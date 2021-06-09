Beyazlayan saçları gizleyebilmenin 5 kolay yolu

Zamanla ağaran saçlarınızın görüntünüze gölge düşürmesini engelleyecek ve grilikleri gizlemenizi sağlayacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Kural olarak, ilk beyaz saç 30 yaşından sonra insanlarda görülür. Daha önce gri saç bulursanız, erken beyazlama olarak kabul edilebilir. Bu can sıkıcı görüntüden kurtulmanın en hızlı yolu onları boyamaktır. Ama ne yazık ki birkaç hafta içinde köklerimiz uzar ve gri saçlar tekrar ortaya çıkar. Çok sık kuaföre gitmek zorunda kalmamak için ağaran saçlarınızı saklamanıza yardımcı olacak yöntemlerden bazıları;

1. SAÇINIZI FARKLI ŞEKİLDE AYIRIN

Genellikle ilk olarak şakaklardan grileşmeye başlarız. Beyaz yoğunluğunun olduğunu yöne doğru saçınızı ayırabilir, gri görünümün kapanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer ayırdığınız yerde de beyazlıklar varsa, düz bir çizgi halinde ayırmaktansa zikzak çizerek de ayırabilirsiniz. Saçınızı sabitlemek içinse saç spreyi veya jel kullanabilirsiniz.

2. SAÇINIZA ÖRGÜ İLE ŞEKİL VERİN

Saçınız uzunsa, gri buklelerinizi balık sırtı şeklinde örgülerle kapatabilirsiniz. Hacimli bir örgü oluşturmak ve onu çember haline getirmek için biraz zaman ve emek harcamanız gerekecek. Ayrıca daha zorlu örgü stilleri de denemek isteyebilirsiniz; bunlar gri saçları gizlemeye de yardımcı olabilir.

3. SAÇ AKSESUARLARINDAN FAYDALANIN

Örgü sevmiyorsanız veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Taçlar, saç bantları, tokalar vb. gri saçları kapatmanıza ve modaya uygun görünmenize yardımcı olacaktır. Bir şapka da deneyebilirsiniz. Örneğin, bere takmak soğuk havaların vazgeçilmezlerinden biri. Tabii ki kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu yöntem pek işinize yaramayacaktır.

4. HACİMLİ BİR SAÇ MODELİ UYGULAYIN

Hacimli saç modelleri, gri saçlarla gerçekten iyi başa çıkmanıza yardımcı olur. Sadece köklerinizde hacim oluşturmanız veya bukleler elde etmeniz gerekiyor. Bukleler saçınızı daha hacimli gösterecek ve gri saç tellerini gizleyecektir.

5. RENKLENDİRME SPREYİ KULLANIN

Gri saçları gizlemenin en etkili yolu renklendirici saç ürünleri kullanmaktır. Bir saç boyasıyla karşılaştırırsak, saç renginizi uzun süre değiştirmezler, ancak zamanımız olmadığında gerçekten daha parlak görünmemize yardımcı olurlar.

EK OLARAK: GRİLEŞMEYİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Gri saçları çekmeyin. Mesele şu ki, telleri kopardığımızda foliküllerimize zarar veriyoruz. Sonunda, bu tüyler büyümeyi durduracak ve onları saklamak daha zor olduğu için çok daha rahatsız edici olan kel yamalar alacaksınız. Erken grileşmeyi önlemek için yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurmalısınız:

- Sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıklardan vazgeçin,

- Hayvansal ürünler yiyin. Örneğin, karaciğer çok miktarda B12 vitamini içerir. B12 vitamini eksikliği erken beyazlamaya neden olabilir,

- Birçok insan gri saçların stres nedeniyle oluştuğunu düşünür. Bilim adamları henüz bu teoriyi kanıtlayabilecek herhangi bir gerçek bulamadılar. Ancak stres vücudumuzu gerçekten kötü bir şekilde etkiler, bu nedenle sakin olmanız ve küçük şeyler için endişelenmemeniz önerilir.