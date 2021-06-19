Bella Hadid öneriyor: Jamsu makyajı nedir, nasıl yapılır?

Son günlerin makyaj trendi olarak karşımıza çıkan Jamsu, Güney Kore'den gelen bir güzellik tekniği. Bella Hadid'in de uyguladığı Jamsu makyajı nedir ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Bella Hadid'in sıklıkla uyguladığı Güney Koreli güzellik hilesi Jamsu makyajı, TikTok'ta viral oldu. Bir makyaj yapma yöntemi olan teknik iddiaya göre cildi gün boyu mat tutuyor.

Tam anlamıyla "daldırma" olarak tercüme edilen jamsu makyajı, makyajı su ve pudra yardımıyla matlaştırma olayı diyebiliriz. Özellikle yağlı ciltler tarafından tercih ediliyor.

Güzelliğe dair içerik oluşturan kullanıcılar son zamanlarda TikTok'ta bu yöntemi deniyor ve olumlu değerlendirmeler yapıyor.

Peki Jamsu makyajı nedir ve nasıl yapılır? Makyajla ilgilenenlerin merakla araştırdığı Jamsu trendine dair detaylar...

JAMSU MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Dalma ya da suya batırma diye çevrilen Jamsu baz ürünlerini uygulamayı, pudra sürmeyi ve ardından yüzü soğuk suya daldırarak 30 saniye bekletmeyi içeriyor.

Göz ve dudak makyajınızı yapmadan önce, bolca cildinize transparan pudra ya da bebek pudrası uygulayın.

Daha sonra, gifteki gibi yüzünüzü suya daldırın. Yüzünüzün kaseye ya da kaba tam girdiğine emin olmalısınız ve 1 dakika beklemelisiniz.

Arada kafanızı çıkarıp nefes alabilirsiniz. Daha sonra, havlu ile tampon hareketleriyle kurulayın.

Cildiniz çok daha mat gözükecektir. Daha sonra göz ve dudak makyajınıza geçebilirsiniz.