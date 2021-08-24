Aspir yağının cilt üzerindeki mucizevi etkileri

Akneyle savaşma ve cildinizi nemlendirme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip olan aspir tohumu yağının kaçırmak istemeyeceğiniz faydalarını keşfedin.

Cilt bakımı dünyasında, rafları ele geçiren birbiri ardına her zaman bir vızıltı malzemesi vardır. Aynı şekilde, her zaman hak ettikleri sevgiyi alamayan bir avuç az miktarda içerik var gibi görünüyor. Sonunculardan biri aspir yağıdır.

Tüm cilt bakım yağlarının en popüleri değil, ancak ultra-nemlendirici özellikleri ve akne ve hiperpigmentasyonla mücadelede yıldız yeteneği sayesinde aspir yağı gerekli ilgiyi hak ediyor. Cilt sağlığı için gerekli bileşenlere sahip doğal bu yağ, günlük bakım rutininizin temelini oluşturabilir. İşte, aspir yağı hakkında bilmedikleriniz…

ASPİR YAĞI NEDİR?

Aspir yağı, aspir bitkisinin tohumlarından oluşur ve kalın bir yağdır. Giyim ve gıda için kırmızı ve sarı boyalar üretiminde kullanılan aspir yağı, bugün sağlıklı yemeklerde de kullanılıyor. Spordan önce 1 tatlı kaşığı aspir yağı ise, spor esnasında daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Son zamanlarda değeri anlaşılan aspir yağı, her alanda marifetini göstermekte oldukça kararlı. Dermatologlar, cildi dolgun ve nemli tutan yağ asitleri açısından zengin olduğu için cilt için de harika bir seçenek olduğunu söylüyor. Aspir yağını evinize sokmanız için gönlünüzü çalacak 4 neden;

1. ANTİOKSİDAN İÇERİR

Antioksidanlar vücut için faydalı olduğu gibi, cilde topikal olarak uygulandığında da harikalar yaratırlar. Genel olarak, antioksidanların yaşlanma belirtilerini azalttığı, cilt bariyerini onardığı, hiperpigmentasyonu aydınlattığı ve UV hasarına karşı koruduğu bilinmektedir. Antioksidanlar acacetin gibi, E vitamini ve fenolik bileşikler hem gelen, doğal olarak aspir yağında bulunur.

Acacetin özellikle, kolajen bozulmasını ve buna bağlı olarak kırışıklık oluşumunu önlemede önemli bir rol oynayabilir, böylece aspir tohumu yağını potansiyel olarak güçlü bir yaşlanma karşıtı yapar. Yapılan bir araştırma, aspir yağında bulunan acacetin gibi doğal maddelerin cildin fotoyaşlanmasını (diğer bir deyişle güneşten kaynaklanan ve potansiyel olarak cilt kanserine yol açabilen dermatolojik hasar) önleyebildiğini buldu.

2. ANTİ-İNFLAMATUAR OLARAK DAVRANIR

Aspir yağı, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde hassas cilt tipleri ve egzama, sedef hastalığı, akne ve rozasea gibi cilt rahatsızlıkları için mükemmeldir. Yapılan bir araştırma, aspir yağı gibi bitki yağlarının uygulanmasının cilt bariyerinin sağlığını stabilize etmeye ve iltihaplanma ve tahrişi uzak tutmaya yardımcı olabileceğini buldu. Dahası, aspir yağındaki yağ asitleri, dermatit ve iyileşen yaralar gibi durumları iyileştirmek için faydalı olabilir.

3. CİLDİ NEMLENDİRİR

Yağların süper nemlendirici olduğu bir sır değil ve bu bitki yağı da farklı değil. Aspir yağı cilt üzerinde bir nem bariyeri oluşturan hem tıkayıcı yani cilt üzerinde bir mühür oluşturur hem de yumuşatıcı besleyici özellikler sunarken, aynı zamanda nem ve hidrasyon sağlayan temel yağ asitlerini ve besinleri sağlamak için cilt tarafından emilir.

4. AKNE VE AKNE İZLERİNİ AZALTIR

Yağ ve akneye meyilli cilt bir arada olmaz diyen her kimse aspir yağıyla tanışmamıştır. Aspir yağı yüksek konsantrasyonda linoleik asit içerir, bu da araştırmaların akneyi iyileştirmeye büyük ölçüde yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aspir yağı da komedojenik değildir, bu nedenle cilde uyguladığınızda tıkanmış gözenekler konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Anti-inflamatuar özellikleri ve yara iyileştirici faydaları sayesinde, sivilce sonrası yara izi görünümünde de bir azalma görebilirsiniz.

ASPİR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuru cilt bu bileşenden en çok fayda sağlayacak olsa da genel olarak aspir yağı iyi tolere edilir, bu nedenle en önemli şey, ürünün cildiniz için doğru olup olmadığını belirlemek için beraberindeki bileşenlere bakmaktır. Hiperpigmentasyonu iyileştirdiği bilinen başka birçok görevli antioksidan olan C vitamini ile iyi eşleştiğini söyleniyor. Kurutucu bir akne ilacı veya retinol kullanıyorsanız, cildi nemlendirmek için de harika bir yoldur. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olması için aspir yağına ulaşıyorsanız uzmanlar, cildi daha fazla nemlendirmek ve yatıştırmak için bal, yulaf ezmesi veya aloe vera gibi bileşenlerle eşleştirmenizi önerir.

Neyse ki, bu bitki bazlı yağı cilt bakım rutininize eklemek oldukça kolay. Nemlendiricilerde veya balsamlarda yumuşatıcı bir bileşen olarak bulunabilir veya bir yağ olarak kullanıyorsanız doğrudan cilde uygulanabilir.

Ne kadar sıklıkla kullanılır? Bu tamamen size kalmış. Daha kuru cilt tiplerine sahip olanlar sabah ve gece uygulamayı en faydalı bulabilirken, diğerleri sadece soğuk hava mevsiminde, acı sıcaklıkların cildi kuru, kaşıntılı ve iltihaplı bırakma eğiliminde olduğu zaman gerekli bulabilir. Aspir tohumu yağının bir miktar UV koruması sağladığı gösterildiğinden, sabah saatlerinde uygulanması güneş korumasıyla birlikte UV kaynaklı güneş hasarını durdurmada faydalı olabilir. Ancak, aynı zamanda veya sadece akşamları uygulamayı seçerseniz, aspir yağının iltihaplanmayı azaltmaya ve susayan cilde nem desteği sağlamaya hala yardımcı olabileceğini bilin.