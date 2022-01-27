Aşırı iyi olmanın işaretleri ve olumsuz etkileri

Nezaketli ve iyi olmak harika bir nitelik olsa da bu durumu kendinizi görmezden gelme boyutuna taşımanın olumsuz etkilerine gelin birlikte göz atalım!

Rekabetçi ve bazen biraz fazla sert bir dünyada yaşıyoruz. Her türden insan varken, bazen her zaman başkalarına destek olan, yardım eden, arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da tanıştıkları kişilerle iyi geçinen birkaç kişiyle karşılaşabilirsiniz. Belki de o kişi siz olabilirsiz. Peki, bu durum sağlıklı mıdır?

Gerekli durumlarda karşı tarafa iyilik yapmak ya da nezaket göstermek erdemli bir davranıştır. Bunu yaparken kendi kişisel çıkarlarınızı göz ardı etmek ise, size zarar verebilir. İşte, iyi bir insan olup olmadığınızı gösteren işaretleri ve bu durumun olumsuz yönlerini sizler için bir araya getirdik…

İYİLİK MELEĞİ OLDUĞUNUZU GÖSTEREN İŞARETLER

Her insanın düşünce süreçlerine, deneyimlerine ve kişiliklerine bağlı olarak farklı bir tanımı vardır. Birinin çok iyi, çok kibar veya çok kibar olup olmadığını belirlemek için kendi davranışlarımıza, eylemlerimize ve düşüncelerimize bir göz atmak bir fikir verebilir. Çok iyi olup olmadığınızı anlamak için gözlemleyebileceğiniz işaretler;

- İnsanların ihtiyaç ve isteklerini ne sıklıkta kendinizin önüne koymak,

- Başkalarının isteklerine sürekli evet demek,

- Farklı görüşlere sahip olsanız bile kabul edebilmek,

- Hatanız olmasa bile insanlardan özür dilemek,

- Herhangi bir çatışmadan kaçınmak ya da yüzleşmemek.

Birinin izleyebileceği ve bazı insanlar için bir uyarı veya ihtiyat görevi görebilecek birkaç benzer davranış daha vardır. Hepimiz etrafımızdaki insanları cesaretlendirmeye gerçekten değer veriyoruz. Hepimiz farklı insanlarla farklı yatırımlar yapıyoruz. Bazı insanlar ne zaman geri adım atıp kendi benliklerini ve duygularını korumaları gerektiğini çok iyi bilirken, diğerleri için çok iyi alanı ne zaman geçtiğini bilmek zordur. Bu, bazı insanlar için zararlı olabilir ve huzurlarına zarar verebilir. Başkaları için rahatlatıcı olabilirken, insanlar için hayal kırıklığını artırabilir.

Fazla kibar olmak, birini sevimli ve kolay geçinilmesini, mutluluk ve rahatlama hissini, insanların onları etkilemeden bir şeylere kolayca uyum sağlamasına zemin hazırlar. İyiler, ekstra çabaya değdiğini bilir. Kısa vadeli sonuçlarını kritik ilişkilerden ödün vermeden elde edebileceklerini bilirler, bu da onlara çatışmalarda bile uyum sağlama konusunda ek avantaj sağlar.

Bu hızlı dünyada, birkaç duruma kolayca uyum sağlamak, gerginliği ve endişeyi azaltabilir. Fazla kibar olanlar küçük şeyleri bırakıp insanların yanında olabilir ve bu da ilişkilere olan bağlılığı artırır.

AŞIRI İYİ OLMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Bazı durumlarda, çok kibar olmak, sınırları aşmak anlamına da gelebilir. Her zaman başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakmak küskünlüğe yol açabilir. Bu küskünlük, genellikle karşılığında başkalarından sahip olabileceğimiz belirli bir dizi beklentiyle birlikte gelir. Bu da öz eleştiriye yol açabilir.

Başkalarına odaklanırken, başkalarına çok önem vererek kendi benliğimizi ve işimizi bir kenara bırakma eğilimindeyiz. Bu, düşük ve üzgün olma hissine yol açar. Bu, kişinin kendi mutluluğunu azaltarak ve kendi çıkarlarını ihmal ederek başka birinin ihtiyaçlarını karşılamaya daha fazla odaklanmasını sağlayabilir. Bu kolayca tükenmişliğe yol açabilir. Gerçek duygularınızı tekrar tekrar bastırarak, doyma noktasına ulaştığınızda hayal kırıklığına uğramış hissedebilir ve insanlara kızabilirsiniz.

Kibar olmanın kendine göre avantajları ve dezavantajları olsa da, bir dengeyi korumak için kişinin sınırlarına ve kendine odaklanması zorunludur. İyi olmakla ilgili neyin değerli olduğunu sıfırlamak ve düşünmek çok önemlidir. İddialı olmaya çalışmak ve kişinin kimliğini tanımlamanın alternatif yollarını bulmak çok önemlidir. Nazik ve kibar olmayı doğru bir şekilde anlayan kişi, gelişmiş işbirliğinden, daha iyi takım ruhundan ve duygular üzerinde daha fazla kontrolden faydalanabilir.