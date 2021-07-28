Başkalarından onay bekleyenlerin sergiledikleri 10 davranış

Özgüven eksikliğine bağlı olarak gelişen onaylanma duygusuna yenik düşen insanların sahip olduğu davranış biçimlerini keşfedin.

Hepimiz herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Nazik ve kibar olmaya çalışırken çoğu zaman taviz vermek zorunda kalırız. Ancak çoğu zaman, iyi olmak aslında geri teper çünkü bazı insanlar bunu bir zayıflık olarak görür ve bizi kendi amaçları için kullanmaya çalışır. Kibar olmakla kendine saygı duymamak arasında ince bir çizgi vardır ve hepimizin bunu aşmamamız gerekiyor. İşte, kendine saygı duymayan insanlara sergilediği davranışlardan bazıları;

1. KENDİLERİNE KARŞI CİMRİDİRLER

İstediğimiz bir şeyi satın almadığımızda, çoğu zaman başkalarına bir şey kanıtlayabileceğimizi düşünürüz. Örneğin, karısı istediği bir şeyi satın almazsa veya onun ihtiyaçlarına yer açması gerekiyorsa bir kocanın buna bayılacağını düşünüyoruz. Ama aslında, insanlar bunun tam olarak böyle olması gerektiğini düşünürler. Ve eğer kendimize para ya da zaman harcayamazsak, diğer insanlar bunu hak etmediğimizi düşüneceklerdir.

2. VÜCUTLARINI BEĞENMEZLER

Modern dünyada, kusurlu vücudunuzu sevmek zor olabilir: maruz kaldığımız tüm dergi kapaklarında ve web sayfalarında, kırışıksız ve ekstra kilosuz mükemmel modellerin fotoğrafları var. Bu nedenle, elbette, birçok kadın bu nedenle bir aşağılık kompleksine sahiptir. Ancak güzellik çok özneldir. Bazı insanlar senin bir tanrıça gibi göründüğünü düşünecek, bazı insanlar düşünmeyecek. Sonuç olarak, kırışıklıkların olup olmaması önemli değil, seni sen olduğun için seven birini bulacaksın.

3. GÖRÜŞLERİNİ İFADE ETMEZLER

Bazen, hayır demeyi bilmediğimiz için bir şeyler yaparız. Fazladan zamanımızı ve benzinimizi boşa harcıyoruz, işe geç geliyoruz; tüm bunlar korkunç hayır kelimesini söylemek zorunda kalmamak için. Ya diğer insanları gücendirmekten korkarız ya da kaba ya da bencil görünmek istemeyiz. Ve zayıflıklarımızı bize karşı kullanan birçok insan var.

4. HER ZAMAN TAVSİYE İSTERLER

Güvensizlik bazen faydalı olabilir; bizi gereksiz risklerden ve tehlikeli sonuçlardan korur. Ancak çok fazla özeleştiri yapmak ve kendinizden memnun olmamak depresyona yol açabilir. Kendine inanmayan ve tavsiye arayan insanlar genellikle başka birinin manipülasyonlarının kurbanı olurlar. Sadece kendilerini daha rahatsız hissetmelerini sağlar.

5. HAYIR DEMEMEYE ÇALIŞIRLAR

Başkalarının onayını alabilmek için her istediklerini yapmaya çalışırlar. Bunun nedeni, ebeveynlerinden yeterince sevgi görmemeleridir. Bunu hak etmek için çok çalışmak zorunda kaldılar. Yani, sevginin kazanılması gerektiğini bildiğinizde, yetişkin olduğunuzda herkes için iyi olmaya çalışırsınız. Bu, diğer insanlar için gerçekten uygun ama insanları memnun edenler için gerçekten zor.

6. AÇIK BİR SAYGISIZLIĞI TOLERE EDERLER

Birçoğumuz saygısızlıkla uğraşmak zorunda kalıyor, ama hepimiz farklı şekillerde tepki veriyoruz. Sözde kurban zihniyetine sahip insanlar çok şeye tahammül etmeye hazırdır ve diğer insanlar sadece ‘Sanırım bundan hoşlanıyor’ gibi bir şey söylerler. Ama gerçekte, bu insanların istismarcı bir ilişkiden bir çıkış yolu bulma gücü yoktur. Ne yazık ki, her zaman bu kişiyi kullanacak biri vardır.

7. İĞRENÇ İLTİFATLARI TANIYAMAZLAR

İnsanlar özgüven eksikliği yaşadıklarında yeterince saygı ve ilgi görmezler ve önemli olduklarını hissetme ihtiyacı duyarlar. Bu insanlar kolayca pohpohlanır. Ama tabii ki, bu yüksek bir fiyata gelebilir. Birçok insan bunu kendi yararına kullanacaktır.

8. KENDİ ÇIKARLARINA AYKIRI İŞLER YAPARLAR

Kendi çıkarlarımıza zarar verse bile, çoğu zaman arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her şeyi yapmak isteriz. Ama aslında, yaptığımız fedakarlıklar göründüğü kadar gerekli değil. Bunun da ötesinde, bazı durumlarda bu şekilde davranmak kötüdür. Örneğin, bunu çocuklarımızın önünde yaptığımızda onlara sorumluluklarını kabul etmeleri gerekmediğini göstermiş oluyoruz.

9. CİDDİYE ALINMAMAYA TAHAMMÜL EDERLER

Pek çok insan hala serbest çalışanların gerçekten çalışmadığını, sadece ödeme aldıklarını düşünüyor. Çünkü kimse sizi çalışırken görmüyor; her gün ofise gitmiyorsunuz, kimse ne kadar yorgun olduğunuzu görmüyor. Ve yine de ödeme alıyorsunuz. Bu nedenle, zaten evde olduğunuz için insanlar genellikle size evde daha fazla şey yaptırmak isterler. Ve yapılması gereken gerçek bir işin olması umurlarında değildir.

10. DİNLENMEK İÇİN ZAMAN AYIRMAZLAR

Yapacak çok şey var ve yapacak çok az zaman var. Muhtemelen tüm yetişkinler bunu yaşamıştır. Ancak bazı insanlar yardım istemeyi öğrenirken, diğerleri her şeyi kendi başlarına yapmaya çalışırlar. Sonuç olarak, iş yükü asla iyileşmiyor ve o kadar yoruluyoruz ki artık hayatımızın tadını bile çıkaramıyoruz.