Bebeğinizin hızlıca uyumasını sağlayacak 3 teknik

Bebeğinizin hızlı ve sağlıklı bir şekilde uykuya dalmasına yardımcı olacak 3 farklı tekniği sizler için hazırladık…

Bir bebeği çabuk uykuya daldırmak zahmetli olabilir çünkü biyolojik saatleri 3 aylık olana kadar gelişmeye başlamaz. Ebeveynlerin çoğu, bebekleri ile uyku zamanının dingin ve melek gibi bir an olacağını umarlar, ancak bu her zaman böyle değildir. Özellikle diş çıkarma dönemlerinde ve büyüme sıçramalarında uyku düzenin bozulmasıyla bazı teknikler geliştirerek bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz. İşte, o yöntemlerden bazıları;

1. BEBEĞİNİZİN BİR ŞEYE ODAKLANMASINI SAĞLAYIN

Bu ilk teknik basittir ve harikalar yaratır. Doğal olarak bebekler çok meraklıdırlar ve çevresini görmek istedikleri için gözleri her yerde hareket eder. Bebeğinizin gözlerini ilgisini çekebileceği bir şeye odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Yani, kafasını hareket ettirmesine gerek kalmayacağı bir yere göz hizasında hareket eden bir nesne edinebilirsiniz. Bebek karyolalarının üstünde duran dönen ayıcıklar tam da bunun içindir.

2. ELİNİZİ YÜZÜNDE DOLAŞTIRARAK YATIŞTIRIN

İkinci tekniğin uygulanması da kolaydır ve bebeğiniz hali hazırda biraz uykulu ise daha da iyi sonuç verir. Elinizi nazikçe dokunarak bebeğin yüzünün üzerinden geçirerek başlayın. Etrafta dolaşmaya devam edin, ileri geri değil. Her seferinde aşamalı olarak daha yavaş yapmak da iyi bir fikirdir. Uyuyana kadar bunu birkaç kez tekrarlayın. Hareketlerinin yavaşlaması nefes alışverişini yavaşlatarak uykuya geçişini kolaylaştıracaktır.

3. YAVAŞÇA SALLAYIN

Üçüncü teknik, beşiğin sallanmasına benzer bir yönelim bozukluğu hissi vererek çalışır. Bebek kollarınızdayken elinizi bebeğin poposuna koyun ve nazikçe kıpırdatmaya başlayın. Bu aynı zamanda bebeğinizin daha derin bir uykuya dalmasına neden olabilecek bir yönelim bozukluğu hissi vererek başının etrafında biraz kıpırdamaya neden olur. Unutmayın ki, hızlı sallayarak bebeğinizin daha fazla uyarılmasına ve uykudan uzaklaşmasına sebep olursunuz.