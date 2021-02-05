Altın orana göre güzelliği kusursuz 10 ünlü kadın

Dünyaca ünlü Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar yardımıyla dünyanın en güzel 10 ünlüsünü belirledi.

Muhtemelen bazı insanların diğerlerinden daha güzel göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun bilimsel bir açıklaması var: Dünyamızda güzel olan her şey altın oran kuralına tabidir. Basitçe söylemek gerekirse, güzel kabul edilen her şey de orantılıdır. Dr. Julian De Silva, yüzleri mükemmele yakın olan ünlü kadınların bir listesini hazırladı. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için güzellikleri 100 puanlık bir ölçek kullanarak hesaplandı.

GÜZELLİK MATEMATİKSEL OLARAK NASIL ÖLÇÜLÜR

Yüzün uzunluğunu ve genişliğini bulmanız ve ardından ilk sayıyı ikinciye bölmeniz gerekir. Sonuç 1,62 ise, yüzünüz mükemmeldir. Tabii bunların haricinde diğer hesaplamalarında iyi değerlerde olması gerekiyor. Diğer mesafeleri de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Örneğin; dudaklarınızın genişliğini uzunluğuna, burnunuzun uzunluğunu ise genişliğine bölerek yüz hatlarınızın tek tek oranlayabilirsiniz.

Çene alt noktası ve burun ucu, burun ucu ve gözler arasındaki nokta, gözler arasındaki nokta ve alın saç çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün. Bu üç mesafenin eşit ve eşite yakın olması güzellik göstergesi olarak kabul edilir.

Ayrıca güzelliğinizi kanıtlamak için şu hususlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Kulağın uzunluğu burun uzunluğuna, göz genişliği ise gözler arasındaki boşluğa eşit olmalıdır.

10. CARA DELEVİNGNE

Genel sonuç: 89.99

Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.

9. KATY PERRY

Genel sonuç: 90.08

Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.

8. NATALİE PORTMAN

Genel sonuç: 90.51

Natalie'nin kaş bölgesi onu hayal kırıklığına uğrattı.

7. SCARLETT JOHANSON

Genel sonuç: 90.91

Yüz şekli ve ince kaşları onu hayal kırıklığına uğrattı.

6. KATE MOSS

Genel sonuç: 91.05

Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.

5. TAYLOR SWİFT

Genel sonuç: 91.64

Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.

4. ARİANA GRANDE

Genel sonuç: 91.81

Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.

3. AMBER HEARD

Genel sonuç: 91.85

Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2. BEYONCE

Genel sonuç: 92.44

Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.

1. BELLA HADİD

Genel sonuç: 94.35

Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.