Beden diline göre bir insana güvenemeyeceğinizin 7 işareti

Yakın arkadaşınız, eşiniz ya da yeni tanıştığınız birinde içinize sinmeyen güvensizlik duyguları yaşıyorsanız, beden dilini gözlemleyerek sonuca daha hızlı ulaşmak ister misiniz?

Konuşmadan bağımsız olarak, insanlar vücutlarının ilettiği mesajı her zaman kontrol edemezler. Beden dilinin temellerini anlamak, bir kişiye zaman ve çaba harcamadan önce kırmızı bayrakları belirlemenize yardımcı olabilir. Daha da önemli olan beden dilini okurken utangaçlık ve sahtekarlığı ayırt etmektir.

Unutmayın ki, sözlerimizi çoğunlukla kontrol edebiliriz, fakat o sözleri sarf ederken bedenimizin karşı tarafa verdiği sinyaller bizim elimizde değildir. Buradan yola çıkarak, karşınızdaki insanın sizinle konuşurken yalan söyleyip söylemediğini ya da güvenip güvenmeyeceğinizi tayin etmenize yarayacak ipuçlarını sizler için toparladık…

1. GÖZ TEMASI KURMAZLAR

Değişen gözler her zaman birinin yalan söylediğinin bir işareti değildir. Ancak, kişinin sürekli olarak sizden uzağa baktığını fark ederseniz, yalan söylüyor olabilir. Ancak, aşağıya bakmayı yanlara bakmayı karıştırmayın. İnsanlar bir şeyi hatırlamaya çalışırken genellikle aşağı bakarlar. Takip eden sorular sorabilir ve yalan söyleyip söylemediklerini öğrenmek için hikayelerini tersine çevirmelerini isteyebilirsiniz.

Çoğu insan bu tekniğin farkındadır ve ilk etapta göz temasından kaçınmaya çalışır. Örneğin, çoğu deneyimli poker oyuncusu, doğal hareketler oluşturmak için hileler sırasında gözlerini ovuşturur. Sağlıklı göz teması, bir konuşma sırasında, bilgilere yanıt vermek için ifadelerle birlikte periyodik olarak farklı yönlerde dolaşır.

2. YÜZLEŞMEKTEN KAÇINIRLAR

Birinin gözlerini bütün gün ekrana yapıştırdığını görürseniz, bu, yüzleşmekten korktuklarını veya herhangi bir zamanda başka bir kişiden gelen metinlerin görünebileceğinden endişe duyduklarını gösterebilir. Partnerinizin veya arkadaşınızın aniden bu alışkanlığı oluşturması endişe verici olabilir. Örneğin, yemek saatlerinde sohbet etmekte zorlanıyorlarsa ve zamanlarını sürekli bildirim arayarak geçiriyorlarsa, ne yaptıklarına göz kulak olmaya çalışın ve gerekirse onlarla yüzleşin.

3. KONUŞURKEN UZAKLAŞMA EĞİLİMİNDEDİRLER

Genel olarak, insanlar veya çiftler, konuşmalar sırasında vücutları, ayakları veya kafaları aracılığıyla birbirlerine doğru eğilme eğilimindedir. Hareketlerinde ve sorularınıza yanıt verme şekillerinde bir değişiklik fark ederseniz, bu onların bir şeyler sakladıklarının işareti olabilir. Bazen bu uzaklaşma sanal da olabilir ve onlardan bir yanıt almak için 6 saatten fazla beklemeniz gerekir. İnsanlar bu tekniği sizden uzaklaşmak için kullanabilirler.

Bu aynı zamanda birinin konuşmayla gerçekten ilgilenmediği ve başka bir yerde olmayı tercih edeceği anlamına da gelebilir. Bu durumda, konuşmayı fazla zorlamamaya çalışın ve bu kişinin zaman ayırmaya değmediğini kabul edin.

4. GÖZLERİNİ DAHA SIK KIRPARLAR

Göz kırpmak doğaldır. Ancak, birinin çok fazla veya çok az göz kırptığı durumlara dikkat edin. Nadiren göz kırpma, kişinin olmadığı biri gibi davranmaya çalıştığını gösterir. İster sohbete sahte ilgi ister yalan söylesin, başkalarıyla sohbet ederken bu davranışa dikkat edin. Örneğin, deneyimli bir sihirbaz, bir sonraki sihir numarası hakkında doğal davranmak için normalden daha yavaş göz kırpabilir.

5. KOLLARINI VE BACAKLARINI KAVUŞTURURLAR

Konuşmamızın %55'i sözsüzdür ve kollar ve bacaklar bunun büyük bir kısmını oluşturur. Kolları çaprazlamak, savunma veya kendini koruma anlamına gelebilirken, bacak bacak üstüne atmak birinden rahatsızlık duyduğunu gösterebilir. Aşırı genişleyen kollar gibi ince işaretler, bir kişinin daha manipülatif ve emredici görünmesini de sağlayabilir.

İnsanlar genellikle farkında olmadan bu beden dilini dikkatleri kendilerinden uzaklaştırmak için kullanırlar. Sözlü iletişime gelince, kendileri hakkında konuşmaktan kaçınırlar ve her soruyu size doğru çevirmeyi başarırlar.

6. ELLERİNİ SÜREKLİ HAREKET ETTİRİRLER

İnsanlarla konuşurken el hareketlerini kullanmak iyidir. İnsanların kilit noktalarını vurgulamasına yardımcı olur ve diğerlerinin sohbete katılmasını sağlar. Ancak, diğer her şey gibi, el hareketleri de ölçülü yapıldığında sorun olmaz. Hatta yapılan bir araştırma, iki elini birden kullanan kişilerin yalancı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. El hareketlerinin aşırı kullanımı, kişiyi daha az inandırıcı ve çılgına çevirir.

Ellerinin pozisyonunu fark ederek sağlıklı pozisyonları tespit edebilirsiniz. İdeal olarak elleri bel hizasında olmalı ve kontrollü anlarda kullanılmalıdır. İnsanlar konuşmaları sırasında durakladığında el hareketleri de yavaşlar.

7. KONUŞURKEN SESLERİ ÇATLAR

Görüşmeler sırasında ses değişikliklerine dikkat edin. Yalancılar genellikle normal sesler arasında dürüst insanlardan daha yüksek bir perdeye geçiş yapar. Tiz bir ton veya sesin çatırtısı yalan söylediğini garanti etmese de, diğer vücut dilindeki kırmızı bayraklarla birleşen tiz bir ses, birine güvenip güvenmemeye karar vermenize yardımcı olabilir.