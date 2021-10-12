Bakımlı tırnaklara sahip olmanın 8 yolu

Tırnaklarınızın fazla bir çaba gerektirmeden bakımlı ve kusursuz görünmesini sağlayacak uygulamanız gereken bakım yöntemlerini sizler için sıraladık…

Ojeden tırnak uzatmaya kadar, zararlı olduklarını bilmemize rağmen tırnaklarımıza çok şey uygularız. Tırnaklarınızın sağlığını düzeltmek için manikür ve pedikür yaptırmak kolay bir seçenek olsa da, evde takip edeceğiniz birkaç bakım tüyosu sayesinde mükemmel ve sağlıklı görünmesini sağlamak mümkün!

Her şeyden önce, temiz ve sağlıklı görünen tırnaklara sahip olmak için iyi bir hijyen rutini uygulamak şarttır. Arada bir manikür yaparak bu güzel görüntüyü kalıcı kılamazsınız: Tırnaklarınıza günlük olarak bakım uygulamayı alışkanlık haline getirin. İşte, kusursuz tırnaklara sahip olmanın bazı yolları…

1. TIRNAKLARINIZI ASETONLA TEMİZLEYİN

Her şey temiz eller ve tırnaklarla başlar. Cilt bakımı gibi tırnak bakımı da kapsamlı bir temizlikle başlamalıdır. Tırnaklarınızı düzenli olarak temizlemek onların mikrop ve bakteri barındırmamasını sağlar. Oje çıkarıcıyı bu adımda tırnaklarınızdaki kiri temizlemek için ojeyi çıkarmak için kullanabilirsiniz. Sonrasında ellerinizi su ile yıkamayı unutmayınız.

2. TIRNAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

Ardından, tırnaklarınızı kısa veya iyi durumda tutun. Saçta olduğu gibi, büyümüş tırnaklar kırılmaya ve bölünmeye eğilimlidir. Pürüzsüz, doğal bir yay şekli elde etmek için tırnaklarınızı haftada bir kez kesin ve ardından düzensiz bölgeleri törpüleyin. Onları uzatmaya çalışsanız bile, tepeden biraz kırpmaktan zarar gelmez.

3. TIRNAK ETLERİNİZİ KESMEYİN

Tırnak etleri söz konusu olduğunda nazik bir yaklaşımı seviyoruz. Sonuçta onların işi tırnağı korumaktır. Sarkan ve hoş görünmeyen tırnak etleriniz varsa, dışarı çıkmaması veya daha fazla ağrıya neden olmaması için dikkatlice ve nazikçe düzeltin. Tırnak etlerini ısırmayın veya almaya çalışmayın. Törpünün uç kısmıyla hafifi iterek de düzgün görünmelerini sağlayabilirsiniz.

4. KALICI OJELERDEN KAÇININ

Oje sürmek, sağlıklı tırnaklarınıza zarar vermez, ancak muhtemelen tırnaklarınıza periyodik olarak ojeye ara vermelisiniz. Oje seçiminde tek katta harikalar yaratan kalıcı türlerinden uzak durmakta fayda var. Bunun yerine iki kat sürebileceğiniz tırnağınızın kava alabileceği hafif ojeleri tercih edin. Tırnaklarınızı boyamaya başlamadan önce, tırnaklarınızı silin ve ardından bir taban kat ile geçin. Bazkat, tırnaklarınızın lekelenmesini önlemeye yardımcı olur ve son kat, ojenin kırılma olasılığını azaltır.

5. TIRNAKLARINIZI NEMLENDİRİN

Tırnaklar kuruduğunda, çatlama ve kırılmaya daha yatkın hale gelir ve sonunda başka sorunlara yol açabilecek sağlıksız tırnak etlerinin nedenlerinden biridir. Bu yüzden tırnaklarınızı uygun şekilde nemlendirdiğinizden emin olun. Onları beslemek için nazikçe masaj yapmak için hindistancevizi yağı veya badem yağı kullanabilirsiniz.

6. SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı beslendiğiniz sürece, güçlü tırnakları garanti etmek için herhangi bir diyet takviyesine ihtiyacınız yoktur. Bununla birlikte, zayıf tırnakları olan kişiler, zayıf veya kırılgan tırnakları güçlendirmeye yardımcı olan bir vitamin olan biotin takviyesinden yararlanabilir. Sağlıklı bir diyet için protein (keratin üretimini artırmak ve böylece güçlü tırnaklar oluşturmak için gereklidir) ve omega-3 yağ asitleri (tırnaklarınızı yağlayıp nemlendirerek onlara parlak bir görünüm kazandırmak için) eklemelisiniz.

7. TIRNAKLARINIZI KORUYUN

Tırnaklarınızı ıslak veya kirli ortamlarda tutmak, tırnakların altında bakteri oluşumunu teşvik edebilir. Sık sık bulaşık, bahçe veya sert kimyasallarla temizlik yapıyorsanız, hem cildinizi hem de tırnaklarınızı korumak için eldiven giymeyi deneyin.

8. TIRNAK YEMEYE SON VERİN

Tırnaklarınızı ısırmak yaygın bir sinirsel alışkanlıktır, ancak bu tırnaklarınız için en kötü şeylerden biri olabilir. Tırnak etlerinize zarar verebilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Tırnağınızın yanında küçük bir kesik bile bakteri ve mantarların girmesine ve enfeksiyona neden olmasına izin verebilir. Bu, kırılması zor bir alışkanlık olabilir, bu nedenle tırnaklarınızı yemeyi çekici hale getirmek için oje veya yapışkan bandaj kullanmayı deneyin.