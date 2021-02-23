Alın çizgilerini azaltmanın 5 doğal yolu

Yaşlanma belirtileri arasında yer alan alın çizgilerini daha az görünür hale getirebilecek doğal yöntemler…

Yaş, tekrarlayan ifadeler, genetik ve güneş ışığına maruz kalma nedeniyle alnınızdaki kırışıklıklar görünmeye başlayabilir. Alın kırışıklıklarından tamamen kurtulamasanız da bazı doğal ilaçlar, aslında onları daha az görünür hale getirmeye yardımcı olabilir. Önemli olan, cildin nemini ve elastikiyetini korumaya yardımcı olabilecek ürün ve tekniklere odaklanmaktır.

1. MUZ

Muz, özellikle alnınıza uygulayacağınız cilt bakımı için harikadır. Cilde sağlıklı bir destek veren vitaminler ve doğal yağlar içerir. En iyi yanı, yapımı ve uygulaması oldukça kolay olmasıdır. Tek yapmanız gereken, pürüzsüz bir macun elde edene kadar bir muzun 1 / 4'ünü ezmektir.

Sonra alnınıza ince bir tabaka koyun ve 15 ila 20 dakika bekletin. Bundan sonra, ılık suyla durulayın ve alnınızın daha pürüzsüz ve nemli hale geldiğini hissedeceksiniz.

2. TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, cildinize ilave pürüzsüzlük sağlayan ve ayrıca genel cilt sağlığını iyileştirebilen E ve C vitaminleri bakımından zengindir. Seçtiğiniz turunçgilleri (limon, portakal, greyfurt vb.) Doğrudan alnınıza uygulayıp durulamadan önce 10 dakika bekletebilirsiniz. Muhtemelen size daha iyi sonuçlar verecek şu maske tarifini de uygulayabilirsiniz: Bir kaseye 1/4 fincan taze portakal suyu ekleyin ve kremsi bir macun yapmaya yetecek kadar un ekleyin. Alnınıza uygulayın ve ılık suyla durulamadan önce 20 dakika bekletin.

3. DOĞAL YAĞLAR

Cildinizi hem Hindistan cevizi hem de zeytinyağı ile nemlendirmek cilt elastikiyetini artırabilir. Kuru cilt yeterince elastik değildir, bu da kırışıklıkları daha görünür kılar. Alnı nemlendirmeye odaklandığınızda cilt daha elastik hale gelebilir.

Yatmadan önce yüzünüzü yıkayıp zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürün. Yağı doğrudan alnınızın kırışıklıklarına uygulayın ve cilt artık yağlı hissetmeyene kadar masaj yapın. İsterseniz her iki yağı da karıştırarak kullanabilirsiniz.

4. YUMURTA AKI

Yumurta akı, cildin alnınızdaki görünümünü iyileştirmeye katkıda bulunabilir. Ancak yumurtanın beyazını direkt sürmek yerine balla karıştırabilirsiniz. Bu maske sadece alın kırışıklıklarınızı azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda cildinizin tonlanmasına da yardımcı olacaktır.

Bir kasede 1 yemek kaşığı bal ile 1 yumurta akını karıştırın. Alnınıza (hatta tüm yüzünüze ve boynunuza) uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce 15 dakika kadar bekletin.

5. ALIN EGZERSİZLERİ

Alnınızdaki kasları çalıştırmanız kırışıklıkları azaltacak ve göz kapaklarının sarkmasını da düzeltecektir. İşte, uygulayacağınız yöntem;

- Ellerinizi C şeklinde gözlerinizin üzerine koyun, sanki gözlerinizi açık tutmak istiyorsunuz gibi. İşaret parmağını kaşın üzerinde ve baş parmaklarını burnun yanında, burun deliklerinin hizasında yanağınıza koyun.

- Her elinizi yana ve aşağı doğru bastırın, göğsünüzü açın ve kürek kemiklerini yuvarlayın.

- Gözleri iyice açın ve 5 saniye tutun. Kaşların hareket etmesini önlemek için işaret parmağına basın.

- Gözlerinizi 5 kez şaşı yapın ve gözlerinizi kapatın. 5 saniye rahatlayın ve 2 kez daha tekrarlayın.