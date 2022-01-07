Anne sütü bebekleri Kovid-19’a karşı koruyor

Kovid pozitif çıktıysanız ve bebeğinizi emzirme konusunda endişeler yaşıyorsanız, bu konuda daha fazla bilgi edinerek kaygılarınızı hafifletmeye yardımcı olacak bilgileri sizler için araştırdık…

Anne sütü yenidoğan için mevcut en iyi besindir. Bununla birlikte, son iki yıl birçok yeni annenin kendilerini sorgulamasına neden oldu. Anneler, emzirirken Kovid-19 virüsünü bebeklerine geçirip geçiremeyeceklerinden endişe duyuyorlardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün anne sütünün faydalarının bulaşma riskinden daha ağır bastığını açıklaması, onların rahat bir nefes almalarına yardımcı oldu. Yapılan araştırmalara göre anne sütünün bebeklerin Kovid-19 ile savaşmasına yardımcı olabileceği gerçeğinin altını çizdi. Emziren bir anneye bir bakteri veya virüs bulaşırsa, vücudu enfeksiyona karşı antikorlar geliştirecek ve bunlar anne sütü yoluyla bebeğe geçecektir.

Bu antikorların bebekleri grip, bağırsak enfeksiyonları, solunum yolu ve orta kulak enfeksiyonları ve çocukluk çağı lösemisine karşı koruduğu bilinmektedir. Ayrıca ileri yaşlarda diyabet ve obezite gelişme riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

ANNE SÜTÜ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Anne sütü, besleyici ve koruyucu değeri nedeniyle sıvı altın olarak kabul edilir. Bir bebeğin bağışıklık sisteminin olgunlaşması doğumdan sonra birkaç ay sürer. Anne sütü, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişen immünoglobinler olarak bilinen antikorlar içerir.

Yapılan bir araştırmaya göre, Kovid pozitif annelerin anne sütü, süt kaynaklı antikorlar içeriyor. Çalışma, daha önce virüs teşhisi konan 18 kadın tarafından üretilen 37 insan sütü örneğine baktı. Süt numunelerinin hiçbiri SARS-CoV-2 virüsü için pozitif çıkmadı. Bununla birlikte, örneklerin yaklaşık üçte ikisinde virüsün etkilerini nötralize etmeye yardımcı olabilecek antikorlar vardı. Süt numuneleri, insan vücut sıvısında ve kanda bulunan ve IgA olarak bilinen yüksek düzeyde ortak bir antikora sahipti.

Başka bir çalışma, aşılama sonucunda oluşan antikorların bulaşmasına baktı. Araştırmacılar, 84 kadından alınan 504 anne sütü örneğini inceledi. Örnekler aşılamadan önce ve ilk aşı atışından sonra 6 hafta boyunca haftalık olarak toplanmıştır.

Aşılamadan 2 hafta sonra alınan numunede SARS-CoV-2 ile savaşmaya özgü ortalama IgA antikor seviyelerinin önceki numunelerden çok daha yüksek olduğunu buldular. Ne anneler ne de bebekler çalışma sırasında herhangi bir ciddi yan etki yaşamadı.

Bebekler için henüz bilinen bir aşı bulunmadığından, antikorların anne sütü yoluyla geçmesinin bebekleri Kovid-19'a karşı koruyabileceği umulmaktadır. Bu nedenle, SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalmalarına bakılmaksızın kadınların bebeklerini emzirmeleri güvenli kabul edilir.

POZİTİF ANNELERİN EMZİRİRKEN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bebekler en az ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Altıncı ayda bebek katı gıdalarla tanıştırılabilir. Ancak bu, emzirmenin durdurulması gerektiği anlamına gelmez. Çocuğunuzu katı yiyecekler vererek emzirmeye devam edebilirsiniz.

Virüs anne sütü yoluyla bulaşmasa da, emzirirken iyi hijyene uymak çok önemlidir. Anneler bebeği almadan önce ve sonra mutlaka maske takmalı ve ellerini iyice yıkamalıdır. Tüm yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Hastalığa yakalandıysanız, ten tene teması en aza indirmek için anne sütünü sağabilir ve bir kaşıkla bebeğinize besleyebilirsiniz.