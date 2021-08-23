Aşık olmanın üzerinizdeki olumlu 8 etkisi

Aşkın duygusal gelişiminiz açısından olumlu etkilerini öğrenmeye ve hayatınıza girecek olan kişiyle birlikte yaşayacağınız aşamaları keşfetmeye ne dersiniz?

Hayatınızı tüm hobileriniz ve beğenilerinizle yaşamaktan zevk aldığınızı hayal edin. Verdiğiniz her kararın doğru olduğuna ve başka bir yolu olmadığına inanırsınız. Ama sonra aniden aşık olursunuz; tüm hayatın sarsılır ve sizi daha da harika bir insan yapmak için tamamen farklı 2 dünya birleşir. Şimdiye kadar benimsediğiniz bütün yargıların bir hükmü kalmamıştır. İşte, aşkın hayatlarımıza ve kalplerimize getirmeyi başardığı değişikliklerden bazıları;

1. AŞK BİZE EMPATİYİ ÖĞRETİR

Eşlerimizin duygularını anlamamıza yardımcı olduğu için ilişkilerimizde empati duygularına ihtiyacımız vardır. Ve belli bir andaki duygularını yakalayabildiğimiz zaman, ne söyleyeceğimizi ve onları nasıl teselli edeceğimizi biliyoruz. Bu, bağlarımızı ve ilişkilerimizi güçlendiren harika bir deneyimdir.

2. SABRETMENİN GÜCÜNÜ KEŞFEDERİZ

Başkalarına karşı neden sabırlı olmanız gerektiğini hiç anlamadıysanız, aşk size bu dersi verecektir. Sabır, güvene dayalı ilişkilerin üzerine inşa edildiği temeldir. Bir gün gelecek, eşinizin beklediğiniz gibi olmadığını anlayacaksınız ve hayal kırıklığı ve hayal kırıklığından kaçınmak için onunla başa çıkmanız gerekecek.

3. NAZİK OLMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERİR

Aşk aklımıza geldiğinde diğer yarılarımızı idealize ettiğimiz doğrudur. Ama bu duyguların büyüsü biraz dağılınca tüm zayıflıklarını görmeye başlıyoruz. Her durumda onlara karşı nazik olmamız gerektiğini anlamak önemlidir. Partnerinizin yemek pişirmede gerçekten kötü olduğunu hayal edin. Bir yandan, "Bunda çok kötüsün, başka bir yerde yemek yememiz daha iyi" diyebilirsiniz. Ama öte yandan, bunun ne kadar zor olabileceğini düşünebilir ve birlikte bir şeyler pişirebilirsiniz. Sonuç beklentilerinizi karşılamasa bile çok eğleneceksiniz ve bu kesinlikle eşinizi yemek pişirmede veya ikinizin üzerinde çalıştığınız her neyse daha iyi olmaya motive edecektir.

4. MOTİVASYON KAYNAĞI OLUR

Karnınızda kelebekler uçuştuğunu ve kalbinizde utangaç hayranlığı ilk hissettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? O noktada biraz farklı davranmaya çalıştığınıza ve hisleriniz olan kişi üzerinde bir izlenim bırakmak için elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza inanıyoruz. Bazı durumlarda, insanlar asla hayal bile edemeyecekleri hedeflere ulaşabilir veya sevginin onlara verdiği ilham nedeniyle yaşam tarzlarını değiştirebilirler. Bu bir motivasyon ve umut direğidir ve birçok hikaye bunun doğru olduğunu onaylar.

5. ÖZFARKINDALIK VE KOŞULSUZLUK ARASINDAKİ ÇİZGİYİ GÖSTERİR

Er ya da geç, aşk herkesin kim olduğunu tam olarak anlamasını sağlayacaktır. Bu dönemde insanların birlikte çok zaman geçirmeye ve birbirlerinin içinde kaybolmaya meyilli olmaları şaşırtıcı değildir. Ancak bu mutlu dönem sonunda geçer ve yeni bir aşama ortaya çıkar. Bu zamanda, aşk sizi sınırlarınızı belirlemeye ve başkalarının size saygı duymasını sağlamaya zorlayacaktır. Nerede bittiğini ve diğer kişinin nerede başladığını öğrenmek zorunda kalacaksınız. Bir ilişki içinde olmak harika ama asla tek bir bütün olamayacağınızı anlamak önemlidir.

6. KENDİMİZİ DAHA İYİ ANLAMAMIZA YARDIMCI OLUR

Mükemmel olmaya çalışmak, bir ilişki için hiç de iyi bir bileşen değildir. Yapmanız gereken tek şey, birçok korkunuz olsa bile dürüst ve şeffaf olmaktır. Olmadığınız biri gibi davranmak akıllıca değildir ve aşk kendiniz, ihtiyaçlarınız, zayıf ve güçlü yanlarınız hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir. İlişkileriniz ancak gerçekten ne istediğinizi ve onu nasıl elde edeceğinizi bildiğinizde gelişecektir.

7. İLGİ ALANLARIMIZI GELİŞTİRİR

Evreniniz başka birinin dünyasıyla karıştığında, kendinizi genellikle yeni ve harika bir şeyin ortasında bulabilirsiniz; bu daha önce hiç bilmediğiniz veya ilgilenmediğiniz bir şey olsa bile. Bu aynı zamanda hayatın yeni yönlerini keşfetme isteği uyandırabilir. Aslında, sadece kitap okumaktan veya birlikte film izlemekten daha fazlasına ilgi duyabilirsiniz. Dünyada keşfedilecek o kadar çok şey var ki - bırakın sevgi onları size göstersin.

8. AFFETMEYİ ÖĞRETİR

Hepimiz insanız ve her birimiz hata yapabiliriz. Bu, özellikle insanlardan yüksek beklentilerimiz olduğunda, kabul edilmesi kolay bir şey değildir. Ama iş aşkın gücüne gelince, bizi affetmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Bunu gerçekleştirmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır, ancak bunu yapabileceğinizi de hatırlamanız gerekir. Birçok farklı insan, sevginin bize başkalarını affetme gücü verdiğini onaylar.