Bebeklerin rahatlamasına yardımcı 7 basınç noktası

Bebeğinizin rahatsızlıklarını gidermek ve sakinleştirmek için ayağına uygulayacağını bu basınç noktaları kurtarıcınız olacak…

Pek çok anne, bebeği iyi değilse veya huysuzsa, hafif bir masajın onları sakinleştirmeye yardımcı olabileceğini bilir. Bebekler özellikle hoş dokunuş ve refleksolojiye duyarlıdır. Ayaklardaki baskı noktalarının nazikçe uyarılması, bebeğinizin sağlığı için harikalar yaratabilir. Çocuk doktorunuzun tavsiyelerine uyarak ayak masajlarının bebeğinizle günlük rutininize harika bir katkı olabileceğini göreceksiniz.

1. DİŞ ÇIKARMA

Bebeğiniz diş çıkarıyorsa, ağrıyı hafifletmek için ayak parmaklarının arka kısmına hafifçe masaj yapın. Üst ve alt çene ile dişlere karşılık gelen noktalar ayak parmak eklemlerinin altında yer alır. Bebeğin küçük ayak parmaklarına baskı uygulamak, diş çıkarma ağrıları için doğal bir çaredir.

2. BURUN AKINTISI

Bebeğinizin ayak parmaklarını ovmak burun çekmelerine yardımcı olabilir. Sinüslere karşılık gelen ana nokta, ayak başparmağının ucunda bulunur. Bu noktaya nazikçe masaj yaparak bebeğinize soğuk algınlığı semptomları ve sinüs ağrısı konusunda yardımcı olabilirsiniz.

3. GÖĞÜS AĞRISI

Bebeğiniz göğüs tıkanıklığıyla mücadele ederse, orta ayak parmağı hizasının altındaki noktaya nazikçe masaj yapmayı deneyin. Başparmağınızla bastırabilir ve yukarı ve aşağı masaj yapabilirsiniz. Ayrıca her iki elinizin parmaklarını bebeğinizin ayağının etrafına sarmayı deneyebilir ve bölgeye baş parmaklarınızla hafifçe bastırabilirsiniz.

4. KARIN AĞRISI

Bebeğinizin ayak tabanının orta kısmına masaj yapmak midelerindeki spazmlara ve rahatsızlığa yardımcı olabilir. Ayaklarının ortasına hafif bir masaj, mide ağrısını hafifletmenin doğal bir yoludur.

5. HAZIMSIZLIK

Nazik bir ayak masajı, bebeğinizin sindirim sorunlarında yardımcı olabilir. Ayak başparmağından 4 parmak uzakta bulunan çukur olan noktaya hafif basınç uygulamak hazımsızlığı, mide ağrılarını ve mide bulantısını hafifletebilir.

6. GAZ AĞRISI

Bebeğinizin gaz sancısı çekiyorsa, ayaklarına masaj yapmak harika olabilir. Büyük ve ikinci ayak parmakları arasında bulunan noktayı uyarmak mide bulantısı, kusma ve şişkinliği hafifletebilir.

7. KABIZLIK

Bir araştırmaya göre ayak masajı kabızlığı giderebilir. Karnı ağrıyorsa bebeğin topuğunu hafifçe ovun. Ayağın bu kısmı mideyle bağlantılıdır ve doğal olarak kabızlık ile ilgili sorunları hafifletebilir.