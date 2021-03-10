Başkaları tarafından beğenildiğinizi gösteren 8 işaret

Karşınızdaki insanın vücut dilini takip ederek sizden hoşlanıp hoşlanmadığını vereceğimiz tüyolar sayesinde öğrenmek mümkün…

Beğenilmek hepimizin sahip olduğu bir arzudur, ancak bunu göstermekte hepimiz pek iyi değiliz. İş arkadaşlarınızın veya hatta aşkınızın sizi sevip sevmediğini anlamak bazen zor bir görev olabilir. Neyse ki, birinin size oldukça düşkün olup olmadığını gösteren çok açık olmayan bazı işaretler var. Örneğin, sizinle konuşurken rastgele bir şeyle oynuyorlarsa, size aşık olabilirler.

1. SİZİN SESİNİZE TEPKİ VERİRLER

Bu çok önemli ve dikkat çekici bir işarettir. Uzmanlar, diğer insanları seven insanların hissettikleri çekicilik seviyesine göre seslerinin tonunu değiştirdiğini söylüyor. Örneğin, kadınlar birine ilgi duyduklarında daha yüksek bir ses perdesi ve dengesiz bir ses tonu kullanma eğilimindedir. Ayrıca, kadınların erkeklerde daha düşük tonlu sesleri tercih ettikleri ve erkeklerin genellikle tiz bir sesi olan kadınlardan oluşan arkadaşlık arayışında oldukları da kanıtlanmıştır.

2. KENDİLERİ HAKKINDA KİŞİSEL BİLGİ PAYLAŞIRLAR

Sizden ne kadar hoşlanırlarsa, size onlar hakkında daha fazla kişisel ayrıntı verirler. Kusurlarını veya aksiliklerini bile rahat bir şekilde paylaşabilirler. Ayrıca size kendinizle ilgili bir şeyler sorarak sohbeti sürdürmeye çalışırlar.

3. BAZEN OYUN OYNARLAR

Elde edilmesi zor oynadıklarında, baştan çıkarma süreci aniden daha ilginç hale gelir ve istediğiniz şeyi elde etmek için çabayı ikiye katlarsınız. Daha az ulaşılabilir görünmek, insanların sizi daha çok istemesine neden olur. Ancak bunun yalnızca 2 taraf zaten birbiriyle ilgileniyorsa işe yarayacağını unutmayın, aksi takdirde bu tek taraflı bir şeydir.

4. BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAZLAR

Özellikle bacakları ve kolları ile vücut dillerine dikkat edin. Konumları, kişinin müsait olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bacaklarının üst üste konmamış olması, çekim yaptığınızın güçlü bir göstergesi olabilir. Ayrıca, sizinle göz teması kurup kurmadıklarını veya avuçlarının çevrilmemiş olup olmadığını kontrol edin; bunlar açık vücut dilini gösterir. Bu kural hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir.

5. BEKAR OLDUKLARINI BELİRTİRLER

Ortada hiçbir konu yokken yalnız ve bekar olduklarını söyleyebilirler. Bunu söylemenin arkasında pekala bir nedenleri olabilir. Yani bir hamle yapmak istiyorsanız, muhtemelen oraya gitme zamanınız olacaktır. Size karşı bir cazibe işareti olarak mevcudiyetlerini göstermek istiyorlar.

6. SİZİ KIZDIRMAYA ÇALIŞIRLAR

Bu, bir konuşma sırasında görebileceğiniz bir işarettir. Sizinle konuşurken kızdırma amaçlı birkaç şey söylüyorsa, daha samimi bir diyalog kurmaya çalışıyor demektir. Duygularınızı paylaşarak bu oyuna ortak olabilirsiniz. Dikkatli olun ve alay etmenin eğlenceli ve heyecan verici olduğunu unutmayın, ancak güvensiz olduğunuz bir şeyle dalga geçerlerse, bunun olumsuz bir anlamı vardır.

7. YAKINLARDA BULUNAN NESNELERLE OYNARLAR

Yine, vücut dillerine dikkat edin. Gergin hissederlerse saçlarıyla, mücevherleriyle ve hatta tırnaklarıyla oynarlar. Bu da bir cazibe işareti olabilir ve örneğin ceketlerindeki düğmeleri veya fermuarlarıyla oynadıklarını kolayca fark edebilirsiniz.

8. DAVRANIŞLARINIZI TAKLİT EDERLER

Dirseklerinizi masanın üzerine koyduğunuzda aşkınızın sadece bir dakika sonra aynı hareketi yaptığını fark ettiniz mi? O zaman yakında flört etmeye başlayabilirsiniz demektir. İnsanların jestlerle, belirli duruşlarla, sözcüklerle ve hatta yemek veya müzikteki tercihleriyle sevdikleri insanları kopyaladıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.