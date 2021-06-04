Anlaşarak boşanmanın çocuklar üzerindeki olumlu 7 etkisi

Evliliğini sonlandıran çiftlerin bu süreçte sağlıklı bir tavır sergileyebilmesinin çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığını araştırdık…

Birçoğumuz boşanmanın bir çocuğun hayatına yalnızca kaos ve acı getirebileceğini varsayıyoruz. Ama bu tamamen doğru değil. Bunun nedeni, daha fazla insanın bozulan birlikteliğin olumsuz etkileri hakkında konuşma eğiliminde olmasıdır. Ancak ayrılığın olumlu tarafını anlamak ve kabul etmek, ailenin türbülanstan geçmesine ve uyum sağlamasına yardımcı olacak ve çocuklar tüm durumdan avantaj elde edebilecekler.

1. EVLİLİĞİNİZDEKİ ANLAŞMAZLIKLARA SAHİT OLMAZLAR

Çocuklar stresli ortamlardan kurtulduklarında, büyük duygusal ve psikolojik faydalar görmeye başlayacaklardır. Evet, her iki ebeveyni birlikte görmeyi özledikleri bir zaman olacak ama sonunda kendilerini daha mutlu hissedecekler. Çocuk, yetişkinlerin sahip olduğu sorunlarla uğraşmayacaktır. Ayrılıktan sonra anne-babalar geçmişteki sorunlarını geride bırakmaya çalışmalı ve çocukların iyiliği için iyi geçinmelidir. Bu şekilde çocuklar, ilişkilerin tamamen düşmediğini ve olaylarla daha olumlu bir şekilde başa çıkmanın yolları olduğunu öğreneceklerdir.

2. AYRILIKLAR ÇOCUKLARI DAHA SORUMLU BİR BİREY YAPAR

Bu, özellikle kardeşleri varsa, daha büyük çocuklar için geçerlidir. Bu durumda çocuk, küçük kız ve erkek kardeşlerine karşı koruyucu olacaktır. Şefkatli olacak, küçüklerin iyi durumda olduğundan ve yaşlarının ötesinde güç ve olgunlukla büyüdüklerinden emin olacaktır. Bu, kızları daha çok etkiler çünkü anne ve babalarının artık birlikte olmadığını görmek, onlar için daha sorumlu olmaya başlamalarının bir işareti olur.

3. ÇOCUĞUNUZ SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN ANLAMINI BİLECEKTİR

İlişkinizde zor zamanlar geçirmek için mücadele etmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ancak buradaki nokta, zamanınızı buna yatırım yapmaktan ne zaman vazgeçmeniz gerektiğini görmektir. Bu, işler yolunda gitmediğinde acı çekmemeniz gerektiği anlamına gelir. Çocuğunuz bunu sizin örneğinizden görecek ve sağlıksız, mutsuz bir evliliğe razı olmanın kötü olduğunu anlayacaktır.

4. DAHA İYİ BİR EMPATİ DUYGUSUNA SAHİP OLACAKTIR

Çocuğun empati yeteneğini kazanması herkese göre değişse de, normalde geç gelişen bir olgudur. Bununla birlikte, ailedeki değişiklik, çocukları diğer insanların sorunlarına daha sempatik hale getirebilir ve bu da empati kurmada önemli bir rol oynayabilir. Hayatı daha iyi anlayacaklar ve yardımsever, hoşgörülü ve sevecen olmak doğalarının bir parçası haline gelecek ve içinde bulundukları koşulları ve durumları daha fazla kabul etmelerini sağlayacaktır.

5. SOSYALLEŞMEDE DAHA İYİ HALE GELECEKTİR

Bir çocuk 2 farklı evde yaşamaya başladığında, bu onlara daha iyi iletişim becerileri geliştirme şansı verecektir. Çocuk, ebeveynlerin boşanma yoluyla nasıl iletişim kurduğunu görecektir. Bunu deneyimlemek, çocuğa problemler olsa bile konuşmada ve kendini kelimelerle ifade etmede nasıl daha iyi olunacağını öğretecektir. Ancak bunun çocuğa bir fayda sağlaması için anne-babanın en azından önlerinde iyi bir iletişim kurması gerekir.

6. DAHA GÜÇLÜ VE BAŞARILI OLACAKTIR

Boşanmış ebeveynlerin çocuklarının yaklaşık yüzde 80'i, birçok farklı duruma kolayca uyum sağlayabilen yetişkinler olacaktır. Kariyer ve eğitim hedeflerine ulaşma şansları daha yüksek olacak ve daha güçlü ve daha yakın ilişkiler kurma becerilerini geliştirecekler.

7. EBEVEYNLERİYLE DAHA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİR

Genellikle evli yaşamda, ebeveynlerden biri çocuklar ve ev konusunda daha fazla sorumluluk alır. Ancak, bir ayrılıktan sonra, her ebeveyn tamamen çocuğa odaklanabilecektir. Bu, çocuğa annesini ve babasını daha iyi tanıma ve her biriyle eğlenme şansı verecektir.