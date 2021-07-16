Aşkın vücudunuz üzerindeki olumlu 7 etkisi

Herkes aşkın bizi iyi hissettirdiğini bilir ama gerçek bilimsel verilere dayanarak vücudumuz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Aşık olduğunuzda vücudunuzda bazı şeylerin farklı çalıştığını hissetmeniz oldukça normaldir. Aşk, vücudunuzdaki hormonları, kalbinizi ve beyninizi alt üst etme özelliğine sahip bir güçtedir. Olaylara farklı bir pencereden baktığınızı hissedebilir, kendinizle ilgili konularda daha bencil olmaya başlayabilirsiniz. Birine aşık olmak hayatınız boyunca hissedebileceğiniz en gerçek duygulardan biri; adete ayağınızı yerden kesecek cinsten. Aşkın zihin ve beden üzerinde sahip olduğu en şaşırtıcı ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkilerinin bazıları;

1. AĞRILARI DİNDİRME ÖZELLİĞİ VARDIR

Hepimiz kucaklamaların iyi ve rahatlatıcı hissettirdiğini biliyoruz. Ancak son araştırmalar, 10-20 saniyelik bir sarılma sırasında salınan oksitosinin (beyinde sakinlik ve yakınlık hissi yaratan kimyasal) ağrıyla, özellikle de baş ağrılarıyla etkili bir şekilde savaşabildiğini göstermiştir.

Dahası, sevdiklerinizin bir fotoğrafına bakmak bile dayanıklılık eşiğinizi yükseltir ve ağrıyı azaltır (orta vakalarda %40'a, şiddetli vakalarda %15'e). Beynimiz, partnerimizin görüntüsünü, her türlü acıyı daha katlanılabilir kılan, böylece bir analjezik gibi davranan hoş bir oyalamayla ilişkilendirir. Farklı bir bakış açısıyla bilim adamları, cinsel uyarımın da ağrıyı engellemede harika bir iş çıkardığını kanıtladılar. Bu özellikle kronik sırt ağrısı, artrit semptomları ve kramplar için etkilidir.

2. KALBİ KORUR

Araştırmalar, sevgi ifadelerinin kalp atış hızınızı yarıya indirdiğini gösteriyor. Bu, stresli durumlarda daha da etkilidir ve uzun vadede kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Ayrıca, aşk hormonu olarak bilinen ve dünyanın en şaşırtıcı moleküllerinden biri olduğuna inanılan oksitosin, stresi azaltır, tansiyonu düşürür, düzenli ve sosyal kaygıyı azaltır, özgüveni artırır, depresyondan kaçınmamıza ve depresyonla savaşmamıza yardımcı olur.

3. VÜCUDUNUZUN HASTALIKLARLA SAVAŞMASINA YARDIMCI OLUR

El ele tutuşmaktan cinsel aktiviteye kadar aşkla ilgili hareketler, endorfin üretimini arttırır ve bu da bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Benzer şekilde, sevildiğini hisseden fiziksel koşulları olan insanlar tedaviye çok daha iyi yanıt verir ve hastalıklarla savaşmak için daha güçlü bir motivasyona sahiptir.

4. UYKUSUZLUĞU TEDAVİ EDER

Aşk hormonları (oksitosin ve endorfinler) stresten sorumlu hormon olan kortizol salınımını engeller ve doğal olarak daha iyi dinlenmeyi teşvik ederler. Ayrıca sevişmenin, hormonal yeniden yapılandırılmasının iyi bir gece uykusu için en etkili tedavilerden biri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

5. BAĞIMLILIKLARI AZALTIR

Bilinen yabancı maddeler bağımlılık yapar çünkü vücudumuzdaki dopamin seviyelerini etkilerler. Dopamin, ani bir zevk akışından ve öforik etkilerden sorumlu hormondur. Tutku aynı şekilde çalışır. Yine de dopaminin yanı sıra, bağımlılıktan kaçınmak ve bağımlılıkla savaşmak için en iyi kombinasyonu oluşturan testosteron ve oksitosinin salınımını da artırır.

Başka bir deyişle, aşık olmak hayatınızı ihtiyacınız olan zevk ve coşkuyla doldurur. Ama aynı zamanda, bağımlılıkla savaşırken sevildiğini hissetmek, kelimenin tam anlamıyla yoksunluk belirtileriyle başa çıkmanıza yardımcı olur ve isteklerinizi azaltır.

6. ÖMRÜ UZATMAYA TEŞVİK EDER

Anketler, özellikle evlilikte anlamlı ilişkiler içinde olan kişilerin kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini ve sağlıklı bir yaşam tarzından (yemek seçimleri, düzenli öğünler, daha iyi dinlenme, daha az stres vb. dahil) yararlandıklarını gösteriyor.

Çift olmak, aynı zamanda, insanların fiziksel koşulları daha hızlı ele almaya meyilli olmasını da önlemeye yardımcı olur. Bu, temelde aşık ve kararlı bir ilişki içinde olan insanların daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu kanıtladı.

7. PSİKOLOİJİK İYİLEŞMEYİ SAĞLAR

İnsanlar birçok nedenden dolayı terapiye başvururlar, ancak çoğu zaman bunun nedeni dinlenmek ve anlaşılmak istemeleridir. Dünyadaki tüm uzmanlar arasında, size her yönden etkili bir terapi sunabilecek en yetenekli ve müsait kişi, değer verdiğiniz partnerinizdir.

Aşıklarınızın desteği ve sevgisi hem zihinsel hem de fizyolojik olarak fobileriniz, depresyonunuz, sosyal kaygılarınız ve son olarak fiziksel durumunuzla başa çıkmanız için ihtiyaç duyduğunuz ana ilaçtır. Aşk ve anlamlı ilişkiler sadece bizim başımıza gelmez. Sevmeyi, ilişkilerimizi geliştirmeyi, farklı davranmayı seçiyoruz ve sonunda mutlu olmayı ve sağlıklı kalmayı seçiyoruz.