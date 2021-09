Anıları aklınızdan çıkarmanıza yardımcı 5 psikolojik teknik

Unutmak istediğiniz anıları zihninizden uzaklaştırmaya yarayacak psikolojik teknikleri sizler için bir araya getirdik…

Beyin anlaşılması en zor organlarımızdan biridir. Halen beyin ile ilgili çözülemeyen birçok konu vardır. Bazen bir koku, bir ses bizi olmadık anıların içerisine hapsetmeyi başarır; bazen de hatırlamak için çabaladığımız şeyler bize çok uzak kalır. Ama bir şekilde unutmak istediğimiz bazı olaylar sonsuza kadar aklımızda kalır ve onlardan kurtulmamız imkansızdır. Bu bizim kapı eşiğindeki hafıza kaybımızı daha da adaletsiz yapan şeydir. İşte, unutmak istediğiniz anıları aklınızdan uzaklaştırmaya yarayacak bazı teknikler…

1. KENDİNİZİ TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNMEKTEN ALIKOYUN

Annenizin telefon numarasını hatırlamak istiyorsanız, muhtemelen hafızanızda kalması için defalarca tekrar edeceksiniz. Bir şeyleri unutma tekniği tam tersi şekilde çalışır: anı aklınıza her geldiğinde, onu atın. Ayrıca hatırlamak istemediğiniz anıya geri dönmemek için kendinizi başka bir şey düşünmeye zorlayabilirsiniz. Bunu yeterince sık yaparsanız, hafıza kazınan o anı muhtemelen kaybolacaktır.

2. BAĞLAMI DEĞİŞTİRİN

Kötü hafızanızı düşünürken, muhtemelen nerede olduğu, kaç yaşında olduğunuz, ne giydiğiniz veya kiminle birlikte olduğunuz gibi birçok ayrıntıyı hatırlayabilirsiniz. Araştırmacılar, herhangi bir anının deneyimin bağlamıyla bağlantılı olduğunu ve bağlamın onu hatırlamamıza yardımcı olduğunu keşfettiler. Bu nedenle, unutmak istiyorsanız, bağlam değiştirilmelidir.

Gerçekte olmayan bazı yeni tartışmalı ayrıntılar eklemeye çalışın ve durumu farklı koşullarda düşünmeye başlayın. Sonunda, zihninizi o kadar karıştıracaksınız ki hafızayı kafanızdan atacaksınız.

3. DAHA GÜÇLÜ BİR HAFIZA OLUŞTURUN

Bu numara, ancak unutmak istediğiniz bir şey yaşadıktan hemen sonra yaparsanız işe yarayacaktır. Hatırlamak istemeyeceğiniz bir şey olduktan sonra, onun yerine o zamana dair hatırlayabildiğiniz bir şey yapmalısınız ve bu daha güçlü olmalı.

Örneğin, eski arkadaşınızla garip bir konuşma yaptıysanız, uzun zamandır istediğiniz bir şeyi satın alabilir, bir eğlence parkına gidebilir veya fiziksel temasın olumlu bir etkisi olduğu için sevdiğiniz biriyle kucaklaşabilirsiniz. Ve elbette, dikkatinizi dağıtırken, ne olduğunu düşünmeye devam etmemelisiniz, aksi takdirde ek bağlam sağlayarak unutmayı zorlaştırırsınız.

4. OLUMLU BİR YÖNLE ZİHNİNİZİ DAĞITIN

Kötü bir anı aklınıza her geldiğinde, kötü bir anıyı iyi bir anı ile değiştirmek için gerçekten olumlu olan benzer bir şeyi hatırlamaya çalışın. Örneğin, arkadaşlarınıza gereksiz bir şey söylediyseniz ve bu anı unutmak istiyorsanız, gerçekten çok akıllı veya esprili bir şey söylediğiniz bazı durumları hatırlayın. Unutmak istediğiniz anıyı her hatırladığınızda bunu yapın ve sonunda onu son kez hatırlayacağınız an gelecektir.

5. BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

Bazen fazla düşünür ve yapmamamız gereken bir şey için endişeleniriz. Bazı durumlarda o anları düşündüğümüz yer, yanlış baktığımız bir yön olabilir. Hafızanızı analiz edin ve farklı bir perspektiften düşünmeye çalışın. Belki gerçekten kötü bir şey olmadı ya da belki iyi bir şeye yol açtı.

Kendinizi ikna edemiyorsanız ve başka birinin görüşüne ihtiyaç duyuyorsanız, o zaman birine anıyı anlatın. Belki de kişinin tepkisi, bir şeyleri çok fazla düşündüğünüzü size söyleyerek duygusallığınız kaybolacak ve anıların da kaybolmasına izin vereceksiniz.