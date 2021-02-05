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- Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın
Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın
- Özel Haber
- 05.02.2021 - 11:30
- Güncelleme : 05.02.2021 - 11:39
Muhtemelen bazı insanların diğerlerinden daha güzel göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun bilimsel bir açıklaması var: Dünyamızda güzel olan her şey altın oran kuralına tabidir. Basitçe söylemek gerekirse, güzel kabul edilen her şey de orantılıdır. Dr. Julian De Silva, yüzleri mükemmele yakın olan ünlü kadınların bir listesini hazırladı. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için güzellikleri 100 puanlık bir ölçek kullanarak hesaplandı.
GÜZELLİK MATEMATİKSEL OLARAK NASIL ÖLÇÜLÜR
Yüzün uzunluğunu ve genişliğini bulmanız ve ardından ilk sayıyı ikinciye bölmeniz gerekir. Sonuç 1,62 ise, yüzünüz mükemmeldir. Tabii bunların haricinde diğer hesaplamalarında iyi değerlerde olması gerekiyor. Diğer mesafeleri de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Örneğin; dudaklarınızın genişliğini uzunluğuna, burnunuzun uzunluğunu ise genişliğine bölerek yüz hatlarınızın tek tek oranlayabilirsiniz.
Çene alt noktası ve burun ucu, burun ucu ve gözler arasındaki nokta, gözler arasındaki nokta ve alın saç çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün. Bu üç mesafenin eşit ve eşite yakın olması güzellik göstergesi olarak kabul edilir.
Ayrıca güzelliğinizi kanıtlamak için şu hususlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Kulağın uzunluğu burun uzunluğuna, göz genişliği ise gözler arasındaki boşluğa eşit olmalıdır.
10. CARA DELEVİNGNE
Genel sonuç: 89.99
Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.
9. KATY PERRY
Genel sonuç: 90.08
Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.
8. NATALİE PORTMAN
Genel sonuç: 90.51
Natalie'nin kaş bölgesi onu hayal kırıklığına uğrattı.
7. SCARLETT JOHANSON
Genel sonuç: 90.91
Yüz şekli ve ince kaşları onu hayal kırıklığına uğrattı.
6. KATE MOSS
Genel sonuç: 91.05
Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.
5. TAYLOR SWİFT
Genel sonuç: 91.64
Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.
4. ARİANA GRANDE
Genel sonuç: 91.81
Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.
3. AMBER HEARD
Genel sonuç: 91.85
Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
2. BEYONCE
Genel sonuç: 92.44
Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.
1. BELLA HADİD
Genel sonuç: 94.35
Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.