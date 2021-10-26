Başkalarına karşı kendinizi savunmayı bırakmanın 5 yolu

Her konuda kendinizi savunmaya geçmek için hazırda bekliyor ve kişileri kendinizden uzaklaştırıyorsanız, bu durumla başa çıkmanıza yardımcı yöntemler…

İnsanlar biraz karmaşıktır. İltifat yağmuruna tutulmayı severiz ama biri bizi eleştirdiği an itibarımızın kaybolduğunu hissederiz. En sakin insanlar bile herhangi bir eleştiriye maruz kaldıklarında dişlerini gösterir. Ama neden öyle? Çünkü savunmacı olmak karakterimizi korumamıza yardımcı olur. Yani, biri bize olumsuz bir şey söylediğinde, kişisel bir saldırı gibi gelir.

Karşınızdaki kişinin sert olmasına karşın her zaman ona yaklaşabilir ve duygularınızı ifade edebilirsiniz. Öte yandan, hatalarınızı belirttiği için birinden nefret edebilirsiniz, ancak haklı olabileceklerini de unutmayın. Eleştiri sert bir şekilde alınmamalıdır; bazen yapıcı olabilir ve büyümenize yardımcı olabilir.

Artık savunmacı doğanızla mücadele etmek mi istiyorsunuz? Üzülmeyin, sizin için mükemmel bir çözümümüz var. İşte, savunmaya geçmeyi bırakmanıza yardımcı olacak yollar;

1. EN DERİN DEĞERLERİNİZE ODAKLANIN

Basit olmasına karşın oldukça etkili bir yöntemdir. Bu nedenle, patronunuzun bugün işinizi eleştirmesi durumunda, yaptığınız işte kötü olduğunuz ve tüm başarılarınız hakkında konuşarak kendinizi savunmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun gerçekten anlamı, belki bugün en iyi gününüz olmadığıdır. Bu yüzden, silahı atmadan ve başkalarının size söyledikleri hakkında savunmaya geçmeden önce en derin değerlerinizi ve bir insan olarak ne olduğunuzu düşünün.

2. OLUMSUZ ELEŞTİRİLERDEN KAÇININ

Peki ya size eleştirinin de yapıcı olabileceğini ve bir insan olarak gelişmenize yardımcı olabileceğini söylesek? Bu, sizi eleştiren kişinin size inandığı ve sizden beklentileri yüksek olduğu ve daha iyi olmanıza yardımcı olmak için geri bildirimde bulunduğu anlamına gelir. Kulağa nasıl geliyor? Bu nedenle, meslektaşınız, yakın arkadaşınız ve patronunuz bir daha size bir şey söylediğinde, onların sizin için en iyi çıkarları olduğunu unutmayın.

3. ÖZGÜVENİNİZİ YÜKSEK TUTUN

Kendinizi her defasında savunduğunuzda, düşük benlik saygısından muzdarip olduğunuzun açık bir göstergesidir. Kötü bir günün ardından kendinizi daha iyi hissetmek için sizi eleştiren kişi hakkında boş konuşmalar yapabilir veya kendinizi alkole veya abur cubura boğabilirsiniz, ancak bu yalnızca geçici bir çözümdür. Benlik saygınız üzerinde çalışmanız ve bir büyüme zihniyeti geliştirmeniz gerekir. Kaba veya aşağılayıcı ifadeleri görmezden gelmeniz gerekmiyor, ancak biri size geri bildirim vermek için zaman ve enerji harcadığında, aslında sizinle ilgileniyor.

4. BİRAZ ZAMAN KAZANIN

Bazen tepki vermek ve savunmaya geçmek içgüdüsel olabilir. Böyle durumlarda biraz zaman kazanmak daha iyidir. Başka biri sizi eleştirdiğinde, ondan devam etmesini isteyin ve tepki vermeden önce söylediklerini düşünün. Adrenalin dalgalanması tarafından aşırı güçlenmeyin. Diğer kişi geri bildirimde bulunurken sessiz kalmayı da seçebilirsiniz. Bu size yine daha fazla zaman kazandıracaktır.

5. BEN İLE BAŞLAYAN İFADELER KULLANIN

Diğer kişinin söylediklerini beğenmeyebilirsiniz ve sorun değil. Ancak bir kişiye saldırmak yerine, ne hissettiğinizi ifade etmek için “Ben”i kullanın. Bu, hiçbir şekilde savunmaya geçmeden fikrinizi ifade ettiğiniz anlamına gelir. Örneğin, “Bundan rahatsızım” veya “ Başka birinin sesi yükseldiğinde sohbet etmek benim için zor” diyebilirsiniz.