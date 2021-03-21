Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin hakiki sebeblerini konuşalım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesine yönelik tartışmalarda sağduyu çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye, kadına ve aile içi şiddete karşı oluşturulan bir dizi düzenlemeyi içeren İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Bu karar, toplumun birçok kesiminde lehte ve aleyhte yorumları öne çıkarırken, siyaset mecrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ŞİDDETİN HAKİKİ SEBEPLERİNİ KONUŞALIM"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün."