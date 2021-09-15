Banyonuzda spa etkisi yaratacak 3 doğal malzeme

Yoğun bir günün ardından banyo yapmak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Bu 3 doğal malzemeyi banyo suyunuza ekleyerek deneyimi geliştirmeye ne dersiniz?

Süper lüks bir banyo hazırlamak için suyla dolu bir kovaya veya küvetinize belirli malzemeleri ekleyebilecekken neden sadece suyla banyo yapasınız ki? Banyo, daha iyi dolaşımı teşvik etmek, daha iyi uyumanız için kasları gevşetmek, stresi azaltmak, farkındalığı teşvik etmek ve cilt sağlığını iyileştirmek gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir. Ancak doğal malzemeleri bir araya getirdiğinizde bir banyo sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Cilt bakımı pazarı ürünlerinin çok çeşitli olmasına rağmen, her zaman cilt bakımı ve genel sağlık için doğal çözümler üzerinde durduk ve bu nedenle burada deneyiminizi geliştirmek için banyonuza ekleyebileceğiniz doğal malzemeler için seçenekler araştırdık. İşte, denemeniz gereken en iyi 3 doğal malzeme:

1. LAVANTA

Sadece bu çiçeği koklayınca bile kendinizi daha rahatlamış ve tazelenmiş hissediyorsunuz. Nedenini hiç merak ettiniz mi? Vücudunuzu sakinleştiren ve rahatlatan, böylece stresinizi eriten terapötik özelliklere sahiptir. Yapılan bir araştırma, lavanta yağını koklayan kişilerin rahatlama ve daha düşük stres seviyeleri yaşadıklarını buldu.

Ayrıca, lavanta kokusu uyku kalitesini iyileştirme özelliğine sahiptir. Lavantanın kan basıncını düşürdüğü ve kaslarınızı hemen gevşetebileceğini de unutmayın! Saç ve cilt sorunları için kullanıldığında ise gerçekten mucizevi etkileri vardır. Böylece bu, küvetinize eklemek için etkili bir bileşen olabilir.

Nasıl kullanılır: Bir kova suyun içerisine altı ila sekiz damla saf lavanta esansiyel yağı kullanın ve karıştırın. Son durulanmanızı bu suyla yapın. Banyodan hemen sonra nemlendirici uygulamayı unutmayın ve banyo yaparken cildinizi sert bir şekilde ovalamayın.

2. ELMA SİRKESİ

Saç ve cilt sağlığınızı ve genel sağlığınızı değiştirebilecek tek bir bileşen arıyorsanız, elma sirkesi ile banyo yapmayı deneyin. Elma sirkesini banyo suyunuza eklendiğinde detoks etkisi yapar, akneleri tedavi eder, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde iltihaplı cildinizi temizler ve sakinleştirir. Özellikle terlediğinizde vücudunuzdaki her türlü yabancı maddenin atılmasına yardımcı olur.

Nasıl kullanılır: Bir su dolu kovaya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve bu suyla banyo yapın. Ayrıca, suyla seyreltilmiş elma sirkesi kötü kokudan kurtulmak için koltuk altlarının altına nazikçe sürülebilir.

3. YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesinin diyetler için mükemmel bir sağlıklı gıda olduğunu hepimizi biliyoruz. Kuru, kaşıntılı veya tahriş olmuş cildiniz veya güneş yanığından şikayetçiyseniz, banyo suyunuza yulaf eklemeyi düşünün. Yulaf ezmesi, alerjik reaksiyonları tedavi etmek için oldukça iyidir ve yulaf ezmesi suyuyla banyo yaptığınızda cildinizde nemi tutmaya ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olan koruyucu bir bariyer oluşturur.

Yulaf ezmesi, cildi bağlama, temizleme ve nemlendirmede özellikle iyi olmasını sağlayan proteinler, yağlar ve vitaminler gibi E vitamini gibi çeşitli besinler içerir.

Nasıl kullanılır: Bir fincan yulaf ezmesini ince toz haline getirin. Tozu ılık su dolu bir kovaya dökün ve karıştırın. Karışımı içeri almadan önce 15 dakika bekletin. En az 15-20 dakika bekletin ve cilde nazikçe sürerek peeling uygulayın. Ardından durulanıp kurulanabilirsiniz.