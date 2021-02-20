Bacak bacak üstüne atmanın vücuttaki olumsuz etkileri

Sıklıkla tercih edilen oturma şekillerinden biri olan bacak bacak üstüne atmanın vücudunuz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Hepimizin kendi oturma ve rahat olma şeklimiz var, ancak rahat hissetmemiz, bunun bizim için gerçekten iyi olduğu anlamına gelmez. Aslında, çapraz bacaklı oturmanın en popüler yollarından biri, üzerimizde birçok olumsuz etkiye sahip olabilir. Her zaman dik oturmayı öğrenmek önemlidir; sadece vücudunuz için sağlıklı bir duruş olmakla kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi de artırır. İşte, bacak bacak üstüne atarak oturmanın vücudunuz üzerindeki etkilerinden bazıları;

SİNİR FELCİNİ TETİKLEYEBİLİR

Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda sinir felci denen bir duruma neden olabilir. Bu sırada ayağınızı kaldıramazsınız, kaslarda uyuşukluğa neden olabilir ve hatta peroneal sinirinizi zedeleyebilirsiniz.

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLABİLİR

Bir çalışmaya göre bacak bacak üstüne atmak kan basıncınızı önemli ölçüde yükseltir. Ayrıca sadece ayak bileklerini üst üste koymanın tansiyon yükselmesine sebep olmadığı doğrulandı. Ancak, yüksek tansiyonu olan biriyseniz bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmanız önerilir.

KÖTÜ BİR DURUŞA NEDEN OLABİLİR

Bu araştırmaya göre günde 3 saatten fazla bacak bacak üstüne atarak oturmak omuz ve pelvik yanal eğilmelere neden olabilir ve başı daha ileriye doğru hizalayabilir. Ayrıca omurganızın yanlış hizalanmasına yol açabilir ve uygun olmayan duruş kaslarda ağrı ve sertliğe yol açar.

EKLEMLERDE AĞRIYA NEDEN OLABİLİR

Bacak bacak üstüne atmak sadece duruşunuz için kötü değildir, aynı zamanda eklemlerinizde ağrıya da neden olabilir. Boynunuza, pelvisinize, belinize ve dizlerinize zarar verebilir. Zaten diz ağrınız varsa özellikle bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmalısınız.

HAMİLELİK SIRASINDA AYAK BİLEĞİ ŞİŞMESİNE SEBEP OLABİLİR

Hamilelik sırasında bacak bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. Bebek için tamamen güvenlidir, ancak ayak bileği şişmesine ve bacak kramplarına neden olabilir. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, her iki ayağınızı da yere koyarak oturmayı deneyin veya ayağınızı kaldırın.