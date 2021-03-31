Bacak şeklinize göre doğru kıyafeti seçmenin yolları

Geniş ayak bilekleri, kısa bacaklar ya da keskin dizler yakalamak istediğiniz görüntünün önüne geçiyorsa, bacak şeklinize göre doğru kıyafet seçimlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Herkes gibi siz de modaya uygun kıyafet seçimleriyle günlük kombinlerinizi oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu seçimlerin vücut tipinize göre uyarlanması doğru bir seçimin en önemli faktörlerinden biri. Taytlar, kedi topuklu ayakkabılar ve şifon elbiseler bile görüntünüzü bozabilir, bacaklarınızın kusurlarını daha ön plana çıkarabilir. Bazı basit ipuçlarını takip ederek istediğiniz güzelliği yakabilmeniz için bu önerileri uygulayabilirsiniz.

1. BACAKLARINIZ ÇOK İNCE İSE

Birçok kadın ince bacaklara sahip olmayı hayal eder, ancak bazen üst ve alt gövdeyi dengelememiz gerekir. İşte, bacaklarınızı olduğundan daha kalın göstermek istiyorsanız kullanabileceğiniz bazı ipuçları:

- Tıknaz topuklulardan ve kalın takozlardan kaçının çünkü üzerinizde çok büyük görünebilirler.

- Yuvarlak burunlu bir ayakkabı seçin; çünkü sivri uçlu bir parmak bacaklarınızın çok keskin görünmesine neden olabilir.

- Diz boyu etekler ve elbiseler sizin için iyidir.

- Uyluklarınızda daha kıvrımlı görünme yanılsamasını yaratmaya yardımcı olacak kıyafetler seçin. Peplum elbiseler ve etekler, pileli olabilir. Kalça bölgesi çevresinde biraz ekstra hacim sağlayabilirler.

- A şeklindeki etek ve elbiseler de bacak şeklinize uygun.

2. KESKİN DİZLERİNİZ VE SOLGUN BACAKLARINIZ VARSA

Genel görünümümüzden çok fazla dikkat dağıtabilecekleri için saklamanın daha iyi olduğu bazı detaylar var. Örneğin keskin dizler, çok soluk bacaklar ve yara izleri. Çoraplar bir çözüm olabilir, ancak sıcak yaz aylarında gerçekten bir seçenek değiller. Bunun yerine şu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

- Eteğiniz diz kapaklarınızı örtmelidir.

- Balon bir etek veya elbise giyin.

- Çok fazla desen ve ayrıntı içeren kısa etek ve elbiselerden kaçının.

- Bacaklarınız çok soluksa koyu renkli ayakkabılardan kaçının.

3. BACAKLARINIZIN DAHA UZUN GÖRÜNMESİNİ İSTİYORSANIZ

Evet, elbette, daha uzun görünmek istiyorsanız topuklar en iyi çözümdür, ancak onları her gün giymek yorucu ve hatta bazen pratik olmayabilir. İşte, topuklu ayakkabı kullanmadan size yardımcı olabilecek bazı seçenekler:

- Koyu renkli ayak bileği botlarından kaçının çünkü sizi ayak bileğinizden kesebilir ve bacaklarınızın daha kısa görünmesine neden olabilirler.

- Taytsız veya elbisesiz bir etek giyiyorsanız, bacaklarınızın uzun ince bir çizgi gibi görünmesi için çıplak ayakkabılar seçin. Tayt giymeye karar verdiyseniz, aynı renkte ayakkabılar seçin.

- Yüksek belli etek ve pantolonlar giyin.

- Uzun, gevşek üst kısımlardan kaçının.

- Ayakkabınızın içine sokulan kapriler ve pantolonlar bacaklarınızın daha kısa görünmesine neden olabilir, bu nedenle uzun ve temiz bir siluete sahip pantolonlar giymeye odaklanın.

4. GENİŞ BALDIRLARINIZ VE AYAK BİLEKLERİNİZ KALINSA

Nasıl giyineceğinizi ve hangi şeylerden kaçınmanız gerektiğini biliyorsanız, geniş baldırlar ve ayak bilekleri sorun olmaktan çıkabilir:

- Ayak bileklerinizin etrafına kayışlar veya baldırlarınızı bağlayarak bu alanı vurgulamaya çalışmayın. Arkayı saran bir sırt askılı ayakkabı sizin için daha iyidir.

- Sivri uçlu ayakkabılar, bacaklarınızı görsel olarak inceltebilir ve uzatabilir.

- Dar kalem etekler, alt bacaklarınızın boyutunu vurgulayabilir. Bunun yerine, A kesim etek ve elbiseler giyin.

- Belinizin altında koyu renkler ve yüzünüzün yakınında daha açık renkler giyin.

- Düz ayakkabılardan kaçının. Orta boy bir topuk sana çok yakışacak.

5. ÇARPIK BACAKLIYSANIZ

Eğik bacaklar doğru renkler ve şekiller kullanılarak en aza indirilebilir:

- Çok dar pantolon giymeyin. Bunun yerine, daha gevşek ve daha geniş bir kesime sahip uzun pantolonlar giyin.

- Dize çarpan düz eteklerden kaçının. Orta uzunlukta bir baldır boyu veya uzun bir etek daha iyi bir seçenektir.

- Baskı yerine tek renkli pantolonlar giyin. Ayakkabı renginizi pantolonunuzla eşleştirin.