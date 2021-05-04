Baş ağrısına neden olabilecek 4 saç modeli

Güzel bir görüntüye sahip olabilmek için saçlarınıza şekil verirken baş ağrısına sebep olan modelleri ve o ağrılarla başa çıkmanın yollarını sizler için hazırladık…

Baş ağrısına farklı nedenler neden olabilir: Stres, yüksek tansiyon, yaralanma ve hatta hava durumu bile tetikleyebilir. Saçınızı bağlama şekliniz de baş ağrısına neden olan önemli bir faktör olabilir. Saç derinize baskı uygulayan bazı saç stilleri acı verici bir his yaratabilir. Özellikle bozulmasın diye sıkılaştırdığınız saç modelleri saç derinize zarar verirken gün boyu gittikçe artan baş ağrıları kabusunuz olabilir. İşte, uzak durmanız gereken saç modellerinden bazıları;

1. AT KUYRUĞU

Saç köklerinizin altında ve kafa derinizde ağrıyı hissedebilen çok hassas sinirler vardır. At kuyruğu, birçok sinirde aynı anda bir gerginlik hissini tetikleyebilir ve bu da baş ağrısına neden olabilir. Bu durum oldukça yaygındır ve at kuyruğu baş ağrısı sendromu olarak bilinir.

2. SAÇ BANTLARI

Sıkı saç bandı takan kişiler de baş ağrısı çekebilir. Bu, dıştan bir sıkıştırmayla ortaya çıkan baş ağrısı olarak kabul edilir ve başınıza takılan bir şey alnınıza veya kafa derinize sürekli baskı uyguladığında ortaya çıkabilir. Bu tür baş ağrısı genellikle orta, sabit basınç olarak tanımlanır ve en çok nesnenin başınıza baskı yaptığı bölgede ağrır. Uzun süredir sıkı bir başlık takıyorsanız, ağrı daha da kötüleşebilir.

3. SIKI ÖRGÜLER

Aşırı sıkı örgüler ekstra baskı uygulayarak baş ağrısına neden olabilir. Saçınız çok sıkı örüldüğünde, saç derinize ek baskı uygular ve saçınıza zarar vermenin yanı sıra baş ağrısına da neden olabilir. Tıp uzmanları, bazı kişilerin altta yatan faktörlerden dolayı dış kompresyon baş ağrılarından diğerlerinden daha fazla etkilendiğine inanmaktadır. Örneğin, bazı kadınların adet döngüsü sırasında daha hassas bir kafa derisi olabilir.

4. ÇIT ÇIT TAKMAK

Çıt çıt takarak saç uzatma size muhteşem bir görüntü verebilir, ancak aynı zamanda güçlü bir baş ağrısına da yol açabilir. Saçınıza bu kadar ağırlık eklemek başınızda gerginlik yaratır ve kafa derisini ve saç köklerini aşırı çekme, kafa derisindeki sinirlerin hassaslaşmasına neden olabilir. Diğer saç modellerinden farklı olarak, saç uzatmak için kullanılan ekler saç derinize sürekli baskı uygulanmasına neden olur.

SAÇ BAĞLAMAYA BAĞLI AĞRIDAN KURTULMA YOLLARI

- Acı hissettiğiniz bölgeye kafa derinize nazikçe masaj yapın ve derin bir nefes alın.

- Gereksiz şapkalardan kaçının.

- Saç derinize çok fazla baskı uygulamayan saç stillerini düşünün: gevşek bir topuz, düşük bir at kuyruğu veya gevşek örgüler, hatta belki daha kısa bir saç modeli.

- Yeterince uyuyun.