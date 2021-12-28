Annelerin merakı: Ultrasonda 'CRL' ne demek?

Ebeveynlerin heyecanla beklediği ultrason kontrolünün ardından en çok merak edilen "CRL" değeri nedir...

Gebelik sürecinden doğuma kadar bebeğin gelişimi ve sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren ultrason muayenesi sonucunda pek çok parametrik değer ortaya çıkmaktadır.

Anne adaylarının gebelik takipleri esnasına en sık gördükleri ultrason terimlerinden biri de CRL olarak karşımıza çıkıyor.

Peki ultrasonda CRL değeri ne anlama gelir? Sizler için anlattık...

ULTRASONDA CRL NE DEMEK?

Crown Rump Length’ın kısaltması olan CRL, bebeğinizin anne karnında popo ve baş arasındaki mesafesi anlamına gelir. Hata payının en az olduğu ölçüm olarak bilinir.

Özellikle hamileliğin 7-13. haftaları arasında ölçüm yapılır. Son adet döneminde hesaplanan gebelik haftası ile karşılaştırılır ve doğrulaması yapılır. Gebelik dönemizin şüpheli ise yani bebeğinizde gelişme geriliği var ise bu ölçümle belirlenir.

GEBELİKTE ULTRASON TERİMLERİ VE ANLAMLARI