Aşırı terleme botoks ile tedavi edilebiliyor

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, ellerde, ayaklarda ve koltuk altında sıcakların artmasıyla sık yaşanılan aşırı terleme sorununun kişilerin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte artan aşırı terleme (Hiperhidroz), kişilerin sosyal yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Terlemenin vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan doğal bir süreç olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, her insanın değişik ölçülerde terlediğini; ancak terleme her koşulda ortaya çıkabiliyorsa, kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa veya okul/iş hayatını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum haline geldiğini kaydetti.

DİĞER TEDAVİLERDEN YANIT ALINMAZSA UYGULANIYOR

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, aşırı terlemede tedavi yönteminin seçimi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Aşırı terlemede tedavi seçimi terlemenin tipine (altta yatan bir hastalık olup olmadığına göre), terlemenin görüldüğü bölgelere, terlemenin şiddetine, hastanın daha önce kullandığı tedavilere göre değişmektedir. Tedavi seçenekleri arasında deri yüzeyine sürülen ilaçlar, iyontoforez, botulinum toksin enjeksiyonları ve cerrahi girişimler yer almaktır. Tüm bu tedavi seçeneklerinin farklı etkinlik düzeyleri ve yan etkileri bulunmaktadır. Terleme botoksu özellikle de diğer bu tedavilere yanıt vermeyen veya bu tedavilerin uygulanamadığı durumlarda yapılmaktadır. Botulinum toksini, klostridyum botulinum adlı bir bakterinin salgıladığı bir nörotoksindir. İlgili bölgedeki ter oluşumuna neden olan kolinerjik sinirlerin iletimini geçici olarak durdurarak ter oluşumu ve terin dışarı atılması engellenmemektedir.”

TERLEME BOTOKSUNUN ETKİSİ 7-8 AY SÜRÜYOR

Aşırı terlemede botoks tedavisinin özellikle koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı terlemesinde çok sık kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Koltuk altı uygulaması, el ve ayak tabanı uygulamasına göre çok daha kolay ve daha az ağrılı bir uygulamadır. Avuç içi ve ayak tabanı uygulamalarında ise ağrıyı en az seviyeye düşürmek için lokal anestezik kremler ve soğuk uygulamaları yapılmaktadır. Botoks tedavisine başlanmadan önce gerekli olan durumlarda şikâyeti olan bölgelerdeki aktif terleme alanlarını belirlemek için iyot-nişasta testi yapılmaktadır. Daha sonra bu alanlar dezenfekte edilerek çok ince uçlu iğneler yardımı ile deri altına botoks enjeksiyonu yapılmaktadır. İşlem süresi 10-15 dakika kadar sürmektedir. İşlem sonrası hastalar hemen günlük hayatına geri dönebilmektedirler. Botoksun etkisi 3-5 gün içinde başlamakta, etkisi ortalama 7 ila 8 ay devam etmektedir. Yine de unutulmamalıdır ki bu süreler kişiden kişiye değişmektedir.” diye konuştu.

Terleme botoksunun diğer botoks işlemleri gibi herkese uygulanmayacağını söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Terleme botoksu hamilelere, emziren annelere, cilt üzerinde enfeksiyonu olan hastalara, myasthenia gravis gibi nörolojik hastalıkları olan kişilere, kanser hastalarına, ileri derecede kanama bozukluğu olan kişilere yapılmamaktadır. Sonuç olarak aşırı terleme problemi olan kişilerde botoks tedavisi etkili ve güvenilir bir yöntem olarak yaygın bir şekilde uygulanabilir.” şeklinde konuştu.