Başarılı olmanızı yavaşlatan 9 basit neden

Mükemmel bir gelecek yaratma sürecini olumsuz etkileyebilecek en küçük ama muhtemelen en önemli faktörleri sizin için sıraladık…

Bazen etrafımızdaki her şeyin anlamı kaybolur ve hayatta sıkışıp kalırız. Bazı insanlar bu durumda başkalarını suçlama eğilimindedir, bazıları kendilerini çevrelerinden soyutlar ve bazıları engellerini aşarak ilerlemeye devam eder. Bu yazıyla, hangi nedenlerin sizi ileriye götürmekten alıkoyduğunu anlayabilirsiniz.

1. HAYALLERE DALMA

Hepimiz rüya görmeyi severiz. Bununla birlikte, bazılarımız aşırı hayal kurma eğilimindedir ve bu nedenle gerçeğe geri dönmeye istekli olmayan illüzyonlarımızda kalırız. Bu, kişinin hayali dünyasında yaşamasına, bir mucize beklemesine ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir çaba göstermemesine neden olur. Ve hiçbir şey yapmazsanız ve tek bir yerde kalırsanız, milyon dolarlık bir valiz bulma olasılığınız çok düşüktür. Durumunuzu iyileştirmek için alıştığınız hayatı geride bırakın ve daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya çalışın.

2. BELİRLİ BİR HEDEFE KONSANTRE OLAMAMA

Birçoğumuz şu ilkeye göre yaşama eğilimindeyiz; "Instagram'da birkaç dakika daha ve işe geçeceğim." Mesele şu ki, hayatımız dünyanın her yerinden haberleri yayınlayan ve görmezden gelmenin zor olduğu cihazlarla dolu. Ve bu teknolojiler ve bağımlılığımız sayesinde, bazen tek bir göreve konsantre olmamız imkansız hale geliyor. Sonuç olarak, çok sayıda bitmemiş işimiz, evde bir yığın kirli bulaşık ve ilgilenmek zorunda olduğumuz benliğimiz var. Daha üretken olmak, son teslim tarihlerini karşılamak ve dünyadaki olayları takip etmek için Pomodoro Tekniğini kullanın.

3. TAKİP EDEMEME

Aynı anda birkaç görevi yapmaya başladınız ve hiçbirini bitirmediniz mi? Çoğumuzun hayatında en az bir kez başına gelmiştir. Spor, pazartesi diyetleri ve büyük bir coşkuyla başlattığınız ve bir hafta veya bir ay sonra bıraktığınız projelerle ilgilidir. Bu durumun tek bir nedeni var; sebat eksikliği ve istenen sonuçların olmaması. Japonya'da bu sendromu tanımlayan özel bir kelime var: 3 günlük keşiş. Buradaki 3 rakamı, yoğun patlamanızın sürdüğü ortalama gün miktarını sembolize ediyor. Böylesine bir 'keşiş' olmamak için, kendinizi yavaş yavaş işe adayın ve aşırılıklardan kaçının.

4. EYLEMLERİNİZDEN SORUMLU HİSSETMEME

Hayatta meydana gelen her olay bizim suçumuz değildir, ancak hepsi bizim sorumluluğumuzdur. Başkalarını veya engelleri suçlamak durumu değiştirmez, ancak bir durum için tüm sorumluluğu üstlenerek daha iyi bir gelecek inşa edebilirsiniz. Hatalarınızı kabul etme ve düzeltme yeteneği, başarıya giden yolunuzun ilk ve en önemli aşamasıdır. Sadece sorumluluk alın ve fikirlerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirin.

5. SEVDİKLERİNİZDEN DESTEK ALAMAMA

Bir kişinin başarısının ana sırlarından biri, sevdiklerinin desteğidir. Ancak bazen destek yerine olumsuzluk ve yanlış anlaşılmalarla karşılaşırız, bu da seçtiğiniz yolda sorunsuz devam etmenizi zorlaştırır. Bu durumda, sinir krizi geçirmeye veya çatışmalara neden olmaya başlamamanız önemlidir. En iyi seçenek, sevdiklerinize onları ne kadar sevdiğinizi söylerken aynı zamanda yaptığınız şeylerin sizin için ne kadar önemli olduğunu, hangi sonucu almak istediğinizi ve onların desteğinin ne kadar hayati olduğunu açıklamaktır.

6. ÇOK FAZLA KENDİNİ ANALİZ ETME

Kendi kendini analiz etmek, probleminize daha derin ve daha da derine inmenize yol açar. Sonuç olarak, zihninizde kök salmaya başlar ve sonunda depresyona yol açabilecek üzüntü duymanıza neden olur. Bu kesinlikle sizi başarıya yaklaştırmayacak, tersine sizi ondan uzaklaştıracaktır. Sağlıklı bir şekilde kendi kendini analiz etmeye ve kendini yansıtma bilincine 'evet' deyin. Bunlar ilgisizlikten kurtulmanıza ve gerçek olasılıkları değerlendirmenize yardımcı olacak.

7. SUÇLU ARAMA EĞİLİMİ

Dünyada 2 tür insan vardır; başarısızlıkları için etrafındaki herkesi suçlayanlar ve kendi çöküşlerinin sorumluluğunu üstlenenler. Suçlamayı sevenler, hükümete, yaşadıkları ülkeye veya başarılı olmaları için onlara her şeyi yeterince vermeyen ebeveynlerine parmaklarını gösterebilirler. İkinci tip insanlar, yani başarılı olmayı başaranlar, başarının sadece çabalarına, ısrarlarına ve hedeflerine bağlı olduğunu ve başkalarını suçlamanın bir anlamı olmadığını bilirler. Şaşırtıcı bir şekilde başarısızlıklar onları daha da başarılı olmaya teşvik edebilir. Unutmayın ki başarısızlıklarınızdan sizden başka suçlu kimse yoktur ve sizden başka hiç kimse geleceğinizin mutlu ve başarılı olmasını sağlayamaz.

8. GERÇEK OLMAYAN HEDEFLER

Hayalleriniz, doğru bir şekilde belirlemeniz gereken hedeflere dönüşebilir. Onlara ulaşmak için hangi kaynaklara sahip olduğunuzu, ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar gerçek olduklarını net bir şekilde anlamalısınız. Ve belirlediğiniz hedef gerçek dışı olsa bile, bir çıkış yolu vardır. Farklı bir şekilde formüle etmeye çalışın veya alt hedeflere bölün.

9. BAŞARISIZLIK HİKAYELERİ

Her birimiz başarısızlıklarla karşılaştık. Bazen elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz ama sonuç istediğiniz gibi olmaz. Bu durumda 2 seçeneğimiz var: Depresyona girmek ve kendimize acımaya devam etmek veya durumu analiz etmek, yanlış yaptığınız şeyleri anlamak ve bir kez daha denemek.