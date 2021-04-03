Aşırı ekran kullanımı çocuklarda göz kayması sebep oluyor

Çocukların çok fazla telefon ve tablet bilgisayar başında zaman geçirmeye başladığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, göz kayması sorunlarında artış olduğu konusunda uyardı.

Koronavirüs döneminde değişen yaşam şekliyle birlikte tablet ve bilgisayar başında mavi ekran ışığına maruz kalan çocuklarda göz rahatsızlıklarında artış yaşandı. Ekran bağımlılığı göz kuruluğu ve tembelliğinin yanı sıra göz kayması gibi ciddi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Şaşılığın genelde çocukluk yaşlarda görüldüğünü belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, göz kusurlarındaki genetik faktörlere ve takip edilmesi gereken belirtilere dikkat çekti.

“HER 100 BİN DOĞUMDAN 87’SİNDE GÖZ KAYMASI GÖRÜLMEKTEDİR”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent “Şaşılığı gözün bakması gereken bir yönden başka bir yöne bakması olarak nitelendirebiliriz. Şaşılığın dışa, öne, yukarı ya da çapraz kayma olarak çeşitleri vardır. Doğuştan göz bozukluğu, sağlam bir gözün bozuk olduğu veya göz tembelliği olarak nitelendirdiğimiz durumlar şaşılığın sebepleridir. Görmeyi engelleyen göz kapağı düşüklüğü ve doğumsal kataraktlar da kaymanın diğer nedenlerindendir. Göz bozukluğunu düzeltmek için kullandığımız gözlükler, göz kapama dediğimiz teknikler gibi tedavi yöntemleri var. Bu tedaviler sonuç vermezse ameliyatta iyi bir çözümdür. Şaşılık ameliyatları başarılı ameliyatlardır. Ameliyat gerektiği zaman uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaymaların çok fazla olduğu durumlarda göz kası için botoks tedavisi uygulandığını belirten Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, “Şaşılığın bir genetik yatkınlığı olabilir. Ailede göz bozukluğu ve kayma olan durumlarda çocukta da olma riski artmaktadır. Bu gibi durumlarda ailelerin duyarlılığı çok önemli. Aile çocuğunun gözünün kaydığından şüpheleniyorsa mutlaka bir göz doktoruna götürmeliler. Erken başlanan tedavilerde çok iyi sonuçlar almaktayız. Her 100 bin doğumdan 87’sinde göz kayması görülmektedir. Genelde hipermetrobik bozukluklarla beraber içe kaymalar, miyobik göz bozukluklarıyla da beraber dışa kaymalar daha sıklıkla görülmektedir. Doğumsal kas ve sinir gelişim bozukluklarına bağlı olarak oluşan kaymalarda meydana gelmektedir” şeklinde konuştu.

“ALTINCI AYDAN İTİBAREN MUTLAKA GÖZ KONTROLÜ YAPILMALIDIR”

Her tespit edilen şaşılığın mutlaka doktor kontrolü altında olması gerektiğini söyleyen Mehmet Bülent Doğu, “Şaşılık genelde tedavi gerektirir. Şaşılığın geçici olacağına dair bazı yanlış kanaatler var. Çocuk okul çağına geldikten sonra ameliyat bir seçenek olmadığı gibi kaymaların oluşturduğu göz tembelliğinin de tedavisi çok güç olmaktadır. Herhangi bir şikayeti olmayan çocuğa bile altıncı aydan itibaren mutlaka göz kontrolü yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

Koronavirüs döneminde değişen yaşam şekliyle birlikte çocukların çok fazla telefon ve tablet bilgisayar başında zaman geçirdiklerine dikkati çeken Doğu sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum çocuklarda herhangi bir genetik yatkınlık veya bir göz bozukluğu olmamasına rağmen göz kaymalarında artışlara neden oldu. Çünkü göz kasları aşırı yoruldu. Aşırı yorulan göz kaslarının beyin ve sinir sistemi ilişkisi zayıfladı. Bu durumdan dolayı yeni tür bir göz kayması ortaya çıktı. Bu tür kaymaların tedavisi çok zor. Bildiğimiz göz kapaması ya da gözlük tedavileri fayda göstermiyor. Çocuklarınızı elinizden geldiği kadar tablet ve telefondan uzak tutun. Online dersin dışında çocuklarınıza daha az teknolojik aletleri verin.”