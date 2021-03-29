Bebeğinizin tekmeleri hakkında bilmedikleriniz

Hamilelik döneminde, özellikle ilk deneyiminizse, bebeğinizin sizinle tek iletişim yolu olan tekmelemeler hakkında bilmediklerinizi öğrenmeye ne dersiniz?

Hamileliğinizdeki en heyecan verici anlardan biri, bebeğinizin tekmelemesinin ilk küçük dalgalanmalarını hissettiğiniz zamandır. Bu küçük hareketler, bebeğinizin gelişmekte olduğuna dair size güven verir ve içinizdeki küçük hayata daha yakın hissetmenize yardımcı olur. Bebeğimin tekmelediğini ne zaman hissedeceğim? Bebeğin tekmelemesi nasıl hissediliyor? Bebeğimin hareketini ne sıklıkta hissetmeliyim? Tekmelemeyle ilgili merak ettiklerinizi sizler için araştırdık…

TEKME HİSSETMEK TECRÜBE İSTER

Hamileliğinizin 16. ve 25. haftaları arasında bebeğinizin hızlanma adı verilen ilk hareketlerini hissetmelisiniz. Bu ilk hamileliğinizse, bebeğinizin 25. haftaya kadar hareket ettiğini hissetmeyebilirsiniz. İkinci hamilelikte, bazı kadınlar 13. haftadan itibaren hareketleri hissetmeye başlar. Otururken veya uzanırken, sessiz bir pozisyonda olduğunuzda bebeğin hareket ettiğini hissetme olasılığınız daha yüksektir.

Hamile kadınlar bebeklerinin hareketlerini kelebekler, sinir seğirmeleri veya devrilme hareketi olarak tanımlar. İlk başta bebeğinizin hareket edip etmediğini söylemek zor olabilir. İkinci ve üçüncü kez anneler, bu ilk bebek hareketlerini gazdan, açlık sancılarından ve diğer iç hareketlerden ayırt etmede daha beceriklidir. İkinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinizde, hareketler daha belirgin olmalı ve bebeğinizin tekmelemesini, yumruklarını ve dirseklerini hissedebileceksiniz.

BEBEĞİMİN HAREKETİNİ NE SIKLIKLA HİSSETMELİYİM?

Hamileliğinizin başlarında, ara sıra birkaç çarpıntı hissedebilirsiniz. Ancak bebeğiniz büyüdükçe genellikle ikinci üç aylık dönemin sonunda, tekmeler daha güçlü ve daha sık görülür. Araştırmalar, bebeğin üçüncü trimesterde her saat yaklaşık 30 kez hareket ettiğini gösteriyor.

Bebekler, uyanıklık ve uyku arasında gidip geldikçe günün belirli saatlerinde daha fazla hareket etme eğilimindedir. Uyumaya çalıştığınız anda, genellikle en çok 21.00 ile 01.00 saatleri arasında aktiftirler. Aktivitedeki bu artış, değişen kan şekeri seviyelerinizden kaynaklanmaktadır. Bebekler ayrıca seslere veya dokunuşlara tepki verebilir.

Bebeğinizin hareketleri iyice yerleştikten sonra (genellikle 28. haftaya kadar), bazı doktorlar bebeğinizin hala normal şekilde geliştiğinden emin olmak için tüm bu küçük yumrukları ve tekmeleri takip etmenizi önerir. Bu yöntemin bebeğin iyiliğinin iyi bir göstergesi olup olmadığını kanıtlayacak gerçek bir bilimsel kanıt yoktur, bu nedenle ne önerdiklerini görmek için sağlık uzmanınıza danışın.

Eğer sayıyorsanız, bebeğinizin normal hareket kalıplarını takip edebilmeniz için bebenizin vuruşlarını çizelgeye dökmek yardımcı olabilir. Hareketleri saymak için, bebeğinizin genellikle en aktif olduğu zamanı seçin (genellikle bu, yemek yedikten hemen sonradır). Rahat bir sandalyede oturarak veya yan yatarak rahat bir pozisyona geçin.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, bebeğinizin 10 hareket yapması için gereken süreyi not etmenizi önerir. İki saatlik bir süre içinde en az 10 hareket hissetmelisiniz. Bir şeyler yemenize ve tamamen bebeğin hareketlerine odaklanmanıza rağmen iki saat içinde 10 hareket hissedemiyorsanız, daha sonra ne yapmanız gerektiği konusunda tavsiye için sağlık uzmanınızı arayın.

BEBEĞİNİZİN HAREKET ETTİĞİNİ HİSSETMİYORSANIZ

Henüz 25 haftaya gelmediyseniz ve bebeğinizin hareket ettiğini hissetmiyorsanız veya hissettiğiniz şeyin aslında bebeğiniz olduğundan emin değilseniz paniğe kapılmayın. Bebeğiniz büyüdükçe, hareketlerini daha iyi ayırt edebileceksiniz. Ayrıca bebeğinizin günün hangi saatlerinde en aktif olduğunu da anlayacaksınız. Bazı bebekler doğal olarak diğerlerinden daha az hareket eder.

Hareket eksikliği, bebeğinizin uykuda olduğu anlamına da gelebilir. 32. haftadan sonra bebeğiniz büyüdükçe ve rahim içinde hareket etmek için daha az yer olduğundan, daha az tekme ve vuruş hissedebilirsiniz. Bebeğiniz düzenli olarak hareket etmeye başladıysa ve iki saatlik bir süre içinde en az 10 hareket hissetmiyorsanız veya hareketler önemli ölçüde yavaşladıysa, doktorunuzu arama zamanı gelmiştir.

BEBEK HAREKETİNİN ZAMAN ÇİZELGESİ

İşte, bebeğinizin olası hareketleri için bir rehber.

12. Hafta: Bebeğiniz hareket etmeye başlamalıdır, ancak muhtemelen bebek çok küçük olduğu için hiçbir şey hissedemeyeceksiniz.

16. Hafta: Bazı hamile kadınlar kelebek benzeri küçük çırpınmalar hissetmeye başlayacak. Duygu sadece gaz olabilir veya hareket eden bebek olabilir.

20. Hafta: Bebeğinizin gelişimindeki bu noktaya kadar, bebeğinizin "hızlanma" adı verilen ilk hareketlerini gerçekten hissetmeye başlayabilirsiniz.

24.Hafta: Bebeğin hareketleri daha yerleşik hale gelmeye başlıyor. Bebeğiniz hıçkırırken hafif seğirmeler de hissetmeye başlayabilirsiniz.

28. Hafta: Bebeğiniz şu anda sık sık hareket ediyor. Bazı tekmeler ve yumruklar nefesinizi kesebilir.

36. Hafta: Bebek büyüdükçe rahminiz kalabalıklaşır ve hareketler biraz yavaşlamalıdır. Bununla birlikte, bebeğinizin olağan aktivitesinde önemli değişiklikler fark ederseniz, sağlık uzmanınızı uyarın. Gün boyunca tutarlı hareket hissetmelisiniz.