Anne sütü bebekleri koronavirüse karşı koruyor

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19'a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayında sadece anne sütü, 6 ay sonrasında ise ek gıdaya ilave olarak 2 yıla kadar anne sütüne devam edilmesini öneriyor. Özellikle koronavirüs döneminde emzirmenin, bebek sağlığı açısından oldukça önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19'a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi. Tekin, 1-7 Ekim arasında kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütünün bebekleri her türlü hastalıktan koruyan çok değerli bir besin olduğunu, bu nedenle her yıl hafta dolayısıyla emzirmenin önemine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

"ANNE ADAYLARI BEBEKLERİNE ANTİKOR İLETEBİLİYOR"

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, hamile ve emziren annelerin "Kovid-19 aşısı olursam bebeğimde yan etki olur mu" endişelerinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: "Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Anne sütünde bebeği yaşamının ilk bir yılında bütün enfeksiyon hastalıklardan koruyacak antikorlar mevcut. Gebeliği esnasında Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin antikorlarının doğumdan sonra süte geçtiği ve bebeklerine anne sütü yoluyla iletildiği yapılan çalışmalarda gösterildi.

Ayrıca özellikle mRNA aşılarıyla ilgili dünyada geniş veriler var. Bunlarda görüyoruz ki gebeliği sırasında mRNA aşısı ile aşılanan anne adayları hem göbek kordonu hem de anne sütü üzerinden yüksek oranda bağışıklık sağlayıcı antikor üretip doğum sonrası bebeğe geçiriyor. Bu antikorlar hastalığı geçirenlere göre çok daha fazla. Dolayısıyla anne adayları gebeliği esnasında aşı olmuşsa vücudunda aşı sonucu oluşan antikor yanıtını doğumdan sonra bebeğine de anne sütü aracılığıyla iletebileceğinin bilincinde olmalı."

"EMZİRME DÖNEMİNDE DE AŞI OLABİLİRLER"

Prof. Dr. Tekin, "Anneler eğer aşı olmamışlarsa emzirme döneminde de aşı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bununla ilgili raporları yayımladı. Anne adayları gebeliklerinin herhangi bir döneminde veya emzirme sürecinde aşı yaptırabilirler. Hiçbir sakıncası, bebeğe geçen bir yan etkisinin olmadığı bugün pek çok veriyle kanıtlanmış durumda." diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde doğum yapan Kovid-19'lu annelere uygun ortamlar oluşturulduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bebeklerini nasıl emzireceklerine ilişkin eğitimler verildiğini de dile getiren Tekin, aşılanmanın yanında bu bilgilerin de Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 dönemine ilişkin gebelik takip rehberinde yapılacak güncellemede yer alacağını bildirdi.