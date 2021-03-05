Beyaz saç oluşumunu geciktirecek 7 yöntem

Evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle hem beyaz saç oluşumunu geciktirmeyi hem de beyaz saçları kapatmanın doğal yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

İyi haber şu ki, bakır içeren besinlerden çaylara ve vitaminlere kadar gri saçın önlenmesine yardımcı olmak için kullanabileceğiniz belirli diyetler ve tedaviler var. Saç ürünlerimizin çoğu zararlı kimyasallarla dolu olabileceğinden, insanlar artık daha doğal çözümler seçiyor. Doğru vitamin ve besinleri yeterince aldığımızdan emin olmak, kendinizi erken beyazlamadan korumak için harika bir başlangıç ​​olabilir.

1. SİYAH ÇAY

Soğuk siyah çayı şampuan sonrası durulama olarak kullanabilir veya saç kreminize ekleyebilirsiniz. Zamanla çaydaki tanenler herhangi bir hasara neden olmadan gri saçlarınızı koyulaştırabilir. Saçınız yeterince koyulaşana kadar istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, 1 bardak kaynar suya 3-5 poşet çay veya birkaç çay kaşığı siyah çay yaprağı demlemek. Saçınıza uygulamadan 1 saat önce demleyerek son durulama suyunuzda kullanabilirsiniz.

2. KÖRİ YAPRAKLARI

Şaşırtıcı bir şekilde köri yaprakları, erken grileşmeyi önlemenin harika bir yolu olabilir çünkü antioksidanlar ve demirin yanı sıra diğer faydalı vitaminler ve mineraller içerir. Yapılan araştımalar, demir eksikliklerinin erken grileşmeye yol açabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle köri yaprakları, saçlarınızın erken gri olma sürecini yavaşlatmanın sağlıklı bir yolu olabilir.

Köri yapraklarını kaynattıktan sonra mutfak robotundan geçirin ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp saçlarınıza maske olarak ayda 1 kez kullanın.

3. BESİN TAKVİYELERİ

Bazen gri saçlarımız bize vücudumuzun daha fazla besine ihtiyacı olduğunu ve besin takviyesi almaya başlama zamanının geldiğini söylemeye çalışır. 52 kişinin katıldığı bir araştırmaya göre, erken beyazlama yaşayan insanlarda düşük seviyelerde B12, B7 (biotin), B9 (folik asit) ve D3 bulunmuştur. Bu besinleri tamamlamak saçınızın daha uzun süre genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

4. KATALAZ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Tatlı patates, havuç, kırmızıbiber ve mantarlar erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olabilecek gıdalardan sadece birkaçıdır. Bunun nedeni, saç pigmentinizi koruduğu gösterilen katalaz adı verilen yüksek seviyelerde bir enzime sahip olmalarıdır. Bu yiyecekleri düzenli olarak yemek, saçınızın erken griye dönmesini önlemeye yardımcı olabilir.

5. YEŞİL ÇAY

Saç bakımı söz konusu olduğunda antioksidanlar önemlidir çünkü sizi güneş ışığından ve kirlilikten serbest radikallerden korurlar. Bu nedenle yeşil çay içmek vücudunuzun serbest radikallerin etkilerine karşı savaşmasına yardımcı olabilir. Çünkü bu çay, antioksidanlar ve fitokimyasallarla doludur. Saçınıza yeşil çay özleri eklemek (şampuan veya saç yağı olarak) ayrıca saçınızın güçlü kalmasına ve grilerin büyümesini geciktirmesine yardımcı olabilir.

6. BİTTER ÇİKOLATA

Bakır içeren besinlerin prematüre grileri durdurmak için çok yararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu, bakırla dolu olduğu için bitter çikolata gibi yiyecekleri arkadaşınız yapar. Bakır aslında saç pigmentasyonunda çok önemli bir rol oynar çünkü cildimizi, gözlerimizi ve saçımızı renklendiren koyu pigment olan melaninin çok önemli bir parçasıdır. Melanin bakıra dayanır ve yeterince bakır olmazsa saçlarımız grileşebilir.

7. TATLI BADEM YAĞI

Badem, saçlarımızın genç görünmesini sağlamak için önemli besinler olan E ve A vitamini ile doludur. Duştan sonra nemli saçınıza düzenli olarak bu yağdan küçük miktarlarda masaj yapmak, saçınızı oksidanlara ve serbest radikallere karşı koruyarak beyazlatma sürecini korumaya yardımcı olabilir. Bu, saçınızın güçlü kalmasına ve erken grileşme dahil hasarlara karşı korunmasına yardımcı olacaktır.