Ameliyatsız yüz germenin etkileri 2 yıl devam ediyor

Uzm. Dr. Figen Akın, ameliyatsız iple yüz germe işleminin, doğal görünen sonuçlar yaratan düz ya da kılçıklı ameliyat iplikleri kullanılarak gerçekleştirildiğini belirterek bilgiler paylaştı.

Ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilen yüz germe işlemleri son zamanların en popüler estetik dokunuşlarından biri. İşlemde elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için alerji yapmayan ameliyat iplikleri kullanılıyor. Yaklaşık 30-45 dakika kadar süren bu işlemde ciltte ortalama 6 ay kalan ipler cilt altında eriyip kayboluyor.

Örümcek ağı estetiğiyle daha güvenli ve çabuk sonuçlar görülebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirtti. İşlemin, iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemi olarak da bilindiğini söyledi.

ETKİLİ OLDUĞU ALANLAR

Ciltte ortalama 6 ay kalan iplerin cilt altında eriyip kaybolduğunu ancak cildin yenilenme, kırışıklıkların giderilmesi ve sarkmalara karşı etkisinin devam ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Figen Akın, “Bu yeniden yapılanma 2 yıl kadar sürer. İple yüz germenin etkili olduğu alanlar; yanak bölgesine hacim kazandırma, çene hattının düzeltilmesi, kaş kaldırma, çene altındaki sarkmanın azaltılması, nazolabial çukurun (burundan dudağa uzanan çukurun) iyileştirilmesi. Bu işlem, çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için idealdir. Hem erkeklere hem kadınlara uygulanabilen örümcek ağı iple yüz germe işlemi genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç ve dinamik görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamadığından ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan hastalara uygulanmaktadır. İşlem genel anesteziye gerek duyulmadan yalnızca lokal anestezi ile gerçekleştirilir.” ifadelerini kullandı.

"ŞİŞLİK, KIZARIKLIK VEYA MORLUĞA KARŞI BUZ KOMPRESİ UYGULAYIN"

Hastaların uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerine dönebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Figen Akın, bu süre zarfından önce ağzın çok geniş açılması veya abartılmış mimiklerin yapılmasından ve işlemden 3 hafta sonrasına kadar yüzün ovuşturulmasından, yüz üstü yatmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Akın, 3 haftanın sonunda işlem gören bölgeleri normal olarak hareket ettirmeye başlanabileceğini, işlemin ardından ilk birkaç gün içerisinde bazı şişlik, kızarıklık veya morluklar olması doğal olarak karşılanmakta ve bunları azaltmak için buz kompresi uygulanmasını önerdi.