Bebeğinizi emzirirken izlemeniz gereken 6 adım

Bebeğinizi emzirme sürecinde izlemeniz gereken yolları öğrenerek daha konforlu bir dönem geçirmeye ne dersiniz?

Bebeğinizi beslemek sadece bir beslenme meselesinden daha fazlasıdır, aynı zamanda beslenme ve rahatlık ile de ilgilidir. Göz teması kurmak ve bebeğinizi tutmak için beslenme süresini kullanmak, bu bağlanma süresini artırmanın harika yollarıdır. Ayrıca küçük çocuğunuzla konuşmak için harika bir zamandır. Emzirmek size ve bebeğinize birçok sağlık yararı sağlar. Sağlığa faydalarının yanı sıra diğer beslenme yöntemlerine göre daha az maliyetlidir. Daha yüksek IQ'lu daha sağlıklı bir bebekten, hamilelik kilosunu daha hızlı kaybetmeye meyilli ve daha fazla boş zamanı olan bir anneye kadar, emzirme çoğu zaman dahil olan herkes için en iyisidir.

1. EMZİRME POZİSYONUNU SEÇMEK

Bebeğinizi besleme esnasındaki pozisyonunuz çok önemlidir. Bebeğiniz ve ihtiyaçları için size en iyi beslenme pozisyonunu veren pozisyon olmalıdır. Bu, bebeğin yaşına, konfor seviyenize ve hatta günün saatine göre değişebilir. Birçok insan, anne dik oturarak bebeği beşik gibi tutarken beşik tutuşunu kullanır. Bu, bebeği bir elinizle tutmanıza ve diğerini göğsünüzü desteklemek veya hareket ettirmek için kullanmanıza olanak tanır.

2. EMZİRİRKEN BEBEĞİ DESTEKLEMEK

Hangi pozisyona karar verirseniz verin, biraz destek alın. Bebeği dik tutmanıza yardımcı olacak bir emzirme yastığı veya kanepe ya da yatak yastıkları kullanmak, boynunuzdaki ve sırtınızdaki gerginlikten kurtulacaktır. Yeni öğreniyorsanız başkalarından yardım isteyin.

Aynı işi yapmak için süslü yastıklar satın alabilirsiniz, ancak çoğu anne, kollarını kaldıran her şeyin gerginlikten tasarruf ettiğini görür. Bu, emzirmek için yapılan yastıkları çoğu anne için bir lüks haline getirir.

3. BEBEĞİN MEMEYE YERLEŞTİRİLMESİ

Bir mandal iyi rahatça emzirme en önemli parçalarından biridir. Bu doğrudan bebeğin iyi bir pozisyonuna geri döner. Bebeğiniz sizinle birlikte göbekten göbeğe ve çene göğüse olmalıdır. Bebek bükülmüşse veya başı dönmüşse, sadece süt almalarını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda meme uçlarınızı da ağrıtabilir.

Daha büyük bebeklerin emzirirken hareket etme olasılığı daha yüksektir. Bu, çoğu annede herhangi bir acıya neden olmuyor gibi görünüyor. Ancak yeni doğan bebeğinizin daha büyük bebekleri emzirmenin özensiz alışkanlıklarını öğrenmesine izin vermeyin, daha sonraki aşamalarda hemşirelik yapan akrobatların yaptığı aynı tür pozisyonlardan kurtulamazlar.

4. BEBEĞİNİZİ MANDALLAMAK

Bir elinizi kullanarak memeyi kavrayın ve bebeğe verin. Bebek, areola dokusunun (memenin daha koyu olan kısmı) iyi bir kısmını ağzına alacak kadar ağzını yeterince açmalıdır. Bebek bunu yaparken onları memeye yaklaştırın ve emmelerini izleyin. İlk seferde iyi bir mandal alamadıysanız, yine de bebeği açık bırakmaya çalışmayın.

Uygun olmayan bir mandal, ağrıyan meme uçları ve diğer komplikasyonların kaynağı olabilir. Sadece bebeği memeden çıkarın ve tekrar deneyin. İyi bir mandal elde etmeden önce birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Bebeğiniz emzirmeyi öğrendikçe daha kolay hale gelecektir.

5. EMZİRİRKEN İZLEMEK VE DİNLEMEK

Bebek emzirirken, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için birkaç şeye bakmak istersiniz. Bebeğin dudakları meme çevresinde genişlemiş olmalıdır. Alt dudağı biraz aşağı çekerseniz (emzirirken) dil memenin etrafında kıvrılmalıdır. Ayrıca, genellikle bebeğin yutkunduğunu duyabilir ve aktif olarak emzirirken kulaklarının kıpırdamasını izleyebilirsiniz.

6. BİR BESLEMEYİ BİTİRMEK

Bebeğin bir molaya ihtiyacı olduğunda, taraf değiştirme zamanı geldiğinde veya bittiğinde, emmeyi nazikçe kesmek için parmağınızı ağzının köşesine kaydırmanız yeterlidir. Bunu yapmazsan kendinize çok acı çektirirsiniz. Daha sonra aynı adımları izleyerek diğer tarafı da sunabilirsiniz.