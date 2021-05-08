Basit yöntemlerle varisten kurtulmanın 6 yolu

Kadınlarda daha sık görünen dolaşım bozukluğuna bağlı varis oluşumunu önlemenin ve azaltmanın pratik yolları…

Uzun süre masa başında oturmayı gerektiren yoğun işler ve kan dolaşımına zarar veren riskli moda seçimleri sayesinde birçok kadın varisli damarlar ve bacak şişmesi yaşıyor. İstatistikler, varisli damarların yetişkinlerin %20'sinden fazlasını etkilediğini göstermektedir. İlk aşamalarda, semptomların şiddetini azaltmanın ve varisli damarların ilerlemesini önlemenin yolları vardır. Bu yöntemlerin çoğu evde kullanılabilir. İşte, bacaklarınızın rahatlamasını sağlayacak yöntemlerden bazıları;

1. BACAK KALDIRMA

Bacak kaldırma, erken evrelerden muzdaripseniz, varisli damar semptomlarını ve bacak şişmesini önemli ölçüde azaltabilir. İçin bacak yükseklik tedavi etkili olduğu, kalbinle seviyesinin üzerinde bacaklarını yükseltmek gerekir. Günde 3-4 kez en az 20 dakika bu pozisyonda tutmaya çalışın. Bir kitap okumayı veya TV izlemeyi deneyin. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz.

2. VARİS ÇORAPLARI

Gün içinde elastik destek çorapları giymek, diğer herhangi bir ev tedavisinden daha yararlı olabilir. Bacaklarınızda rahatsızlık hissederseniz, destek çorapları giymeyi deneyin. Bu elastik çoraplar damarları sıkıştırarak kanın geriye doğru akmasını engeller.

Bacaklarınızı normal çoraplardan çok daha sıkı sıkarlar, ancak damarların ve bacak kaslarının kanı daha verimli hareket ettirmesine yardımcı olurlar. Araştırmalar, kompresyon çoraplarının akşam şişmesini azaltabileceğini veya önleyebileceğini göstermiştir. Çok seyahat eden, bütün gün ayakta duran veya masa başında oturan kişiler genellikle şişliği veya rahatsızlığı azaltmak için kompresyon kıyafetleri satın alırlar.

3. DİYET DESTEĞİ VE KİLO KONTROLÜ

Tıpkı düzenli egzersiz gibi, diyet de birçok sağlık sorununun cevabıdır. İçi sağlıklı olan bir vücut, dışarıdan da sağlıklı görünecektir. Vücudunuz için harika antioksidan kaynakları olan C ve E vitaminlerini içeren yiyecekleri dahil edin. Damarlarınızı güçlü tutmak için kolajen ve elastin üretimi için C vitamini gereklidir. E vitamini damarları daha az örümcek gibi gösterebilir.

Kabızlığı önlemeye ve damarlarınızdaki baskıyı azaltmaya yardımcı oldukları için lif bakımından zengin yiyecekleri unutmayın. Yulaf, keten tohumu, bezelye, fasulye, elma ve tam tahıllı yiyeceklerle daha fazla öğün tüketin.

Fazla kilo varis oluşmasına neden olmaz. Bununla birlikte, genellikle çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Kötü alışkanlıklar, egzersiz eksikliği, dengesiz beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzı bir arada şişkin damarlara sahip olmanıza neden olabilir. Bacaklarınıza çok fazla baskı uygulamaktan kaçınmak için kilonuzu kontrol edin.

4. BİTKİSEL İLAÇLAR

Bir çalışma, bazı bitkisel ilaçların şişlik, kramp veya huzursuz bacaklar gibi venöz yetmezlik semptomları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi. Üzüm çekirdeği özü, rutin veya gotu kola adı verilen bir bitki gibi besin takviyeleri, örümcek damarları için iyi bir tedavi olarak bilinir. Hap, kapsül veya merhem şeklinde bulunurlar. Bu ürünlerin güvenli olduğundan ve aldığınız ilaçlara müdahale etmeyeceğinden emin olmak için herhangi bir bitki takviyesi denemeden önce doktorunuzla konuşun.

5. FİZİKSEL AKTİVİTE

Düzenli fiziksel aktivite, birçok sağlık sorununu tedavi etmenin anahtarıdır. Varis vakalarında, özellikle erken evrelerde teşhis edilenlerde, fiziksel aktivite iyi bir önleyici tedbirdir. Bununla birlikte, bacaklarınızı çok fazla zorlayan bir egzersiz seçmeyin. Damar şişmesini şiddetlendirebileceği için genellikle koşmak önerilmez.

Ne kadar çok hareket ederseniz, kanınız damarlarınızda o kadar hızlı dolaşır. Varisli damarların nahoş duygularını tersine çevirmek için tam da ihtiyacınız olan şey budur. Kan dolaşımını artıran ve tedavi için etkili olan fiziksel egzersizler, günlük yürüme, esneme, yoga ve ayak bileklerinizi esnetme veya döndürmedir.

6. YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Yaşam tarzınızdaki değişiklikler, varisli damarların genellikle neden olduğu rahatsızlığı azaltabilir. Özellikle masa başı işiniz varsa, uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçının. Pozisyonunuzu daha sık değiştirin, böylece kan akışı azalmaz. Mümkünse ayağa kalkıp kısa esneme egzersizleri yapmaya çalışın.

Uzun süre topuklu ayakkabı giymekten kaçının. En sevdiğiniz stilettoları da atmayın, ama bütün günü onları giyerek geçirmeyin. Düşük topuklu baldır kaslarınızı güçlendirir ve kanın damarlarınızda hareket etmesine yardımcı olur.