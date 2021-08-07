Bacaklarınızı olduğundan ince gösterecek ayakkabılar

Kıyafetinize uygun bir ayakkabıyı seçerken daha güzel görünmenize ve bacaklarınızın daha ince görünmesine yardımcı olabilecek bazı ipuçları…

Bazen bir ayakkabı stili seçmek biraz zor olabilir; çünkü bizi en iyi nasıl görüneceğimizi ve hissedeceğimizi düşündüren pek çok şekil, boyut ve renk vardır. Neyin moda olduğunu ve ne tür bir ayakkabı olduğunu takip etmenin yanı sıra hangisinin bacaklarınızı daha ince göstereceğini öğrenmek kulağa hoş gelebilir. Her kadının bacaklarının farklı olduğunu ve size en uygun olanı aramanın iyi olduğunu unutmayın. İşte, vücut tipinize göre tercih etmeniz gereken ayakkabı türleri;

KALIN TOPUKLU AYAKKABILAR

Bilekleri bantlı topuklu ayakkabılar çok hoş durmuyor; çünkü destek için sıklıkla bileğinizin yanına yerleştirilen bant, bacağınız ne kadar ince olursa olsun bu bölgeyi bölünmüş gösterecek ve her zaman daha kısa bacak izlenimi verir. Bu sadece görsel bir kuraldır. Kısa boyluysanız veya kısa bacaklarınız varsa bu daha da önemlidir. Bu tarz ayakkabıları giyerek sadece ayak bileklerinizi ve baldırlarınızı daha geniş göstereceksiniz.

Öte yandan, kalın topuklu ayakkabılar, daha kalın bacaklara sahip kadınlar için çok daha gurur vericidir. Daha iyi sonuçlar elde etmek ve vücudunuzun daha ince görünmesini sağlamak için, genellikle tabanı daha kalın olan ve aşağı indikçe daha ince hale gelen bir topuk giymeniz önerilir. Tabii ki, bu kalın bir topuğun özünü kaybetmemeniz gerektiğini söylemeye gerek yok.

STİLETTO AYAKKABILAR

Özellikle kalın bilekleriniz ve/veya bacaklarınız varsa, askılı düz ayakkabılar ayaklarınızda garip şişlikler oluşturabilir. Bacaklarınız kalınsa, insanların dikkatini bacaklarınıza ve her küçük delikte oluşan şişkinliğe çekeceğinden bunlar önerilmez.

Bu askılı düz sandaletleri her zaman havalı stiletto topuklu ayakkabılarla değiştirebilirsiniz. Daha uzun görünmeye çalışıyorsanız ve bacaklarınızı daha ince göstermek istiyorsanız bunlar mükemmeldir. Topuk ne kadar ince olursa, o kadar çekici görünürsünüz, ancak aynı zamanda daha az rahat olabilirler, bu nedenle iyi bir orta yol bulmanız gerekir.

PLATFORM AYAKKABILAR

Bacaklarınızı ince göstermesiyle bilinen platform kama tipi ayakkabılara giyebilirsiniz. Bunlar rahat olacak ve iyi görünecektir. Bacaklarınız kalınsa bu ayakkabıları tercih edin, böylece daha hoş bir sonuç elde edersiniz, çünkü daha geniş bir ayakkabı seçerseniz elde edeceğiniz tek şey biraz kaba görünmesi olacaktır.

UZUN ÇİZMELER

Daha büyük veya daha kalın baldırlarınız varsa, uzun çizmeler kış ayları için mükemmel bir seçenektir. Botların üst kısmında küçük bir detay varsa, bu daha da iyidir, böylece dikkati bileklerinizden uzaklaştırabilirsiniz. Yeterince rahat bir model bulmaya zen gösterin.

BABET AYAKKABILAR

Babet ayakkabılar eteğin ya da pantolonun altına olduk uyumludur. Çok basit görünmelerine rağmen kıyafetinizle olan uyumuyla şık bir görüntü yakalamanıza her zaman yardımcı olurlar. Uyumuyla cömert olduğu kadar bacaklarınızı ince gösterme konusunda da oldukça başarılı olan bu ayakkabı türü her kadının gardırobunda mutlaka bulunmalıdır.