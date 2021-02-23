Aşk duygusunun vücut üzerindeki etkileri

İlk tepki olarak hızlı atan bir kalbe sebep olan sevdiğiniz insanın vücudunuzda yarattığı etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Genellikle insanlar hayatlarında arkadaşlık ve şefkat için çabalarlar. Örneğin, 2020'de dünya çapındaki kadınların yüzde 64'ü birlikte yaşıyor veya evliydi, ancak bunların kaçı aşkın kendilerini nasıl etkilediğini gerçekten biliyor? Başka birine aşık olduktan sonra, ruh halinizden yaşam hedeflerinize kadar her şey sevdikleriniz tarafından tepetaklak olabilir. İşte, aşkın vücudumuz üzerindeki güçleri;

BEYNİNİZ DOPAMİN ÜRETİR

Sevdiklerinizi düşünürken, vücudunuz mutluluk hissinden ( dopamin ) sorumlu olan bir hormon üretir. Lezzetli yemekler yemek veya en sevdiğiniz müzikleri dinlemek gibi zevk aldığınız bir şey yaptığınızda da aynı artışı hissedebilirsiniz.

Bilim adamları, sevginin mutluluk duygusuyla ödüllendirilmesinin çiftleşmemizde önemli bir rol oynadığına, bu nedenle insanlığın yok olmadığına inanıyor.

KAN BASINCIMIZ DÜŞER

Yapılan araştırmalar neredeyse her yetişkinin yüksek tansiyondan muzdarip olduğunu söylüyor, bu nedenle bu, 'sonsuza dek mutlu' olanlar için daha iyi bir haber; ilişkiler kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. İşe gitmeden veya birlikte akşam yemeği yemeden önce hızlıca sohbet etmek kadar basit bir şey büyük bir fark yaratır. Ancak dikkatli olun, bu sorununuzu tamamen çözmek için yeterli olmayacaktır. Hala bunu doktorunuzla tartışmanız gerekiyor.

AĞRI TOLERANSIMIZ ARTABİLİR

Bilim adamları, hayat arkadaşımıza baktığımızda beynimizin ağrı hissini azaltan bir mekanizmayı tetiklediğini keşfettiler. Romantik partnerimizin bir resmine bakmak anestezi kadar güçlü olmayacak olsa da sadece sizin düşüncenizin sevdiklerinizi daha iyi hissettireceğini bilmek yine de güzel bir seçenek.

FİZİKSEL SAĞLIĞINIZ MUHTEMELEN İYİLEŞİR

Ruh eşinize fiziksel sağlığınızın olumlu tepki vermesinin o kadar çok yolu var ki, araştırmacılar bizi yeni keşiflerle aydınlatmaya devam ediyor ve bunlardan bazıları zaten kanıtlanmış durumda. Sevginin daha sağlıklı bir kalbe, daha güçlü bir bağışıklık sistemine, kilo kaybına ve daha da uzun bir yaşama yol açtığını zaten biliyoruz.

KEMİKLERİNİZİ GÜÇLENDİREBİLİR

Bir araştırma, destekleyici bir ilişki içinde olan erkeklerin daha güçlü kemiklere sahip olduğunu gösterdi. Bu gerçek, bilim adamlarını bunun doğal bir tepki mi yoksa sadece ilişkilerdeki erkeklerin sağlıklarına daha iyi bakmaları ve daha iyi beslenmeleri gerçeği mi diye merak etmeye sevk etti.

Nedeni bilinmese de partnerinizin sizin sayenizde daha güçlü kemiklere sahip olabileceği gerçeği kalır. Ve bilim adamlarının sonunda keşfedeceği partneriniz üzerinde ne kadar olumlu etkiniz olduğunu kim bilebilir.

MİDE SORUNLARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

‘Midenizde uçuşan kelebekler’ ifadesi aslında bir dereceye kadar doğrudur. Aşk harika bir duygu olsa da bazen kortizol seviyenizin yükselmesine neden olur. Kortizol, genellikle stresle ilişkilendirilen bir hormondur. Midenizi üzebilir ve mide bulandırabilir. Duygu, gelinlerin düğün günlerinde, kendilerini hasta hissettikleri noktaya kadar gerildiklerinde yaşadıklarına benzer.

PARTNERİNİZ SİZE KRONİK AĞRI VEREBİLİR

Herkes hayatının bir noktasında kendini kötü hisseder. Ancak eşinize bu olduğunda ve depresyondan muzdarip olduğunda, kronik ağrı yaşama olasılığınız yüzde 19 daha yüksektir. Yetişkinlerin yüzde 70'inin bel ağrısı çekmesine şaşmamalı.

KARŞILIKSIZ AŞK SİZİ HASTA EDEBİLİR

Bir ilişki planlandığı gibi gitmezse, uykusuz geceler, vücut stresi ve besin eksikliğinden muzdarip olursunuz, bu da bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve sizi hasta olma riskine sokabilir. Yani işler planlandığı gibi gitmediğinde yaşadığın sadece pişmanlık değil, bedenin de fiziksel olarak acı çekecek.