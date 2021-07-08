Anne sütünün tadını bozan 8 etken

Sütünüzün tadını olumsuz etkileyen ve bebeğinizin emme isteğini azaltan etkenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Çevresel faktörlere bağlı olarak anne sütünüzün tadında bir değişiklik çocuğunuzu etkileyebilir. Bazı bebekler tat değişikliklerini fark etmeyecek veya önemsemeyecek gibi görünse de, diğer çocuklar ise daha az emzirecek, emzirme grevine gidecek ve hatta kendi kendine sütten kesilmiş gibi görünecektir. Temel olarak yediğiniz yiyeceklere göre değişkenlik gösterebilen sütün lezzetini etkileyebilen farklı dış etkenleri sizler için hazırladık…

1. HORMONAL DEĞİŞİMLER

Vücudunuzdaki hormon seviyelerinde adet döneminizin geri dönüşünden veya yeni bir hamilelikten kaynaklanan değişimler sütünüzün lezzetini etkileyebilir. Döneminizdeyseniz emzirmek güvenlidir. Hamileliğiniz yüksek riskli olmadığı sürece tekrar hamile kalırsanız emzirmeye devam etmek genellikle güvenlidir. Hala emzirmek istiyorsanız, çocuğunuza memeyi sunmaya devam edin.

2. EGZERSİZ YAPMAK

Vücudunuzdaki laktik asit birikimi ve yoğun egzersizden göğüslerinizdeki terin tuzluluğu anne sütünün tadını değiştirebilir. Anne sütünüz üzerindeki etkiyi en aza indirmeye çalışmak için egzersizlerinizi hafif veya orta düzeyde tutun. Tuzlu teri atmak için bebeğinizi beslemeden önce de göğüslerinizi yıkayabilirsiniz.

3. İLAÇLAR

Bazı ilaçlar anne sütünün tadını değiştirebilir. Yeni bir ilaca başlarsanız ve çocuğunuzun da emmediğini fark ederseniz, nedeni bu olabilir. Bunun bir sorun olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun. İlaca alternatif başka bir çözüm yolu bulunabilir.

4. SİGARA İÇMEK

Araştırmalar, bir kişinin sigara içtikten sonra yaptığı anne sütünün dumanın kokusunu ve tadını alacağını göstermektedir. Genel olarak emzirme döneminde sigara kullanımı kesinlikle uygun görülmese de, eğer sigaradan vazgeçemiyorsanız emzirdikten sonra içebilirsiniz. Tekrar emzirme sürenizle sigara içmeniz arasında en az 2 saat olmasına dikkat edin.

5. ALKOL

Alkol içmenin anne sütünün tadını etkilediği bilinmektedir. Tükettiğiniz her alkollü içeceğin vücudunuzdan ve anne sütünüzden çıkması yaklaşık iki saat sürer. Alkollü bir içecek içtikten sonra emzirmek için ne kadar uzun süre beklerseniz, tadı değiştirmek için anne sütünüzde o kadar az alkol olacaktır.

6. DONDURULMUŞ ANNE SÜTÜ

Buzlukta dondurulmuş bekletilen sütün tadı değişime uğrayarak daha sabun kokulu ve tada sahip olacaktır. Bebeğiniz bu tadın ayrımını yaparak içmeyi reddedebilir. Tabi ki, çocuğunuz açısından hala sağlıklı bir süt olduğunu unutmayın ve zor zamanlar için yedeklemeyi ihmal etmeyin.

7. MASTİT

Mastitis, anne sütünüzün güçlü, tuzlu bir tada sahip olmasına neden olabilen bir meme enfeksiyonudur. Mastitiniz olabileceğini düşünüyorsanız, emzirmeye devam etmenizde bir sakınca yoktur, ancak bebeğiniz enfeksiyonlu tarafı emmeyi reddedebilir. Mastit tedavisi için antibiyotik almanız gerekebileceğinden doktorunuzu görmelisiniz.

8. VÜCUT ÜRÜNLERİ

Göğüslerinize sürdüğünüz losyonlar, kremler, sabunlar, parfümler, yağlar veya merhemler bebeğinizin hemşireleri olarak anne sütünüze farklı tatlar katabilir. Göğüslerinizin üzerinde veya yakınında herhangi bir vücut ürünü kullanıyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce göğüslerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun.