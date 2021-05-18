Banyoda saklanmaması gereken 10 eşya

Ev düzeninizi oluştururken kullandığınız ürünlerin ömrünü uzatmak ve hayat kalitenizi korumak için banyolarınızdan uzak tutmanız gereken eşyaları öğrenmeye ne dersiniz?

Bir evdeki her eşyanın kendine ait bir yeri vardır. Ve evimizin büyüklüğü ne olursa olsun, hepimiz eşyalarımızın çoğunu banyoda saklıyoruz. Saç kurutma makinesinin, çamaşır sepetinin, kadınlara özgü hijyen ürünlerinin ve manikür aletlerinin her zaman elinizin altında olması aslında çok kullanışlıdır. Ancak çok azımız böylesine sıradan bir konumun bu eşyalara geri dönüşü olmayan zararlar verebileceğini biliyoruz. İşte, banyoda saklamamanız gereken eşyalardan bazıları;

1. KİRLİ ÇAMAŞIR SEPETİ

Banyoda bulunan bir çamaşır sepeti kesinlikle mükemmel bir fikirdir. Kirli kıyafetleri duş almadan hemen önce ve kullanılmış havluları hemen sonra koymak uygundur. Bununla birlikte, artan nem nedeniyle giysilerinizde küf ve ekşi koku oluşumu başlayabilir. Ayrıca, çeşitli bakterilerin üremesini teşvik edecek ve 60°C'deki bir yıkama döngüsü bile onlardan kurtulmaya yardımcı olamayacaktır.

2. KEDİ KUMU

Kedi kumlarındaki dolgu maddeleri nemi mükemmel şekilde emme özelliğine sahiptir. Evcil hayvanınızın kumu banyoda bulunuyorsa, dolgu maddesi de havadaki buharı emecek ve özelliğini kaybedecektir. Hoş olmayan bir kokunun yayılmasına da katkıda bulunur. Üreticiler, kumun kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmasını önermektedir. Buna ek olarak, banyo kapısını kapalı tutmak ev hijyeni açısından da önemlidir.

3. HAVLU VE BORNOZLAR

Günümüzde güzelce katlanmış havluların banyodaki açık raflarda yattığı ve askılara asılan bornozların oldukça trend olduğu fotoğrafları görüyoruz. Ancak onları bu şekilde saklamaya karar verirseniz, temiz, kuru bir havlunun hoş dokunuşunu unutmalısınız. Çünkü havlularınız ve bornozlarınız her zaman nemli olacaktır, bu da bakterileri barındırmak için mükemmel bir ortamdır.

Banyonuz ne kadar sıcak ve kuru olursa olsun havlular daima nemlidir. Bu yüzden sadece banyoda kullandığımız havluları saklayın. Ayrıca, kullanılmış ıslak havluları bir kanca askısı üzerinde kurutmamaya çalışın. Bunları iyi havalandırılan bir odaya veya özel bir havlu kurutucuya yerleştirmek daha iyidir.

4. BİTKİLER

Ev bitkileri herhangi bir odanın içini canlandırabilir ve banyo da istisna değildir. Ancak, uymanız gereken bir dizi koşul vardır. Öncelikle odada gün ışığı olması gerekiyor çünkü onsuz fotosentez mümkün değil. Odada pencere yoksa, kendinize bir gün ışığı lambası almanız gerekecektir. İkincisi, hava sirkülasyonu sağlamanız gerekecek. Çürümeyi ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek için odanın havalandırılması gereklidir. Ayrıca nemli hava durduğunda, aslında savaşması çok zor olan küf ve külleme odada ve bitkilerde ortaya çıkabilir. Her durumda, bitkileri banyodan çıkarmanız ve onları doğrudan ışık kaynağı olan başka bir odaya koymanız gerekir.

5. KADIN HİJYEN MALZEMELERİ

Rutubet, pamuğun ana düşmanıdır ve genellikle tampon ve hijyenik pedler pamuktan yapılır. Bu malzeme küf sporlarına ve bakterilere karşı oldukça hassastır, ısı ve nem ise mikropların büyümesini ve çoğalmasını teşvik ederek sağlığınızı etkileyebilir. Dahası, pedler ve tamponlar nemi kolayca emebilir. Açık kadın hijyen malzemesi paketini kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklamaya çalışın. Her ayrı ürünün ayrı bir paketi olması daha iyidir. Ana paketi açtıktan sonra bile sterilite garantisi olarak hizmet eder.

6. İLAÇLAR

İlaçların tamamının neme veya sıcaklığa yakın bir yerde saklanması beklenmez. Sızdırmaz ambalajlarda olsalar bile çabuk bozulurlar. Sıcaklık dalgalanmaları ürünün kimyasal bileşimini değiştirebilir. Bu nedenle, haplarınızı banyoda saklarsanız, etkinliklerinin azaldığını farkedebilirsiniz. Oturma odasındaki herhangi bir dolap ilacı saklamak için yeterli olacaktır.

7. MANİKÜR ALETLERİ

Çeliğin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, makas, cımbız gibi metalleri, er ya da geç banyoda uzun süre saklarsanız (hiç kullanmamış olsanız bile) paslanmaya başlayacaklardır. Sonuçta buhar da sudur. Bu yüzden bu tarz ürünleri kullandıktan sonra temizleyip küçük bir çanta içerinde yatak odanızda saklayabilirsiniz.

8. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

Banyo dışında saç kurutma makinesi ve elektrikli tıraş makinesini başka nerede saklayabilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu eşyaları bu odada kullanmak mantıklı ve kullanışlıdır. Bununla birlikte, buhar ve nem, elektrikli cihazların çalışma ömrünü büyük ölçüde azaltır. Üstelik sadece su veya nem içeri girdiğinde bu ürünün çalışmayı durdurabileceği için değil, aynı zamanda ıslak ellerle dokunulduğunda elektrik çarpmasına da neden olabilir.

9. OJE

Sıcaklık ve nemdeki değişiklikler nedeniyle, ojeniz daha hızlı bozulur, kalınlaşır ve solar. Oje saklamak için çeşitli kutular, çekmeceler, dolaplar, raflar gibi daha uygun birçok yer vardır. Unutulmaması gereken en önemli şey, bu ürünün yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta ışıktan korunan serin ve kuru bir yerde saklanması gerektiğidir.

10. TIRAŞ MAKİNELERİ

Tıraş bıçağı, artan nem nedeniyle oksitlenir ve paslanır. Kullanmaya başlamadan önce yedek bıçaklar bozulabilir. Bu nedenle, banyo söz konusu olduğunda tıraş makinelerini yalnızca kapalı paketlerde saklayabilirsiniz. Üstelik bıçaklarınızın ömrünü uzatmak için, pas oluşumunu önlemek için kullandıktan sonra tıraş makinenizi kurutmalısınız.