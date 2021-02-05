Euro
8.4869
-0.74%
Dolar
7.0812
-0.77%
Altın
410.92
-0.17%
Borsa
1.544
0.6%
Bitcoin
266.001
0.94%
EXEN Coin
15.90
-4.21%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın

    Dünyaca ünlü Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar yardımıyla dünyanın en güzel 10 ünlüsünü belirledi.
    • Özel Haber
    • 05.02.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın

    Muhtemelen bazı insanların diğerlerinden daha güzel göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun bilimsel bir açıklaması var: Dünyamızda güzel olan her şey altın oran kuralına tabidir. Basitçe söylemek gerekirse, güzel kabul edilen her şey de orantılıdır. Dr. Julian De Silva, yüzleri mükemmele yakın olan ünlü kadınların bir listesini hazırladı. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için güzellikleri 100 puanlık bir ölçek kullanarak hesaplandı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #1

    GÜZELLİK MATEMATİKSEL OLARAK NASIL ÖLÇÜLÜR

    Yüzün uzunluğunu ve genişliğini bulmanız ve ardından ilk sayıyı ikinciye bölmeniz gerekir. Sonuç 1,62 ise, yüzünüz mükemmeldir. Tabii bunların haricinde diğer hesaplamalarında iyi değerlerde olması gerekiyor. Diğer mesafeleri de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Örneğin; dudaklarınızın genişliğini uzunluğuna, burnunuzun uzunluğunu ise genişliğine bölerek yüz hatlarınızın tek tek oranlayabilirsiniz.

    Çene alt noktası ve burun ucu, burun ucu ve gözler arasındaki nokta, gözler arasındaki nokta ve alın saç çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün. Bu üç mesafenin eşit ve eşite yakın olması güzellik göstergesi olarak kabul edilir.

    Ayrıca güzelliğinizi kanıtlamak için şu hususlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Kulağın uzunluğu burun uzunluğuna, göz genişliği ise gözler arasındaki boşluğa eşit olmalıdır.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #2

    10. CARA DELEVİNGNE

    Genel sonuç: 89.99

    Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #3

    9. KATY PERRY

    Genel sonuç: 90.08

    Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #4

    8. NATALİE PORTMAN

    Genel sonuç: 90.51

    Natalie'nin kaş bölgesi onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #5

    7. SCARLETT JOHANSON

    Genel sonuç: 90.91

    Yüz şekli ve ince kaşları onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #6

    6. KATE MOSS

    Genel sonuç: 91.05

    Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #7

    5. TAYLOR SWİFT

    Genel sonuç: 91.64

    Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #8

    4. ARİANA GRANDE

    Genel sonuç: 91.81

    Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #9

    3. AMBER HEARD

    Genel sonuç: 91.85

    Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #10

    2. BEYONCE

    Genel sonuç: 92.44

    Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.

    Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın #11

    1. BELLA HADİD

    Genel sonuç: 94.35

    Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir