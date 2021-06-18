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    Bebeğinizin emeklemesine yardımcı olacak 9 yöntem

    Bebeğinizin gelişim sürecine destek olurken emekleye başlamalarını sağlayacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?
    • Özel İçerik
    • 18.06.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 10:11
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    Bebeğinizin emeklemesine yardımcı olacak 9 yöntem

    Bebekler emeklemeyi yalnızca zamanla öğrenirler ve bu, hazır olduklarında gerçekleşen bir dönüm noktasıdır. Ancak bu doğal bir olay olsa da süreci hızlandırmak ve bebeğin güçlenmesine yardımcı olmak için ebeveynlerin çocuklarıyla deneyebilecekleri birçok tavsiye edilen yöntem var. Birçok ebeveynin küçük bebeklerinin etrafta dolaştığını görmek istediğini biliyoruz ve bu eyleme destek olacak uygulamaları sizler için sıralıyoruz…

    Bebeğinizin emeklemesine yardımcı olacak 9 yöntem #1

    1. YÜZÜSTÜ OYNAMAK

    Genellikle sırtüstü yatan bebeklerin boyunlarını havada tutabilmesi için gerekli kaslarını çalıştırması gerekir. Bunun en kolay yolu ise zamanla uzatılan aralıklarda yüzüstü durmasını teşvik etmektir. Bu şekilde, başlarını kaldırmaya ve uzuvlarını hareket ettirmeye zorlanırlar, gelecekteki emekleme görevi için gerekli olan kasları inşa etmek için bu egzersiz çok önemlidir.

    2. YÜRÜTEÇ OLMADAN DOLAŞMAK

    Bebek koltukları, salıncaklar ve yürüteçler gibi bebek koltukları kullanışlıdır ve bazı bebekler içlerinde çok fazla zaman geçirmeyi sever, ancak sonsuza kadar orada kalamazlar. Yerde geçirilen zaman, keşfetmeye ve etrafta dolaşmaya alışmaları için çok önemlidir.

    3. BİR OYUNCAĞA UZANMAK

    Bir tür ödül sistemi öğrenme sürecinde çok faydalı olabilir. En sevdikleri oyuncağını onlardan biraz uzağa koyduğunuzda, o hedefe doğru hareket etmek için motive olurlar ve kendilerini itmeye başlarlar.

    4. BİRLİKTE GEZİNMEK

    Birlikte bir şeyler yapmak, hayattaki her türlü gelişmeye yardımcı olur ve taklit, herhangi bir çocuk için öğrenmenin bir parçasıdır. Bu nedenle, bebeğin yanında emekleyen bir ebeveynin veya daha büyük bir kardeşin olması çok yardımcı olur.

    5. İLERİ GERİ SALLANMAYI ÖĞRENMEK

    Elleri ve dizleri üzerinde durabilen bebekleri öncelikle ileri geri sallanmayı öğretebilirsiniz. Bu pozisyonda daha uzun durarak adım atmayı öğrenebilirler. Bu dengeyi kurmak, özellikle iyi ve eğlenceli bir şarkıyla senkronize edildiğinde harikalar yaratabilir.

    Bebeğinizin emeklemesine yardımcı olacak 9 yöntem #2

    6. KALDIRILMIŞ ELLERLE OYNAMAK

    Bebeğiniz elleri yukarıdayken oynadığında kasları büyür. Bu nedenle, karın üstü yatarken üstlerindeki nesnelere uzanıp kollarını bir yastığın üzerine koymalarını sağlamak iyi bir fikir olabilir.

    7. BEBEĞİNİZİ YERDEN KALDIRMAK

    Bebeğiniz doğru miktarda kaldırıldığında, yürüme hareketini uygulayabilir ve kısa sürede küçük bacakları güçlenir. Tabii ki, bu eylem emeklemek için gerekli olan kasları da çalıştıracaktır.

    8. AYNA KARŞISINDA OYNAMAK

    Bu, emeklemenin asıl göreviyle alakasız görünebilir, ancak aslında listedeki en faydalı alıştırmalardan biridir. Onlar kendi yansımasını anlamaya çalışırken aynaya ulaşmak isteyeceklerdir. Ve sonunda onların bu saplantısı kendilerini itmeye teşvik edecektir.

    9. FARKLI POZİSYONLARDA OYNAMAK

    Bebeğinizin tüm oyun süresi boyunca aynı pozisyonda kalmadığından emin olun. Yanlarını (sağ, sol, sırt veya göbek) değiştirmek, kaslarını güçlendirmelerine ve harekete alışmalarına yardımcı olabilir.

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