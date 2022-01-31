Bacaklarda oluşan şişlikleri engellemenin en etkili 6 yolu

Gün sonunda ağrılara neden olan bacak şişliklerinden muzaripseniz, birkaç yöntem sayesinde bu şişliklerden kurtulabilir ya da önlemenin yollarını keşfedebilirsiniz…

Ofiste oturarak veya topuklu ayakkabılarla ayakta uzun bir gün geçirdikten sonra bacaklarınızın ağır ve yorgun olduğunu hissedebilirsiniz. Bu nahoş his çok fazla rahatsızlığa neden olabilir, ancak aslında onu hızlı bir şekilde yatıştırmak için evde yapabileceğiniz birçok şey var.

Gittikçe kronikleşmeye meyilli hale gelen bacak şişliklerine, aynı zamanda rahatsız edici ağırlık ve ağrıyan ayak hissine de aşinaysanız çözüm yollarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte, ayaklarınızı tüy kadar hafif hissettirecek bazı ipuçları;

1. LAHANANIN DIŞ YAPRAKLARINI SARIN

Sindiriminizi iyileştirmenin ve kalbinizi mutlu etmenin yanı sıra lahana, rahatsız edici şişmiş ayak hissini giderebilir. Lahana yapraklarını buzdolabında soğutun ve şişmiş bölgeye sarın. Kendinizi daha iyi hissedene kadar bunu tekrarlayın. Lahana fazla sıvıyı dışarı çektiğinden, şişmeyi azaltmak için doğal ve uygun maliyetli bir yol olarak hizmet eder.

2. BOL GİYSİLER TERCİH EDİN

En sevdiğiniz skinny jean pantolonunuz kesinlikle üzerinizde muhteşem görünse de, ayaklarınız şişiyorsa onları çok sık giymek en iyi seçim değildir. Dar giysiler kan damarlarını daraltır ve sonunda şişmeye neden olabilecek venöz dönüşü engeller. Rahat, bol pantolonlar, dar kot pantolonlar kadar şık görünebilir ve günün sonunda bacaklarınızı ağrıtmaz.

3. AYAKLARINIZI YUKARIYA KALDIRIN

Bütün gün masanızda oturmak sırt ağrısına neden olabilir ve bacaklarınızda sıvı birikmesine neden olabilir. Bu rahatsız edici hissi hafifletmek için eve gelir gelmez bacaklarınızı duvara yaslayın. Bu, venöz dönüşü teşvik edecek ve kan dolaşımını hızlandıracak ve bacaklarınıza hızlı bir rahatlama sağlayacaktır.

4. İMKANINIZ VARSA YÜZÜN

Yüzme, iş yerinde yoğun bir günün ardından formda kalmak ve stresi atmak için harika bir yoldur. Ve eğer ayaklarınızda şişlik varsa, yüzme havuzuna gitmek bu rahatsızlıkla savaşmanın en iyi yollarından biridir. Su, ayaklarınızdaki toplardamar dönüşüne fayda sağlar ve şişmiş ayaklardaki ağrılı baskıyı hafifleterek daha hafif hissetmelerini sağlar.

5. DESTEK TAYTLARINA YATIRIM YAPIN

Dar giysiler şişmeyi daha da kötüleştirebilirken, kompresyon çorabı giymek şişliği önleyebilir ve iyileştirebilir. Bu tam oturan çoraplar, bacaklarınızı nazikçe sıkarak çalışır, bu da kan akışına yardımcı olur ve şişmeyi azaltır.

6. SOL TARAFINIZA YATIN

Karın veya sırtüstü uyuyan biriyseniz, ayaklarınızın sağlığı için en sevdiğiniz uyku pozisyonunu değiştirmeyi düşünün. Sol tarafınızda uyumak şişliği azaltabilir, çünkü kanın vücudunuzun alt yarısından kalbe dönmesinden sorumlu olan büyük damardaki basıncı alır. Geceleri bacaklarınızı kaldırmak için ekstra bir yastık kullanmak da şişmeyi önlemeye yardımcı olabilir.