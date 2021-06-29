Aşırı terlemenin önüne geçecek 6 yöntem

Sıcak havalarda ter görüntüsü ve kokusuyla mücadele edenlerin kolaylıkla uygulayabileceği yöntemlerden bazıları…

Terleme ve vücut kokusuyla mücadele etmek için sayısız yol olmasına rağmen, bazen fiziksel aktivite, stres veya aşırı sıcaklık sırasında hala koltuklarımızın altındaki ıslak noktalarla mücadele etmek zorunda kalırız ve yaydıkları koku gül gibi değildir. Böyle durumları başa sarmanın yolu temizlenmek üzerimizdeki kıyafeti değiştirmektir. Zamansız terlemelerle adil mücadele edebilmenizi sağlayacak etkili yöntemleri sizler için araştırdık…

1. SABUN İÇERMEYEN EL TEMİZLEYİCİSİ

Teriniz kokmaya başladıysa ancak duş almanıza imkan yoksa koltuk altlarınızı mendille dikkatlice temizleyin. Ardından bir el temizleyicisinin sabun olmayan bir versiyonunu uygulayın. Koltuk altınızı temizledikten sonra aynı kıyafeti tekrar giymeniz işi batırır. Bu yüzden, kıyafetinizi de değiştirmeyi ihmal etmeyin.

2. HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit mikroplarla savaşır ve gün boyunca hoş olmayan kokuları önlemeye yardımcı olur. Bir bardak suya 1 çay kaşığı hidrojen peroksit ekleyin ve bu karışımı bir bezle cildinize uygulayın. Tabi ki, bu karışımı uygulamadan önce cildinizi temizlemeyi unutmayın. Ayrıca, günde bir kez uygulamanız kötü kokuların oluşumunu engellemek için yeterli olacaktır.

3. MEŞE KABUĞU

Meşe kabuğu, aşırı terleme için etkili bir çare olarak kabul edilir. Aşağıdaki malzelerle bir karışım hazırlayarak banyo yapabilirsiniz.

- 10 çorba kaşığı meşe ağacı kabuğu

- 6 su bardağı su

Yapılışı: Kabukları 10 saat suda bekletin. Ardından 2-3 dakika kaynatın ve süzün. Bu karışımı banyoda durulama suyu olarak kullanın.

4. POTASYUM ŞAP

Kristal deodorant geleneksel ter önleyici doğal bir analoğudur. Antimikrobiyal özelliklere sahip potasyum şaptan oluşur. Kristali kullanmak için suyla nemlendirmeniz ve koltuk altlarınızı ovmanız gerekir. Gözenekleri tıkamadığı için oldukça sağlıklıdır.

5.BOTOKS

Islak koltuk altları düzenli olarak canınızı sıkmaya başladıysa, botulinum toksin enjeksiyonu yaptırabilirsiniz. Klinik bir terleme artışı vakası olan hiperhidrozu tedavi etmek için kullanılır. Toksin, ter bezlerine giden sinir uyarılarını bloke eder, bu nedenle ter salgılanmaz. Enjeksiyonun etkisi 4-12 ay sürer.

6. LAZER

Ter önleyiciler yardımcı olmadığında, bunun nedenini doktorunuzla birlikte bulmanız gerekir. Teşhisiniz hiperhidroz ise, ter bezleri bir lazerle tedavi edilebilir, çünkü bu onların işlevselliğini azaltır. Güzellik merkezine gitmeden ve bu uygulamayı yaptırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.