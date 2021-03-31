Anksiyete ile başa çıkmanızı sağlayacak 7 teknik

Kaygı bozukluğu yaşamanızı tetikleyen anlık stresi yok etmenize yardımcı olabilecek bazı tekniklerle kendinizi daha iyi hissedebilmenizin yolları…

Dünya çapında yaklaşık 275 milyon insan anksiyeteden muzdarip. Stres, insanların yaklaşık yüzde 75'i için fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkilediği için başka bir sorundur. Terapistler, bu sorunlarla ve bunların yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkileriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, çok fazla taahhüt gerektiren uzun vadeli çözümlerin yanı sıra, kaygı anında daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için kendi başınıza yapabileceğiniz bazı şeyler de var.

1. GARGARA YAPMAK

Gargara yapmak, beyninize anksiyete düzenlemesi hakkında bilgi gönderen vagus sinirini uyarır. Bu siniri uyarmak stres tepkisini yavaşlatarak daha az kaygılı hissetmenize ve daha iyi bir ruh hali içinde olmak. Ayrıca şarkı söyleyerek ve gülerek de vagus sinirini uyarabilirsiniz.

2. KELEBEĞİN KUCAKLAMASI TEKNİĞİ

Bu iki taraflı stimülasyon tekniği, o anda kendinizi daha sakin ve daha az endişeli hissetmenize yardımcı olabilir. İşte, bunu yapmanın yolu;

- Ellerinizi çaprazlayın ve avuç içi aşağı bakacak şekilde göğsünüzün üst tarafına çapraz şekilde koyun.

- Baş parmaklarınızı da kenetleyebilirsiniz. Köprücük kemiğinizin hemen altına yerleştirilmelidirler.

- Sola ve sağa dönüşümlü olarak ellerinizle omuzlarınızın yakınına yavaşça dokunmaya başlayın.

- Kendinize farkındalık çekmek ve nefesinizi yavaşlatmak önemlidir. Bu, kendinizi daha sağlam hissetmenize yardımcı olacaktır.

3. NEFES TEKNİĞİ UYGULAMAK

Vagus sinirini uyarmanın bir başka yolu da yavaş nefes almaktır. Daha uzun soluk vermeler stresi azaltmada özellikle iyidir. Nefes vermeleriniz, nefes alışlarınızın iki katı uzunluğunda olmalıdır. İyi bir oran 4 saniye nefes alıp, ardından 8 saniye nefes vermektir. Böylece, bir nefes döngüsünü tamamlamanız 12 saniyenizi alacak ve dakikada 5 tanesini yapabileceksiniz. Nefes aldığınızda burnunuzdan yapmanız önerilir. Nefes verirken, bir doğum günü pastasının üzerine mum üfleyecekmiş gibi dudaklarınızı büzün.

4. TANIDIK BİR ŞEYİ KOKLAMAK

Araştırmalar, belirli kokuları solumanın daha az stresli hissetmenize yardımcı olabileceğini göstermiştir. Örneğin, bazı uçucu yağlar ile aromaterapi rahatlamanıza yardımcı olabilir. Sinirlerinizi yatıştıran bir başka şey de hoş ve tanıdık kokuların kokmasıdır. Araştırmalar, partnerinizin kullanılmış kıyafetlerini koklamanın rahat hissetmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.

5. BUZ KÜPÜ TUTMAK

Bu, panik atakları yönetmenize yardımcı olabilecek bir numaradır. Elinize bir buz küpü alın ve elinizden geldiğince uzun süre tutun. O zaman diğer elinize koyun. Bu, dikkatinizi panik atak yerine soğuk nedeniyle hissettiğiniz rahatsızlığa odaklamanıza yardımcı olur ve böylece onu en aza indirmenizi sağlar. Evde değilseniz veya yakınlarda buz yoksa, yanınızda her zaman biraz ekşi şeker taşıyabilirsiniz. Benzer bir etkiye sahip olabilirler.

6. AŞAMALI KAS GEVŞEMESİ

Bu yöntem, tüm vücudunuzdaki kasları germeyi ve gevşetmeyi içerir. Böylece daha rahat hissedebilirsiniz. Ayrıca, vücudunuzun hangi bölümlerinin gerginliği tuttuğunu belirlemenize yardımcı olabilir. İşte, farklı vücut bölümleriyle neler yapabileceğinize dair birkaç örnek:

Ayaklar: Ayak parmaklarınızı sıkıca kıvırın ve pozisyonu 10 saniye boyunca tutun. Sonra serbest bırakın.

Omuzlar: Omuzlarınızı kulaklarınıza kadar sıkıştırın ve 10 saniye orada tutun. Sonra tekrar aşağı indirin.

Yüz: Yüzünüzün tüm kısımlarını merkeze doğru sıkıştırın ve 10 saniye bu şekilde tutun. Sonra yüzünüzü gevşetin.

7. DUYGUSAL ÖZGÜRLÜK TEKNİĞİ

Bu tekniğin anksiyete ve depresyona yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Duygusal özgürlük tekniği (EFT), parmak uçlarınızla vücudunuzun belirli noktalarına dokunduğunuz zamandır. Bu, sadece dokunmaktan daha karmaşık olabilir. Genellikle bunu yapan kişinin kendisini rahatsız eden şeylere odaklanması ve belirli kısa cümleleri tekrar etmesi gerekir. 9 ana dokunma noktası şunları içerir:

- Karate pirzola (elin dışa bakan yan tarafı)

- Kaş noktası

- Göz tarafı

- Göz altı

- Burnun altında

- Çene noktası

- Köprücük kemiği noktası

- Koltuk altı

- Başın üstü