Bebeğinizin ilk haftaları için 5 bakım önerisi

Bebeğinizi kucağınıza ilk aldığınız dakikalardan itibaren bakımı konusunda endişeler yaşıyorsanız, kafa karışıklığınıza rehber olacak nitelikte bilgileri sizler için hazırladık…

Kollarınızda yeni doğmuş bir bebek sahibi olmak, özellikle ilk kez ebeveynler için oldukça ezici bir duygu olabilir. Yeni doğmuş bir bebek sahibi olmanın getirdiği kafa karışıklığı ve bitkinlik ilk başta korkutucu gelebilir. Yeni doğan bebeğinize herhangi bir hata yapmadan iyi bakma konusunda sürekli endişe duymak, ilk birkaç hafta içinde zihninizi yoğun bir şekilde bulandırabilir. Endişelenme, çünkü işleri berbat etme korkusu, ilk kez anne-baba olacaklar için yeni bir şey değil ve çoğunlukla oldukça anlaşılabilir.

Yeni doğmuş bir çocuk, şimdiye kadar elinize aldığınız her şeyden daha kırılgandır ve bu nedenle ekstra özen ve önlem gerektirir. Bununla birlikte, bunaltıcı olmak zorunda değildir, çünkü sonuçta yeni doğmuş bir bebeğe bakmak, hayattaki diğer her şey gibi bir beceridir ve zamanla öğrenilebilir. İşte, yeni doğmuş bir bebeği ilk hafta idare etmek için ipuçları;

1. TEMİZLİK VE HİJYENE ÖNEM VERİN

Yenidoğanın bağışıklık sistemi çok zayıftır ve bu nedenle birçok enfeksiyonu savuşturamaz. Bebeğin yanındayken kendinizi her zaman dezenfekte etmeniz çok önemlidir. Her seferinde bebeğe dokunmadan önce ellerinizi yıkayın veya dezenfektan kullanın. Ayrıca bebeğin çevresinin de hijyenik olduğundan emin olmalısınız. Bebekle temas edebilecek herhangi bir oyuncak veya eşyanın herhangi bir enfeksiyon veya hastalığa yakalanma olasılığını önlemek için belirli bir hijyen seviyesine sahip olması gerekir.

Temizlikten bahsetmişken, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir şey banyo yapmaktır. Yeni doğmuş bir bebeği yıkamak, küçük ve kırılgan vücudu nedeniyle zor olabilir. Yeni doğmuş bir bebeğin haftada iki veya üç defadan fazla yıkanması gerekir. Ayrıca, banyo yaparken aşırı sıcak veya soğuk havalarda bebeğin cildini tahriş etmemek için suyun daima hafif ılık olduğundan emin olun. Her zaman akılda tutulması gereken en önemli şey, banyo yaparken bebeği asla gözetimsiz bırakmamaktır. Bunun nedeni banyoların çok su içermesi ve bu nedenle bebeklerin orada boğulma veya başka kazalara meyilli olmalarıdır.

2. GAZINI ÇIKARMAYI İHMAL ETMEYİN

Yenidoğanın genellikle her iki ila üç saatte bir beslenmesi gerekir. Bebeğinizin ne zaman ve ne kadar beslenmeye ihtiyacı olduğunu değerlendirebilmeniz önemlidir. Tipik olarak bir bebek, açlığını bastırmak için yumruklarını emmek veya dudaklarını şapırdatmak gibi bazı ipuçları verir. Bu olduğunda onları beslemeyi deneyebilirsiniz. Onları beslemek için ağlamaya başlayana kadar beklemeyin, çünkü bu bebeği gereksiz yere huzursuz eder ve işleri olması gerekenden daha zor hale getirebilir. Bebeği emmeyi bıraktıktan sonra beslemeyi bırakabilir ve nazikçe gazını çıkartabilirsiniz. Herhangi bir boğulma tehlikesini önlemek için bebeğinizi her beslenmeden sonra gazını çıkarmanız çok önemlidir.

3. DOĞRU ŞEKİLDE DESTEKLEYİN

Yeni doğmuş bir bebeğin vücudu çok kırılgandır. Sağlıklı bir duruşta kalabilmek için uygun ve doğru desteğe ihtiyacı vardır. Ebeveynler, çocukta talihsiz kazalara veya uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabilecek bükülmeleri önlemek için her zaman bebeğin başını ve boynunu özellikle desteklemelidir. Ayrıca, yenidoğanın vücuduna aşırı baskı veya baskı uygulamaktan kaçınmak için, çocukları üzerinde tuttukları tutuşun güvenli ancak nazik olmasını sağlamaları da önemlidir.

4. HAREKETLERİNİZDE NAZİK OLUN

Yenidoğanın en ufak bir baskıya veya sarsıntıya bile tahammül etme kapasitesinin olmadığı unutulmamalıdır. Ağlarken onu sakinleştirmek için bebeğinizin etrafında biraz hareket etmek cazip gelebilir, ancak bebeği nasıl hareket ettirdiğinize dikkat etmelisiniz. Bebeği asla hızlı veya sert bir şekilde sallamamalı veya hareket ettirmemelisiniz. İç kanamaya neden olabilir ve hatta bebeklerde ölümcül olduğu kanıtlanabilir. Bir bebeği taşıyabilir ve gerekirse onu yatıştırmak için kollarınızda çok nazikçe hareket ettirebilirsiniz.

Bebeği uyandırmak için fiziksel olarak hareket ettirmeniz gerekmez. Bunu, parmağınızı tabanlarının etrafında hafifçe hareket ettirerek ve onları orada gıdıklayarak yapabilirsiniz. Ayrıca onları uyandırmak için hafifçe üfleyebilirsiniz.

5. PAMUKLU GİYSİLER TERCİH EDİN

Belirtildiği gibi, yeni doğmuş bir bebeğin cildi hala yapım aşamasındadır ve bu nedenle çok pürüzlü ve sert değildir. Bebeği giydirirken buna dikkat edilmelidir. Bebek, bol kesimli yumuşak, rahat kumaşlar giydirilmelidir. Bebeğinize rahatsız edici veya dar giysiler ve kumaşlar giydirmek cildini tahriş edebilir veya kızarıklık ve enfeksiyona neden olabilir. Bunun yerine, nefes alabilen ve pamuk gibi hafif kumaşlar yenidoğan için harika bir seçim olabilir.