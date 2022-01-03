Aşırı düşünmeyle baş etmenin 10 etkili yolu

Beyninizin sürekli olarak belirli konularda fazlaca meşgul olmasıyla günlük işlerinizde aksamalar meydana geliyorsa, bu durumu ortadan kaldırmanızı sağlayacak yöntemlere gelin birlikte göz atalım!

Hiç çok fazla düşündüğünüzü ve hiçbir şey yapmadığınızı fark ettiniz mi? Kendinizi sık sık belirli bir konu üzerinde dururken buluyor musunuz? Bu, bizi ve zihinsel huzurumuzu yok etmekten başka bir şey yapmayan bir aşırı düşünme kalıbı dediğimiz şeydir.

Çoğumuz zaman zaman belirli şeylere dikkat ederiz, ancak bazılarımız bizi meşgul eden ama olumsuz bir şekilde bir düşünce döngüsüne sokar. Bu kısır döngü kendini tekrar etmeye ve sağlıklı kalıpları istila etmeye devam eder. Aşırı düşünmenin üstesinden gelmek, pek çok kişi tarafından ustalaşmayan, ancak olumsuz döngüyü kırmak için en erken uygulanması gereken bir görevdir.

Aşırı düşünme sadece ruh sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda duygusal ve fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Düzenli aşırı düşünme kalıpları, kaygı, sinirlilik, panik atakların yanı sıra düşük iştah, düzensiz uyku düzenleri, yüksek tansiyon ve çok daha fazlasına yol açabilir. Kendini aklı başında tutmak söz konusu olduğunda duygular önemli bir rol oynar. İşte, aşırı düşünmeyle başa çıkmanızı sağlayacak bazı yöntemler;

1. DÜŞÜNME DÜZENİNİZİ ANLAYIN

Bazen bir durumda olduğumuzda, tekrarlayan düşüncelerimize son vermekte zorlanıyoruz. Sıkıştığımızda, durumdan çıkmaya çalışmak ve onu daha iyi anlamak çok önemlidir. O an kafanızdan geçenlere üçüncü bir göz olarak bakmaya çalışın ve objektif kalmaya özen gösterin.

2. DİKKAT DAĞITAN BİRŞEYLER KEŞFEDİN

Aşırı düşünme ağından çıkan çoğu insan için bu görev oldukça zor olabilir. Bu amaçla, fazla düşünme ağını kırmaya yardımcı olacağından, ilginizi çeken etkinliklere katılarak dikkat dağıtmaya başvurabilirsiniz. Bunu dışarı çıkarak veya müzik dinlemeye başlayarak yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınızla konuşmak da oldukça etkili olacaktır.

3. NEFES EGZERSİZİ YAPIN

Aşırı düşünmenin, bireyin fiziksel ve duygusal sağlığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Derin nefes alma, düşüncelerinizi tersine çevirmenize yardımcı olur ve verilen durumda kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Nefes egzersizlerini yapmayı alışkanlık haline getirin.

4. MÜKEMMELLİYETÇİ OLMAYA SON VERİN

Bazı insanlar her şeyi mükemmel yapmaya sürekli ihtiyaç duyarlar. Ancak mükemmeliyetçilik, aşırı düşünmeye yol açar ve kendini suçlama ve düşük benlik saygısı gibi bir kısır döngü yaratır. Yaptıklarınızın mükemmel olmasını istiyor olabilirsiniz, ancak bu hayati bir olay kesinlikle değildir.

5. TETİKLEYİCİLERİNİZİ ANLAYIN

Herkesin, aşırı düşünmeye yol açan durumlarda kendi tetikleyicileri vardır. Aşırı düşünme kalıplarını azaltmanın bir yolu, aşırı düşünmenin tetikleyicilerini anlamak ve çevreyi değiştirerek aynı şeyi azaltmaya çalışmaktır.

7. GÜNLÜK TUTUN

Sizi rahatsız eden endişeler konusunda kendinize yardımcı olmak için, konunun köküne inmek ve daha yeni bakış açıları kazanmak için düşüncelerini ve duygularını günlüğe kaydetmeli ve kaleme almalısınız. Böylelikle düşüncelerinizin altında yatan ana sebepleri keşfedebilirsiniz.

8. DÜŞÜNCELERİNİZİ OLUMLAMAYA ÇALIŞIN

Bazen işler istediğimiz gibi gitmediğinde, üzülmeye ve fazla düşünmeye meyilli oluruz. Bu nedenle, işler istediğiniz gibi gitmediğinde, bunun sizin iyiliğiniz ve yararınıza olduğunu düşünün. Başta size olumsuz gibi görünen şeylerin aslında size yeni kapılar açabileceğini asla unutmayın ve bu durumları not edin.

9. PROFESYONEL YARDIM ALIN

Aşırı düşünmenizi kontrol edemiyorsanız ve bu günlük işleyişinizi engelliyorsa, size yardım etmesi için bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Tabi ki, işin aslı yine siz de bitiyor ve ne kadar yardım alırsanız alın kendinizden vazgeçmeyin! Sadece danışmanınızın size yol göstermesine izin verin.

10. KONTROL EDEBİLECEKLERİNİZE ODAKLANIN

Bazı insanlar her şeyin kendi kontrolünde olmadığına anlayamıyor ve o zaman bile fazla düşünmeye meyilli hale gelebiliyor. Bu nedenle, kişinin kontrol odağını anlamaya çalışması ve kontrol edebilecekleri ve kontrol edemeyecekleri şeyler hakkında bir fikir edinmesi esastır.