Banyo yaparken yanlış yıkayabileceğiniz 6 bölge

Vücudunuzu temiz tutmak ve kişisel bakımınızı sağlamak için banyo yaparken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için sıraladık…

Cildimiz yaklaşık 1,5 trilyon mikrop barındırır. Ama hepsi bizim için kötü değil, hatta bazıları sağlığımız için önemli. Bu yüzden vücudumuzun bazı kısımlarını sabunla yıkamamız gerekmiyor, bazıları için ise atlamamalı ve her gün iyice yıkamalıyız. Banyo yaparken temizlemeyi unuttuğunuz ve her gün yıkamaya ihtiyaç olmayan bölgeler hakkında bir araştırma yaptık. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız işte, kişisel bakımınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bölgeler…

1. AYAKLAR

Ayaklar, sabunla yıkanması gereken vücut parçalarından biridir. Ancak çoğumuz, vücudumuzdan aşağıya akan sabun ve sudan temizleneceğini düşünerek bu kısmı ihmal ediyoruz. Ancak bu bölgelerde, özellikle sandalet veya parmak arası terlik giyiyorsanız, çorap giymiyorsanız veya sadece şiddetli bir şekilde terlerseniz, sporcunun ayağına neden olan mantar yaygındır. Bu nedenle dermatologlara göre, ayaklarınızı sadece sabunla yıkamak değil, aynı zamanda her gün bir süngertaşı ile ovalamak da önemlidir.

Ne tür ayakkabı veya çorap giyerseniz giyin, ayak parmaklarınız arasındaki boşluk da iyice temizlenmelidir. Bakteri ve mikropların yayılmasını önlemek için ayak parmaklarınızı sabun ve suyla yıkamanız ve sonrasında bir havluyla dikkatlice kurulamanız gerekir.

2. BOYUN ARKASI

Vücudunuzun bu kısmı, özellikle uzun saçlarınız varsa veya düzenli egzersiz yapıyorsanız, genellikle ısınabilir ve nemli olabilir. Bunun gibi elverişli koşullar vücut akarları ve bakteriler için cazip olabilir. Bu nedenle, boynunuzun arkasını her gün sabun ve peeling banyo süngeri veya ıslak bir bezle yıkamak, bakterilerin yayılmasını önlemek için çok önemli olabilir.

3. GÖZLER

Gözlerinizi sabunla yıkamak iyi bir fikir değildir çünkü gözün korneasına ve sklerasına zarar verebilir. Ancak bu nedenle gözlerde, diğer tahriş edici maddelerden temizlemek ve korumaktan sorumlu olan gözyaşı bezleri ( gözyaşı üreten bezler) vardır. Göz kapaklarını ve kirpikleri temizlemenin güvenli bir yolu kokusuz bebek şampuanı kullanmaktır. Yarım çay kaşığı şampuanı bir bardak ılık suya karıştırın ve karışıma yumuşak bir bez batırın. El beziyle göz kapaklarınızı (ileri geri) nazikçe ovalayın ve ardından suyla durulayın.

4. KASIK

Dermatologlara göre, kasık bölgesi her gün iyice yıkanmalıdır. Vücudunuzun bu bölümünde, iç içe geçmiş tüylere, enfeksiyonlara ve garip kokulara yol açabilecek zararlı bakterileri barındırabilen kıvrımlar ve kırışıklıklar vardır. Kasık aynı zamanda vücudunuzdaki en hassas bölgelerden biridir ve onu temizlemenin en etkili yolu yumuşak sabun ve bir bez kullanmaktır.

5. TIRNAKLARIN ALTI

Tırnaklarınızın altındaki bölgede farklı bakteriler kolonileşebilir ve sadece ellerinizi yıkayarak hepsini ortadan kaldıramazsınız. Doktorlara göre, pamuklu bir çubuğu ılık sabunlu suyla ıslatmak ve tırnaklarınızın altına sürmek çıplak gözle görülemeyen tüm bakteri ve kalıntıları temizleyecektir.

6. KOLLAR VE BACAKLAR

Kirli olmadıkları sürece kollarınızın ve bacaklarınızın her gün iyice yıkanmasına gerek yoktur. Bu vücut bölümlerindeki deri genellikle çok fazla yağ üretmez, bu nedenle onları her gün sabunla temizlemek cildinizi kuru ve cansız bırakır.