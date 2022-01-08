Bebeğinizin kışın kuruyan cildini onarmanın 4 yolu

Kış, bebeğinizin cildi için gerçekten sert olabilir. Bebeğinizin cildini kışa hazır hale getirmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için sıraladık…

Yetişkinler gibi, kış da bebekler için sert olabilir. Bebekler, kış mevsiminde ebeveynler için endişe verici olabilecek birçok cilt sorunu yaşayabilir. Sadece alerjiler ve enfeksiyonlar değil, cilt sorunları da sorunlu olabilir.

Deri kıvrımları gibi nemli ve sıcak noktalar, maya ve mantarın gelişmesine neden olabilir. Egzama, soğuk günlerde bebeklerde de sık görülür. Ayrıca kuru kırmızı lekelere ve tahrişe neden olabilir. Bebeklerde görülen bir diğer sorun ise cildin çok az nemli olması veya hiç nem içermemesi nedeniyle kuru veya beşik kafa derisidir. Küçük bebeğinizin kafa derisinin derisi tahriş olabilir ve pul pul dökülebilir. İşte, bebeğinizi kış kuruluğundan korumanın püf noktaları;

1. CİLDİNİZİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

Küçük çocuğunuzun cildini sık sık nemlendirmeyi unutuyor musunuz? O zaman her şeyi yanlış yapıyorsunuz demektir. Günlük nemlendirme, kış aylarında kuruluk ile mücadeleye yardımcı olabilir. Bu nedenle, doktorun tavsiyesine göre günde iki kez yapın. Bebek için doğru nemlendiriciyi seçmek için bir uzmandan yardım almanız gerekecektir. Nemlendiriciyi nazikçe uygulayın ve cilde sert bir şekilde sürtünmekten kaçının. Bir uzmanla görüştükten sonra yağ veya dudak kremi sürerek bebeğin çatlamış dudaklarına bakım yapın.

2. ÇOK SIK BANYO YAPTIRMAKTAN KAÇININ

Bebeklerin cildi kış aylarında kolayca kurur ve sık banyo yapmak daha fazla soruna yol açabilir. Bu nedenle, yumuşak bir sünger banyosu ve nemli bir bezle silinmesi iyi bir fikirdir. Bebeğinizi en fazla günde bir kez yıkayın, ancak suyun çok sıcak değil, yalnızca ılık olduğundan emin olun.

3. DÜZENLİ OLARAK MASAJ YAPIN

Bir masajın kan dolaşımını artırarak cildi yumuşak ve canlı tutabileceğini biliyor muydunuz? Bebek masaj yağı ile birlikte doğal uçucu yağlar bebekler için kullanılabilir ve çeşitli faydalar sağlanabilir. Bebeğinize her gün düzenli olarak yağ ile masaj yapın ve yumuşacık derisini koruyun.

4. KOKULU ÜRÜNLER KULLANMAYIN

Kokulu ve diğer kimyasal içerikli ürünlerin cilde zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Doktor tarafından klinik olarak onaylanmış ve önerilen ürünleri kullanın. Doğal olmayan malzemeler kullanmak, hatta bebeklere köpük banyosu vermek kesinlikle önerilmez. Bu şeyler alerjilere ve enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, bebeğinizin sağlığı söz konusu olduğunda dikkatli olun. Kokusuz losyonları, sabunları ve hatta çamaşır deterjanlarını tercih edin. Kaşıntı, kepek ve kuruluğu azaltmak için bebeğin saç derisine yağ sürün. Bebekte egzama varsa, sabun içermeyen bir temizleyici ile yıkayın ve iltihap önleyici bir merhem kullanın.