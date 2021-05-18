Bebeğinizin sakinleştirmesini sağlayacak 6 teknik

Sizin ve küçük çocuğunuzun daha kolay bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmak için deneyebileceğiniz en popüler yöntemleri sizler için hazırladık…

Bebeğinizin ağlamasını durdurmak ve uyumasını sağlamak için her şeyi denediğinizi hissetmeniz uzun sürmez. Belki de keşfettiğiniz birkaç uygulama yönteminiz vardır, ancak bunlar zamanla çalışmayı bırakabilirler. Bebeğinizin uykuya dalmasına yardımcı olmak için tekrar güvenli ve sıcak olduğunu hissetmesine yardımcı olabilecek birkaç kanıtlanmış yöntem vardır. İşte, bebeğinizi uykuya hazırlamak için gerekli koşulları sağlayan tekniklerden bazıları;

1. BEBEĞİNİZE YÜZ MASAJI YAPIN

Küçük hareketlerle bebeğinizin yüzüne hafifçe masaj yapmak için parmak uçlarınızı kullanın. Başparmaklarınızla bebeğinizin ağzının üzerinden başlayın ve çeneye doğru aşağı doğru inin. Çenenin ortasından çeneye doğru tekrarlayın. Daha sonra, başparmağınızı şakakların üzerinden burunlarına ve alnına doğru getirebilirsiniz.

2. MENDİLLE SAKİNLEŞTİRİN

İnce ve hafif bir mendili uykuya daldırmak için bebeğinin yüzünde okşar gibi gezdirmek onu sakinleştirecektir. Bunun nedeni, bebeğin başı, alnı veya burun köprüsü gibi yüzüne yapılan hafif bir gıdıklama dokunuşu onlar için çok sakinleştirici olabilmesidir. Bununla birlikte, tüm bebeklerin farklı olduğunu ve bazılarının bu eylemden rahatsız olabileceğini unutmamak önemlidir.

3. BAŞINI ALNINDAN BOYNUNA DOĞRU OKŞAYIN

Elinizle mümkün olduğunca bebeğinizin başını kapatın ve nazikçe okşamaya başlayın. Alınlarından boyunlarının arkasına kadar, aldığınız her nefes için zamanlanmış, yavaş ritmik bir hızda başlayın. Bunu, onları yatağa yerleştirmeye hazırlanırken ya da bebek beşiğinde olduğunda yapabilirsiniz. Bebeğinizin cildiyle bu temas, varlığınızdan emin olmalarına yardımcı olur ve onlara güvenli, sıcak ve emniyetli bir ortam sağlar.

4. UYKU BESLEMESİ YAPIN

Bu teknik, bebeğinizin gece boyunca aç uyanmasını engelleyerek uyumasına yardımcı olmak için kullanışlı olabilir. Bebeğiniz daha acıktığı için uyanmadan onu beslemek, uykusunun bölünmesine engel olacaktır. Bunu ilk birkaç ay boyunca deneyebilirsiniz, ardından uyku rutinlerini her şeyden daha fazla bozmaya başlayabilir.

5. YUMUŞAK KELİMELERLE UYUTUN

"Oomm", "hhmm" ve "shh" gibi sesler kullanmanın küçük çocuğunuzu sakinleştirmenize yardımcı olabileceğini görebilirsiniz. Rahatlatıcı bir etkiye sahiptirler çünkü bu yumuşak sesler, annenin rahminin etrafında dolaşan kanı gibi ses çıkarabilir, bu yüzden bunları dakikada yaklaşık 80 kez tekrarlamanız önerilir.

6. GÜRÜLTÜLÜ OLUN

Düşündüğünüzün aksine, bazı bebekler etraflarındaki sesler ve titreşimlerle rahatlar. Bu nedenle, ev süpürme gibi işleri yapmak ve genellikle gürültü çıkaran diğer şeyler, sonunda uykuya dalmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, aynı odadaki bir fan gibi ortam seslerini kullanmayı deneyebilirsiniz, çünkü ritmik sesler uykuda rahatlamalarına yardımcı olabilir.

Elbette, işitmelerini korumak için ses seviyesini minimumda tutmaya ve yanlarında süpürge çalıştırmamaya dikkat etmelisiniz.