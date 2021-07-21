Atıştırmalıkların faydalı olduğunu gösteren 7 işaret

Suçluluk duymadan sağlıklı atıştırmalıkların keyfini çıkarmanızı sağlayacak işaretleri sizler için sıraladık…

Öğünler arsında yenen ufak atıştırmalıkların sağlığınız açısından önemi büyüktür. Özellikle diyabet hastalarının ani şeker düşüşlerini ortadan kaldırarak atak oluşumunu engeller. Aslında atıştırmalıkların, kilo vermekten kaliteli uykuya kadar pek çok faydası vardır. Bu yüzden biraz atıştırma zamanı planlayın ve kaplarınızı hazırlayın. Atıştırmanın diğer faydalı taraflarını keşfetmenizi sağlayacak ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz?

1. DAHA FAZLA VİTAMİN ALIRSINIZ

Atıştırmalıklar, hayatınıza daha fazla besin katmanıza yardımcı olur. Günde sadece 3 öğün yemek yiyerek ihtiyacınız olan tüm vitaminleri almanız zordur, bu nedenle gün içinde meyve ve sebze yemeniz sıklıkla tavsiye edilir. Planlanmış öğünler için gidenler temel vitaminleri kaçırırlar ve sonuç olarak kırılgan tırnaklara sahip olma ve hatta saçlarını kaybetme eğilimindedirler.

2. AŞIRI YEME OLASILIĞINIZI DAHA DÜŞÜKTÜR

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği herkes için yeterli olmayabilir. Hafif atıştırmalıklar, kendinizi enerji dolu hissetmenize yardımcı olurken aynı zamanda günün ana öğünlerine indiğinizde aşırı yemek yemenizi de engeller. Hatta atıştırma zamanlarınızı bile programlayabilirsiniz.

3. BEYİN GÜCÜNÜZÜ ARTIRIRSINIZ

Beyin, özellikle zorlu görevler yaptığınızda yakıt olarak glikoz kullanır. Kan şekeriniz düştüğünde zihinsel yetenekleriniz önemli ölçüde azalır. Çikolata veya ceviz gibi yiyecekleri atıştırmak zihinsel odaklanmanızı geliştirir.

4. STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜRSÜNÜZ

Kendinizi psikolojik olarak kötü hissettiğinizde, vücudunuz kortizol salgılar. Bir diyetisyene göre bu, kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Bu yüzden sinirli hissettiğinizde, sağlıklı bir atıştırmalık alın ve hayatınıza biraz serotonin davet edin.

5. ÖĞLEDEN SONRA DAHA ENERJİK OLURSUNUZ

Öğleden sonraki fiziksel düşüş, sirkadiyen ritimlere doğal bir tepkidir. Öğleden sonra 1'den 3'e kadar kendimizi daha uykulu hissederiz. Ancak meyve ve sebzeleri atıştırarak bu çöküşün önüne geçmek mümkündür. Kurutulmuş meyve ve tuzsuz fıstık bu fiziksel çöküşe yardımcı olabilir.

6. SOSYAL BAĞLARINIZI GELİŞTİRİRSİNİZ

Atıştırmalıklar, birisiyle arkadaş olmak söz konusu olduğunda aslında yararlıdır. Oxford Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, birlikte yemek yemenin mutluluğu artırdığını ve ilişkileri geliştirdiğini buldu. Dahası, sadece atıştırmalıklarınızı başkalarıyla paylaşmak buzu daha kolay kırmanıza yardımcı olabilir. Bize değer verildiğini ve önemsendiğini hissettirir.

7. SAĞLIKLI BİR GECE UYKUSU ÇEKERSİNİZ

Yatmadan önce yemek yemek tamamen sağlıksız değildir. En önemli şey ne yediğiniz. Örneğin, badem, melatonin içerdiğinden uyku kalitenizi artırır. Kalsiyum açısından zengin besinler uyku bozukluklarını önler. Ayrıca uyumadan önce bir bardak sıcak süt veya papatya çayı içmek kilo vermenize yardımcı olabilir.