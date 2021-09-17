Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık meselesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Bebeklik döneminde göz rahatsızları sıkça rastlanan sağlık problemlerinden biridir. Erken fark edilen çoğu bebeklik göz kusuru ise doğru yöntemlerle tedavi edilebilir durumdadır. Üçüncü aydan sonra ilk göz kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, sıkıntı çıkması durumunda belli aralıklarda takip edilmesinin doğru olduğu belirtiyor.

Yeni doğan bebeklerin göz kontrollerinin önemine işaret eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, bir ayını dolduran bebeklerin anne ve aileleriyle göz teması kurmaya başladığını söyledi.

İLK KONTROL 3 AYLIKKEN YAPILMALI

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilk göz sağlıkları çok önemlidir. Çocukların ilk göz muayenelerinde doğumsal sorunların erken teşhisleri, erişkinlerden daha önemlidir. Çünkü bu sorunlar ileride çocukların görmelerinde geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İlk göz muayenesi 3'üncü ayını doldurduğunda yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde yapılan muayenede çocuklarda herhangi bir bozukluk tespit edilmediği takdirde, 1 yıl sonra tekrar muayene edilmesi tavsiye ediliyor. Çocuklar bir ayını doldurduğunda genellikle anneleriyle göz temasında bulunmaya başlarlar. Bir anne çocuğu ile göz temasını iyi kuramadığını tespit ettiğinde en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir. Göz teması kuramamasında birçok sebep vardır." dedi.

BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

Çocuğun gözündeki şekil değişikliğinde göz kapağı düşüklüğü olabileceğini belirten Tabar, "Bunun hemen müdahale ile kaldırılması gerekmektedir. İleride göz tembelliğine sebep olabilmektedir. Şekil değişikliğinde şaşılık da olabilir. Renk değişikliğinde ise, katarak sorunu ortaya çıkabilir. 3'üncü ayda şaşılık varsa, periyodik olarak çocuğun takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çocuklar yüksek hipermetrop ile doğabilir. Bunların sıkı bir takip ile bir yaşına kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz. 1,5 yaşından sonra ise gözlük ile tedavi edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.