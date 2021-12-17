Bebeklerin uyurken emme alışkanlığını nasıl kırabilirsiniz

İlk aylarda mecburen başlayan ve sonra alışkanlık haline dönen uyku önce emzirme seanslarına son vermek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız bilgilere bir göz atın!

Bir bebeği kollarınızda derin bir uykuya dalana kadar emzirmek, erken ebeveynliğin en büyülü anlarından biridir. Bununla birlikte, bebeğiniz büyüdükçe, uykuya dalmak için yatmadan önceki beslemeye bağımlı hale gelebilir. Bu, uykudan beslenmeye veya emzirmeden uykuya ilişki olarak adlandırılır ve herkes için uykunun bölünmesine neden olabilir.

Yemekle uyku alışkanlığı en kolay yöntem olarak görülebilir. Zamanla diğer uyku programlarına geçerek ve bebeğinize kendi kendini sakinleştirmeyi öğretmek için birkaç değişiklik yapmayı seçme ihtiyacı duyabilirsiniz. İşte, bu döngüyü kırmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları;

YENİDOĞANI UYUMASI İÇİN BESLEMEK

Yeni doğanlar için beslenirken veya sonrasında uykuya dalmak, dolu bir karın ılık sütün doğal bir tepkisidir. Araştırmalar, akşamları sağılan anne sütünün gündüze göre daha yüksek seviyelerde doğal olarak uykuya neden olan kimyasallar içerdiğini bile gösteriyor. Teorik olarak, bu biyolojik olarak sütün rahatlamanın bir yolu olarak kullanılabileceği fikrini desteklemektedir.

Birçok genç anne, bebek emzirmeyi çok rahatlatıcı ve anneyle bağ kurmak için harika bir zaman buluyor. Yenidoğan evresindeki bebekler bu kadar kısa bir süre uyanık kaldıklarından, beslenme bu küçük zaman aralığının üçte ikisini kaplayabilir. Uzmanlar, yeni doğmuş bir bebeği hayatlarının ilk birkaç ayında uyuması için emzirmenin tipik olduğunu söylüyor.

UYKUDA BESLENME ALIŞKANLIĞI NEDİR?

Bebekler büyüdükçe, emzirirken hala uykuya dalabilir. Bununla birlikte, eğer sadece süt yardımıyla uyuyabiliyorlarsa, bebeğiniz bir beslenme-uyku ilişkisi geliştirmiş olabilir. Bu, bebeğin uyku öncesi çok önemli bir adım olarak süt almaya olan güvenini tanımlayan bir terimdir.

Kazanılan bu alışkanlık, çocuğun uykuya dalma sürecini emzirme ile ilişkilendirdiği ve gece uyandığında her uyandığında tekrar uyumaya ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. Genellikle bebek 4 ila 6 aylıktan büyük olduğunda bir uyku ilişkisi gelişir.

Bununla birlikte, eğer çocuk gece birden çok kez uyanırsa, uykuya dalmak için kendini nasıl sakinleştireceğini bilmediğinden, uykudan beslenmeye ilişki hala bir sorundur. Bu durumda, bebek genellikle aç değildir, sadece uykuyu yatıştırmak için emzirmeyi kullanır. Hem bebek hem de anne için sık uyanmalara ve uykunun bölünmesine neden olabilir.

Ayrıca bir bebek, bir ebeveynin üzerinde uyuyakaldığında ve daha sonra beşiğinde uyandığında, muhtemelen şaşıracak ve kafası karışacaktır. En başta uyumalarına yardımcı olan şeyi almak için ağlayacaklar.

Ebeveynler genellikle bebeklerinin geceleri ağlayarak veya ses çıkararak beslenmeleri gerekmediği halde beslenmeleri gerektiğini varsayarak tepki verirler. Bu bir döngü haline gelir ve sonuç olarak bebek tekrar uyumak için gece dört veya altı kez beslenir ve hiç kimse gerçek anlamda dinlenemez.

YEME VE UYKU ALIŞKANLIĞINI KIRMA YOLLARI

Bebeği uyutmak için beslemek, özellikle çok az uykuda veya hiç uyumadan çalışırken içine düşmek için kolay bir kalıptır. Bebeğiniz sütün yardımı olmadan uykuya dalmayı öğrenmezse, yakın gelecekte kendinizi uykusuz gecelere hazırlıyor olabilirsiniz. Neyse ki, alışkanlığı kırmanın yolları var.

- Bebeğinizi yatmadan önce rutinin başında besleyin.

- Bebeğinizi uykulu ama uyumadan yatırın.

- Bebeğiniz şu anda gecede dört ila altı kez uyanıyorsa sabırlı olun.

- Bebeğiniz gece beslenmesi sırasında uykuya dalarsa panik yapmayın. İyi bir yatma zamanı rutini oluşturmak en önemli adımdır.

- Bebeğiniz muhtemelen herhangi bir yeni rutine karşı çıkacaktır, ancak tutarlılık anahtardır.

İlk olarak, yatmadan önce beslenmenizi banyo saatinden önceye veya bebek odası yerine farklı bir odaya taşımayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, beslenme uykudan hemen önce olan son şey olmalıdır. Ancak dikkatli olun, bebeğiniz muhtemelen sahip oldukları en güçlü iletişim aracı olan ağlama yoluyla rutinlerindeki bu değişikliğe itiraz edecektir. İçgüdünüz sorunu çözmek olsa da, onları beslemeye boyun eğmeden onları rahatlatabilir ve yatıştırabilirsiniz.

Bu değişikliği yapmaya hazırsanız yapabileceğiniz en iyi şey onlar için tutarlı olmaktır. Tutarlılığınız güven oluşturur çünkü daha az karışık mesaj olacaktır.

İYİ UYKU ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Yemekle uyku ilişkisini daha kademeli olarak kırmayı tercih ederseniz; sırtını okşamak, ovmak veya güven verici sesler çıkarmak gibi diğer uyku çağrışımlarını öğretebilirsiniz. Ardından, beslemeyi kademeli olarak kaldırabilir, ancak bunları da kademeli olarak çıkarmadan önce diğer yöntemlerle devam edebilirsiniz.

Uyku ilişkileri bebeklik döneminde çok erken başlayabilir. Bir çocuk küçükken bile amaç, uykuluyken kendi kendine uykuya dalmalarına izin vermektir. Bu, kendi kendine yatıştırıcı becerilerin öğretilmesine yardımcı olur.

Bunu yaklaşık 20 ila 30 dakika süren ve beslenmeyle başlayan olumlu bir gece rutini oluşturarak yapabilirsiniz. Banyo ve diğer sakinleştirici aktiviteler, ardından yatak takip edebilir. Besleme çok geç yapılırsa, çocuk zaten oldukça uykuludur ve bir bebeğin beslenirken uykuya dalması çok yaygındır.

Uzmanlar, harika bir uyku öncesi rutininin, tercihen yatacakları odadan farklı bir odada bir besleme ile başladığı konusunda hemfikirdir. Uykudan önceki son adım bir ninni veya daha büyük çocuklar için bir kitap olabilir. İşlerin sırasını değiştirmek, dünyalar kadar fark yaratabilir.