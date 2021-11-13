Bebeklerde diş çürüklüğüne yol açan 6 alışkanlık

Bebeğinizin dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren, diş sağlığını korumak için uzak durmanız gereken günlük alışkanlıkları öğrenmeye ne dersiniz?

Bebeğinizin ağız sağlığına özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bebeğiniz bu dünyaya gelir gelmez diş etlerinin ve çıkan dişlerinin bakımı için belli adımlar atmalısınız. Bunun nedeni, çocukların gelecekte çürükler, diş ağrısı, plak ve çarpık dişler gibi ciddi sorunlara neden olabilecek kötü diş alışkanlıklarını çocukluk döneminde benimsemeleridir.

İyi diş sağlığının yaşamınız boyunca önemli olduğu inkar edilemez, ancak çocukluk biraz daha kritiktir. Süt dişleri, çocuğunuzun kalıcı dişlerinin habercisidir. Bu dönemde, çocuğunuzun kendisi için iyi olmayan belirli diş alışkanlıklarını edinip edinmediğine daha fazla dikkat etmelisiniz. İşte, bebeğinizin diş sağlığına zarar verebilecek bazı alışkanlıklar;

1. PARMAK EMME

Parmak emme alışkalığı çene gelişimini, ağzın şeklini ve çatısını ve dişlerin büyümesini engelliyor. Çocuğunuzun ileride diş tellerine ihtiyacı olabilir. Ayrıca, diş bozukluğuna bağlı olarak bazı harfleri söylemede zorluk çekebilir. Bu durum, özgüven eksikliğine ve psikolojik olarak başka etkilere sebebiyet verebilir.

2. ÇİĞNEME OYUNCAKLARI

Birçok küçük çocuk için oyuncak kullanımı oynamaktan çok çiğnemeye odaklanır. Bir çocuk plastik ve diğer malzemeleri çiğnemeye başladığında birden fazla sorun ortaya çıkabilir. En büyük endişelerden biri, bazı durumlarda dişlerin kaybı ve hatta dişlerin zarar görmesidir. Bu nedenle, çocuğunuza göz kulak olun.

3. SÜT İÇERKEN UYUTMAK

Birçok bebeğin geceleri biberonda süt içerken rahatça uyuma alışkanlığı vardır. Ancak bebeği biberonla uyutmak diş çürümesine, ağrıya ve ağızda enfeksiyona neden olarak dişlerine zarar verebilir. Bebeğinizi asla bir şişe süt, formül mama veya meyve suyu ile yatırmayın.

4. FIRÇALMAYI İHMAL ETME

İyi diş hijyeni için ilk ve en önemli adım fırçalamadır. Bebeğiniz diş çıkardığında, bebek diş fırçası ile fırçalayın. Su ve az miktarda florürlü diş macunu kullanın. Bebeğinizin dişlerini fırçalamayı atlamayın ve aynı zamanda diş minesine zarar verebileceğinden ve diş hassasiyetini artırabileceğinden fazla fırçalamayın veya çok sert fırçalamayın.

5. ŞEKERLİ YİYECEKLER TÜKETME

Çocuk her gün şekerleme yiyor, gazlı içecekler veya meyve suları içiyorsa, dişlerinde hassasiyet, dişlerde lekelenme ve düzgün ağız işlevi kaybı olabilir. Şekerli gıdaların çocuğunuz için hiçbir yararı olmadığı gibi birçok zararı da vardır. Yine şeker yemesine engel olamıyorsanız, sonrasında mutlaka dişlerini fırçalamasını sağlayın.

6. DİŞ GICIRDATMA

Bebekler diş çıkarma sürecine uyum sağladıkça, ya uyanıkken ya da uykudayken dişlerini gıcırdatmaya başlayabilirler. Resmi olarak bruksizm olarak bilinen diş gıcırdatma oldukça yaygın bir sorundur. Taşlama, artan hassasiyete ve hatta diş kaybına neden olabilir. Çocuklarda karmaşık bir sorundur ve tedavisi için bir uzman yardımına ihtiyacınız olabilir.